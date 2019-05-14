Конкурент Hyundai Creta от Kia: теперь серийная версия. Кроссовер будут продавать и в РФ

Компания Kia распространила эскизы товарного компактного паркетника. Полноценная премьера новинки состоится летом текущего года.

Предвестника небольшого кроссовера – концепт SP – Киа показала еще в начале 2018-го на автосалоне в Индии, тогда же было объявлено, что шоу-кар перевоплотится в первенца марки для этой страны. Затем стало известно о том, что модель станет глобальной: в прошлом году прототип также демонстрировали на выставках в Китае и корейском Пусане. В марте 2019-го на мотор-шоу в Сеуле дебютировал эволюционировавший концепт, то есть почти готовый к массовому производству автомобиль, он получил к названию приставку Signature. И вот, наконец, опубликованы эскизы серийного SUV.

Отличий от SP Signature, действительно, немного: фары стали проще, но при этом сохранены примыкающие к ним необычные дневные ходовые огни, у радиаторной решетки другой рисунок, задние фонари слегка увеличились в размерах – в них также заменили «начинку». Еще кроссу прочат виртуальную «приборку», мультимедийную систему с большим тачскрином, проекционный экран, камеры кругового обзора и беспроводную зарядку для смартфонов.

Имя модели пока не раскрывается. Между тем ранее индийское подразделение Kia предложило всем желающим выбрать название для конвейерного кроссовера: в голосовании участвовали такие варианты, как Tusker, Trazor, Trailster и SP-Z. По слухам, больше всего голосов собрал Tusker. Впрочем, на остальных рынках паркетник может зваться по-другому.

1 / 3 Концепт Kia SP Signature, представленный в марте 2019-го 2 / 3 Концепт Kia SP Signature, представленный в марте 2019-го 3 / 3 Концепт Kia SP Signature, представленный в марте 2019-го

Технические характеристики также пока держатся в секрете. Предполагалось, что паркетник Kia построен на базе актуальной Hyundai Creta. Однако теперь индийские профильные медиа сообщают о новой платформе, которая, тем не менее, ляжет в основу и следующей Креты. В Индии паркетник Kia на первом этапе предложат с бензиновым и дизельным двигателями объемом 1,5 литра, их отдача неизвестна. Эти моторы будут сочетаться с шестиступенчатыми «механикой» и «автоматом». Позже модель еще должны оснастить 140-сильной «турбочетверкой» 1.4 и семиступенчатой роботизированной коробкой с двойным сцеплением. А вот привод у индийского SUV, скорее всего, будет только передний. В других странах у кросса наверняка окажется своя моторная гамма, появление полноприводных версий также не исключено.

1 / 3 Концепт Kia SP, представленный в 2018 году 2 / 3 Концепт Kia SP, представленный в 2018 году 3 / 3 Концепт Kia SP, представленный в 2018 году

Премьера новинки Kia состоится этим летом, точную дату в компании не назвали. Индийские СМИ сообщают, что «их» вариант представят 20 июня. Кстати, в Индии с января ведется тестовая сборка паркетника – машины выпускают на новом заводе, расположенном в штате Андрха Прадеш. На других рынках, вероятно, будут продавать автомобили локального производства.

Аналог Hyundai Creta от Kia доберется и до России, но это произойдет лишь в следующем году.