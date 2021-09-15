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  • Конкуренту Креты от MG вместе с помощником-балагуром достались «придушенные» моторы

Конкуренту Креты от MG вместе с помощником-балагуром достались «придушенные» моторы

15.09.2021 103 0 0

Для нового рынка компактный кросс переименовали, также слегка освежили внешность. Двигатели те же, что и у модели в ставшем родным для марки Китае, однако их мощность урезали. Зато паркетнику достался «умный» ассистент.

 

Минувшим летом принадлежащий концерну SAIC бренд MG анонсировал для Индии новый кроссовер Astor, а сегодня провели онлайн-презентацию. Напомним, новый этот SUV условно, ведь под другим именем скрывается рестайлинговый MG ZS, который в Китае выпускают с 2019 года (сам паркетник в строю с 2017-го). К слову, модель с родным индексом представлена и на индийском рынке, но только в виде электрокара, тогда как Astor будет доступен с бензиновыми двигателями.

Внешне от ZS предназначенный для Индии кросс отличается лишь радиаторной решеткой – вместо стандартной сетки Астору достались блестящие «штрихи», которые расходятся от расположенной по центру эмблемы. Габариты тоже совпадают: длина равна 4323 мм, колесная база – 2585 мм.

MG Astor
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MG Astor
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MG Astor
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MG Astor
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MG Astor
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Индийский паркетник повторил глобальный SUV и внутри, однако у MG Astor есть одна важная особенность: только ему положен виртуальный персональный помощник. Это нечто вроде нынешних «умных» колонок, при этом в установленный поверх передней панели пластиковый корпус «ассистента» встроен небольшой экранчик, отображающий эмоции, вдобавок он поворачивается, реагируя на голос. Помощник по команде зачитает последние новости, также его можно спросить буквально о чем угодно – в него «встроена» Википедия. Более того, он умеет шутить: нужно лишь попросить рассказать шутку. Вся информация дублируется на экран мультимедийной системы.

MG Astor
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MG Astor
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MG Astor
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Вообще, по меркам индийского рынка оснащение весьма богатое. Так, топовому MG Astor еще положены климат-контроль и панорамный люк в крыше, у водительского кресла есть электрорегулировки. Наконец, в арсенале кроссовера значится комплекс современных систем безопасности: адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон. Благодаря этому набору, в MG считают, что их SUV соответствует «второму уровню автономности».

MG Astor

Моторную гамму Астор разделил с ZS, однако для Индии бензиновые двигатели «придушили» (любимые индийцами дизели для модели не предусмотрены в принципе): четырехцилиндровый «атмосферник» 1.5 выдает 110 л.с. и 144 Нм вместо 120 л.с. и 150 Нм на глобальной версии, а «турботройка» 1.3 – 140 л.с. и 220 Нм против 163 л.с. и 230 Нм. Атмосферный мотор сочетается с «механикой» или вариатором, турбодвигатель работает в паре с классическим шестиступенчатым «автоматом». Привод только передний.

MG ZS
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MG ZS
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MG ZS
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В Индии старт продаж намечен на октябрь, судя по всему, покупателям предложат машины локальной сборки. Цены пока не объявлены. Главными конкурентами MG Astor станут Hyundai Creta (от 1 016 000 рупий или 1 003 000 рублей по текущему курсу), Kia Seltos (от 995 000 рупий или 983 000 рублей) и Skoda Kushaq (от 1 049 999 рупий или 1 037 000 рублей).

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