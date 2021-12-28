Засвечен кроссовер Dongfeng, который бросит вызов Geely Xingyue L и Chery Tiggo 8 Pro

По предварительным данным, новый паркетник будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5, а также в виде гибрида. На домашний рынок SUV выйдет в следующем году.

Китайский концерн Dongfeng распространил первые тизеры грядущего кроссовера своего суббренда Aeolus (он же Fengshen). Модель, которая прежде была известна местным профильным медиа под внутризаводским индексом G59, назвали Haoji, в гамме марки она займет позицию флагмана, а в конкуренты этому паркетнику прочат считающиеся в КНР престижными Geely Xingyue L и Chery Tiggo 8 Plus (в РФ кросс Чери носит приставку Pro).

Объявлено, что в основе нового SUV лежит платформа DSMA (Dongfeng Superior Modular Architecture), которую производитель преподносит в качестве собственной разработки, хотя на деле это, вероятно, модернизированная версия «тележки» CMP (Common Modular Platform) от Stellantis. Напомним, Dongfeng остается держателем акций Стеллантиса, хотя не так давно китайцы продали бо́льшую их часть. Также добавим, что непосредственно на CMP базируется семейство Aeolus Yixuan (седан и хэтчбек). Ну а кроссовер Haoji станет второй моделью на DSMA после дебютировавшей ранее в этом году «четырехдверки» Dongfeng Aeolus Yixuan Max.

Dongfeng Aeolus Haoji 1 / 2 Dongfeng Aeolus Haoji 2 / 2

Особенности экстерьера паркетника – двухэтажная головная оптика, подсвеченная эмблема марки (по сторонам от нее расположены светящиеся же полоски), сделанные в виде единой плашки задние фонари (разумеется, оптика диодная) и рельефный капот. Кроме того, Aeolus Haoji получил радиаторную решетку с вертикальными клиньями, как у кроссовера Voyah Free (Voyah – премиальный суббренд Dongfeng).



Салон еще не показали, но тестовые прототипы уже попадались шпионам: внутри будет модное ныне табло, то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы.

Dongfeng Aeolus Haoji на осветленном тизере и кросс Voyah Free 1 / 2 Dongfeng Aeolus Haoji на осветленном тизере и кросс Voyah Free 2 / 2

Китайские СМИ пишут, что кроссовер оснастят бензиновой «турбочетверкой» 1.5 от родственного седана Aeolus Yixuan Max. Мотор выдает 190 л.с. и 300 Нм. «Четырехдверка» предложена с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями – Haoji, видимо, тоже достанется 7DCT. А еще паркетник получит гибридную версию с установкой на основе 1.5T (без возможности подзарядки от электросети). Седан также может быть гибридом.



Полноценную премьеру Dongfeng Aeolus Haoji должен справить в марте следующего года, об экспортных перспективах пока не сообщается.

Родственный кроссоверу Haoji седан Dongfeng Aeolus Yixuan Max 1 / 5 Родственный кроссоверу Haoji седан Dongfeng Aeolus Yixuan Max 2 / 5 Родственный кроссоверу Haoji седан Dongfeng Aeolus Yixuan Max 3 / 5 Родственный кроссоверу Haoji седан Dongfeng Aeolus Yixuan Max 4 / 5 Родственный кроссоверу Haoji седан Dongfeng Aeolus Yixuan Max 5 / 5

Между тем в России компания Dongfeng осталась с одной моделью, причем не первой свежести: у нас доступен кроссовер Dongfeng 580. По неофициальной информации, в 2022-м в РФ привезут пикап Rich 6, который является легальным клоном Nissan Navara.

