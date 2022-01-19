В России сертифицирован брат Nissan Navara от Dongfeng

Согласно Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), у нас китайский пикап будет доступен с турбодизелем и полным приводом.

Компания Dongfeng уже давно вынашивает идею продавать в России свой рамный пикап Rich: в частности, модель демонстрировали на Московском международном автосалоне-2016. И вот, наконец, решение начать поставки принято, правда, это не тот автомобиль, который показывали российской публике, а более свежий Rich 6 с четырехдверной кабиной, построенный на базе Nissan Navara актуального поколения («просто» Rich тоже является родственником Навары, но образца 1997 года; «клоны» легальные, ведь у Dongfeng с Nissan есть СП). К слову, названия пикапа в базе Росстандарта нет, однако по габаритам машина совпадает именно с «шестеркой». Ну и добавим, что в Китае Dongfeng Rich 6 выпускают с 2018-го.

Dongfeng Rich 6

Длина предназначенной для РФ модели равна 5310 мм (в КНР у модели есть еще несколько вариантов длины), ширина – 1850 мм, высота – 1810 мм, колесная база – 3150 мм. Размеры грузовой площадки в сертификате не значатся, впрочем, они, очевидно, такие же, как у пикапа в Поднебесной: 1510х1562х475 мм. «Китаец» имеет шасси с неразрезным задним мостом на рессорах.



Dongfeng Rich 6

Двигатель в ОТТС указан один – это турбодизель 2.5 (ZD25T5) мощностью 136 л.с. (305 Нм), он сочетается с пятиступенчатой «механикой». Привод только полный. В Китае у пикапа сегодня другой турбодизель – M9T 2.3 (163 л.с., 380 Нм), плюс там модель предложена с бензиновым «атмосферником» 2TZD 2.4 (158 л.с., 235 Нм). На домашнем рынке грузовику положены 5МКП, 6МКП или восьмиступенчатый «автомат», привод – задний или полный. А еще на родине Rich 6 бывает в виде электрокара.



Из оборудования для нашей версии заявлены ESC, кондиционер или климат-контроль, система вызова экстренных служб, а также DVD- или CD-проигрыватель. В Китае у модели вдобавок имеются диодные ходовые огни, «кожаный» салон и камера заднего вида.

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Российский офис Dongfeng пикап официально пока не анонсировал. Между тем ОТТС вступило в силу еще 24 ноября прошлого года.



Отметим, в РФ компания Dongfeng сегодня представлена единственной моделью, причем не первой свежести: у нас продают кроссовер с индексом 580.