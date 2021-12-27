Премьеры Geely для России: кроссовер на платформе Volvo и «простой» Atlas Pro

Новый паркетник должен занять позицию флагмана в российской линейке «поднебесной» компании. Официально объявлено, что у нас эта модель будет предложена с полным приводом.

Как и для других «китайцев», для Geely нынешний год оказался в РФ весьма успешным, несмотря на пандемию и всеобщий кризис с поставками электронных компонентов: согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса, дилеры этой марки реализовали 22 479 новых автомобилей – на 63% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. А в следующем году Джили обещает нам минимум две премьеры.

Так, уже в начале 2022-го на российский рынок выйдет «упрощенный» кроссовер Atlas Pro. Напомним, модель с приставкой стартовала в нашей стране в сентябре, она представляет собой существенно модернизированный «просто» Atlas. Сегодня Pro-версия доступна только в виде «мягкого» гибрида: кросс оснащен бензиновой «турботройкой» 1.5 (177 л.с.), 48-вольтовым стартер-генератором и небольшой литий-ионной батареей. Такой паркетник имеет семиступенчатую роботизированную коробку и полный привод. В следующем же году у нас появится переднеприводный Atlas Pro с турбомотором 1.5 без довеска, этому кроссу положен шестиступенчатый «автомат» от Aisin. Цены и комплектации объявят позже, «мягкогибридный» Geely Atlas Pro по прайсу сейчас стоит от 2 064 990 рублей.

Geely Atlas Pro

Вторая новинка – кроссовер, который на родине зовется Xingyue L (нечто вроде «зенью эл»), остальному же миру он пока известен под индексом KX11 (экспортное имя объявят позже). В Поднебесной продажи SUV начались минувшим летом, до российского рынка модель должна добраться во втором полугодии 2022-го.



В основе Geely KX11/ Xingyue L лежит платформа CMA (Compact Modular Architecture), созданная китайцами вместе с Volvo (шведская марка принадлежит «поднебесному» автогиганту). На той же «тележке» построены кросс-купе Geely Xingyue (да, у моделей одинаковые имена, только у «купе» нет L в названии, а в РФ это Tugella), седан Geely Preface, большинство машин бренда Lynk & Co (совместный проект Джили и Volvo) и паркетник Volvo XC40. По своим габаритам Xingyue L близок к глобальному Hyundai Santa Fe: длина «китайца» равна 4770 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1689 мм, колесная база – 2845 мм. При этом кросс Geely бывает исключительно с пятиместным салоном.

Geely KX11/ Xingyue L 1 / 3 Geely KX11/ Xingyue L 2 / 3 Geely KX11/ Xingyue L 3 / 3

О технике нашего SUV расскажут ближе к старту продаж, зато в Geely уже заявили, что в РФ модель будет доступна с полным приводом. В Китае паркетник Xingyue L можно купить с бензиновой «турбочетверкой» Volvo 2.0 серии Drive-E, у которой два варианта мощности: 218 или 238 л.с. (325 и 350 Нм соответственно). Младшая версия сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, второй положен восьмиступенчатый «автомат» Aisin. Вдобавок на домашнем рынке скоро предложат гибридную версию.



Geely KX11/ Xingyue L. Одна из главных «фишек» салона – опциональный тачскрин для переднего пассажира 1 / 4 Geely KX11/ Xingyue L. Одна из главных «фишек» салона – опциональный тачскрин для переднего пассажира 2 / 4 Geely KX11/ Xingyue L. Одна из главных «фишек» салона – опциональный тачскрин для переднего пассажира 3 / 4 Geely KX11/ Xingyue L. Одна из главных «фишек» салона – опциональный тачскрин для переднего пассажира 4 / 4

Между тем родственный Xingyue L купеобразный кросс Tugella в России на данный момент доступен с топовым 238-сильным турбомотором и 8АКП. Цена «купе» — от 2 769 990 рублей. «Традиционный» Xingyue L и в Китае стоит дороже родственника, то есть, у нас он, вероятно, тоже окажется «тяжелее».



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