Конкурент Geely Monjaro от Dongfeng: теперь «живьём»

Новый китайский кроссовер будет доступен и только с ДВС, и в виде гибрида. На родине презентацию проведут весной.

Первые тизеры своего нового SUV компания Dongfeng распространила в конце декабря прошлого года, теперь же опубликованы «живые» фото – правда, на них запечатлены тестовые прототипы, которые еще не избавились от камуфляжа. Зато «поднебесные» профильные медиа выяснили дату премьеры: полностью кроссовер раскроется в марте. Эту модель будут выпускать под суббрендом Aeolus (он же Fengshen), ее назвали Haoji (внутризаводское обозначение проекта – G59). Местные СМИ пишут, что в гамме марки новинка займет позицию флагмана, а в конкуренты ей прочат считающиеся престижными кроссы Geely Xingyue L (в Россию паркетник Джили приедет под именем Monjaro) и Chery Tiggo 8 Plus (в РФ носит приставку Pro).

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Кроссовер Aeolus Haoji построен на свежей платформе DSMA (Dongfeng Superior Modular Architecture), которую производитель преподносит в качестве собственной разработки. Впрочем, не исключено, что на деле это модернизированная версия «тележки» CMP (Common Modular Platform) от Stellantis. Напомним, Dongfeng пока остается держателем акций Стеллантиса, хотя не так давно китайцы продали бо́льшую их часть. Также добавим, что непосредственно на CMP базируется семейство Aeolus Yixuan (седан и хэтчбек). Ну а паркетник Haoji окажется второй моделью на DSMA после «четырехдверки» Aeolus Yixuan Max, дебютировавшей в 2021-м.



Кроссу досталась двухъярусная головная оптика: сверху расположены ходовые огни, ниже идут блоки основных фар. Также благодаря тизерам мы знаем, что у Haoji спереди еще подсвечена эмблема Aeolus (по сторонам от нее имеются светящиеся же полоски), а задние фонари сделали в виде единой плашки. Официальных изображений салона пока нет, но паркетник уже попадался шпионам – внутри будет табло, то есть объединенные виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы.



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Dongfeng Aeolus Haoji предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 от родственного седана Aeolus Yixuan Max, которая выдает 190 л.с. и 300 Нм. «Четырехдверке» положена семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями – и ее же, видимо, получит паркетник. А еще у Haoji будет гибридная версия с установкой на основе 1.5T (без возможности подзарядки от электросети).



О планах поставлять новый SUV на экспорт пока не сообщается.

Dongfeng Haoji на прошлогодних тизерах 1 / 3 Dongfeng Haoji на прошлогодних тизерах 2 / 3 Dongfeng Haoji на прошлогодних тизерах 3 / 3

Между тем в России сегодня представлена только одна модель от Dongfeng, да и та и не первой свежести: у нас можно купить кроссовер под индексом 580. Ожидается, что в этом году россиянам также предложат пикап Rich 6, который является лицензионным клоном Nissan Navara.

