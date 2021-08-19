Кроссовер MG Astor отличился от исходного ZS наличием помощника: он шутит и читает Википедию

Переживший рестайлинг паркетник некогда британской марки переименован специально для Индии, причем там у модели будет еще несколько «фишек». Двигатели же, скорее всего, перейдут с глобальной версии.

На индийском рынке бренд MG появился в 2019-м, сегодня в местную гамму входят кроссовер Hector (сделан на базе Baojun 530), рамный внедорожник Gloster (Maxus D90 с другой эмблемой) и электрический паркетник ZS EV (оригинальная модель). А скоро модельную линейку расширят – для индийцев анонсирован кросс Astor. Вообще, это тот же ZS, только с ДВС и переживший рестайлинг. Напомним, в ставшем родным для MG Китае (марка принадлежит концерну SAIC, как и Maxus, а Baojun – это совместный проект SAIC и General Motors) такой SUV дебютировал в том же 2019 году. Тем не менее, индийское подразделение решило позиционировать паркетник в качестве отдельной новой модели.

Внешность пока лишь засвечена, хотя, скорее всего, иной рисунок радиаторной решетки станет единственным отличием MG Astor от глобального модернизированного MG ZS. Длина последнего составляет 4323 мм, ширина – 1809 мм, высота – 1653 мм, колесная база – 2585 мм.

MG Astor для Индии 1 / 4 MG Astor для Индии 2 / 4 MG Astor для Индии 3 / 4 MG Astor для Индии 4 / 4

Внутри кроссовер тоже в целом повторил исходник. Впрочем, у Астора есть важная особенность: только в Индии модели достался виртуальный персональный помощник, разработанный американской фирмой Star Design. Это нечто вроде нынешних «умных» колонок, при этом в установленный поверх передней панели пластиковый корпус «ассистента» встроен небольшой экранчик, отображающий эмоции, плюс он поворачивается, реагируя на голос. Помощник по команде зачитает последние новости, вдобавок его можно спросить буквально о чем угодно – в него «встроена» Википедия. А еще он умеет шутить – нужно лишь попросить рассказать шутку. Вся информация дублируется на экран мультимедийной системы.



MG ZS после рестайлинга 1 / 3 MG ZS после рестайлинга 2 / 3 MG ZS после рестайлинга 3 / 3

Также индийское подразделение MG гордится тем, что Astor соответствует «второму уровню автономности»: это означает, что кроссовер получил адаптивный круиз-контроль, который работает в связке с системами автоторможения и удержания в полосе движения.



О моторах в компании не рассказали. Местные СМИ считают, что они перешли с глобального MG ZS. Речь идет о бензиновых «атмосфернике» 1.5 (120 л.с., 150 Нм) и «турботройке» 1.3 (163 л.с., 230 Нм). В Китае первый двигатель сочетается с пятиступенчатой «механикой» или вариатором, второму положен шестиступенчатый «автомат». MG ZS бывает только переднеприводным, у Astor версии 4WD тоже наверняка нет.

В Индии продажи кроссовера начнутся в этом году. На данный момент неизвестно, появится ли виртуальный помощник у ZS в других странах.

