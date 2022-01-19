Новинки ×

В России сертифицирован брат Nissan Navara от Dongfeng

19.01.2022 452 0 0

Согласно Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), у нас китайский пикап будет доступен с турбодизелем и полным приводом.

 

Компания Dongfeng уже давно вынашивает идею продавать в России свой рамный пикап Rich: в частности, модель демонстрировали на Московском международном автосалоне-2016. И вот, наконец, решение начать поставки принято, правда, это не тот автомобиль, который показывали российской публике, а более свежий Rich 6 с четырехдверной кабиной, построенный на базе Nissan Navara актуального поколения («просто» Rich тоже является родственником Навары, но образца 1997 года; «клоны» легальные, ведь у Dongfeng  с Nissan есть СП). К слову, названия пикапа в базе Росстандарта нет, однако по габаритам машина совпадает именно с «шестеркой». Ну и добавим, что в Китае Dongfeng Rich 6 выпускают с 2018-го.

Dongfeng Rich 6

Длина предназначенной для РФ модели равна 5310 мм (в КНР у модели есть еще несколько вариантов длины), ширина – 1850 мм, высота – 1810 мм, колесная база – 3150 мм. Размеры грузовой площадки в сертификате не значатся, впрочем, они, очевидно, такие же, как у пикапа в Поднебесной: 1510х1562х475 мм. «Китаец» имеет шасси с неразрезным задним мостом на рессорах.

Dongfeng Rich 6

Двигатель в ОТТС указан один – это турбодизель 2.5 (ZD25T5) мощностью 136 л.с. (305 Нм), он сочетается с пятиступенчатой «механикой». Привод только полный. В Китае у пикапа сегодня другой турбодизель – M9T 2.3 (163 л.с., 380 Нм), плюс там модель предложена с бензиновым «атмосферником» 2TZD 2.4 (158 л.с., 235 Нм). На домашнем рынке грузовику положены 5МКП, 6МКП или восьмиступенчатый «автомат», привод – задний или полный. А еще на родине Rich 6 бывает в виде электрокара.

Из оборудования для нашей версии заявлены ESC, кондиционер или климат-контроль, система вызова экстренных служб, а также DVD- или CD-проигрыватель. В Китае у модели вдобавок имеются диодные ходовые огни, «кожаный» салон и камера заднего вида.

Dongfeng Rich 6
1 / 3
Dongfeng Rich 6
2 / 3
Dongfeng Rich 6
3 / 3

Российский офис Dongfeng пикап официально пока не анонсировал. Между тем ОТТС вступило в силу еще 24 ноября прошлого года.

Отметим, в РФ компания Dongfeng сегодня представлена единственной моделью, причем не первой свежести: у нас продают кроссовер с индексом 580.

пикап Россия Китай авторынок новинки Dongfeng Dongfeng Rich

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Базовые ценности: стоит ли покупать Ford Focus III за миллион рублей Цены на вторичном рынке не перестают удивлять: зачастую популярные модели оказываются такими же дорогими, как нечто более крупное или статусное. Приведем наглядный пример: около года назад м... 2110 2 2 18.01.2022
Статьи / Интересно Свечи, «бублик» и все прочие: почему появляется вибрация на холостых Вибрация на холостых оборотах – штука не очень приятная. В первую очередь она заметно снижает комфорт. Во вторую – может быть признаком серьёзной неисправности (причём не всегда мотора). Но... 1426 0 4 18.01.2022
Статьи / Популярные вопросы Отмена техосмотра и тюрьма за нарушение ПДД: что изменилось для автомобилистов с января 2022 года Наступивший год обещает быть насыщенным с точки зрения законодательства для автомобилистов. Нам обещают появление новых штрафов и ужесточение старых, очередные изменения тарифов ОСАГО, новые... 20660 0 11 17.01.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 12187 1 6 18.10.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 12149 20 20 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Салон с квартиру и запчасти за копейки: опыт владения Chrysler Concorde за 220 000 рублей Про такие машины принято говорить, пренебрежительно махнув рукой: «Да они уже давно все сгнившие и ушатанные!». Тем не менее поклонники упорно ищут и успешно находят удачные экземпляры. А по... 12037 16 7 30.09.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
63 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings