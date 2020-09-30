«Китаец» под личиной MG: рамный внедорожник Gloster предложен с двумя дизелями на выбор

Новая модель некогда британской марки готовится выйти на индийский рынок. Там вездеход будет доступен только с дизельными двигателями, хотя у донорского Maxus D90 в арсенале есть еще и бензиновый мотор.

Бренд MG, принадлежащий «поднебесному» концерну SAIC, пришел в Индию в прошлом году с единственным пятиместным паркетником Hector (создан на базе «китайца» Baojun 530, марка Baojun – совместный проект General Motors и SAIC), который местная публика приняла весьма тепло. В 2020-м гамму пополнили трехрядный Hector Plus и электроверсия кросса ZS. Теперь же компания готова предложить индийцам нечто посущественнее: еще в феврале на выставке в Дели в виде предсерийного прототипа дебютировал рамный внедорожник Gloster, а недавно MG раскрыла товарную машину, вдобавок дилеры начали принимать предварительные заказы.

Напомним, это уже второй пассажирский вездеход в линейке бренда – первенцем стал MG RX8 для Ближнего Востока. Однако ни он, ни Gloster оригинальными разработками не являются. MG RX8 – это клон модели Roewe с аналогичным индексом, ну а в Глостер превратили Maxus D90. Как не сложно догадаться, и Roewe и Maxus тоже принадлежат SAIC, причем последняя марка произошла от британской фирмы LDV, которой когда-то владела Группа ГАЗ. Кстати, Roewe RX8 построен на базе «девяностого», но со своим дизайном.



За основу для Gloster взяли посвежевший Maxus D90, который на родине получил к имени приставку Pro. Внешне от донорского «китайца» новинка MG отличается лишь эмблемами, плюс на багажной двери выложили крупными буквами название модели. При этом Gloster почему-то чуть короче: его длина составляет 4985 мм против 5005 мм у D90. Но колесная база совпадает – 2950 мм. Дорожный просвет Глостера не указан (у D90 Pro – 210 мм).

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Внутри MG Gloster тоже повторил модель Maxus, не считая, конечно, расположения руля и того, что индийская модель имеет только трехрядное исполнение (в Китае внедорожник еще бывает пятиместным). Базовый вездеход – семиместный, кресла расположены по схеме 2+3+2; версии подороже могут быть с шестиместным салоном, с двумя отдельными («капитанскими») креслами во втором ряду. Топовому Gloster положены адаптивный круиз-контроль, мультимедийная система с широкоформатным тачскрином, камеры кругового обзора, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, системы автоторможения, предотвращения фронтального столкновения, предупреждения о выходе из занимаемой полосы и мониторинга «слепых» зон, а также автопарковщик.



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В Индии модель будет доступна с двумя турбодизелями на выбор, оба объемом 2,0 литра: базовый выдает 163 л.с. и 375 Нм, у второго – два турбокомпрессора, его мощность составляет 218 л.с., максимальный крутящий момент равен 480 Нм. Коробка одна на двоих – это восьмиступенчатый «автомат» от ZF. Как и у Maxus D90, у Gloster задний неразрезной мост. Внедорожник MG со 163-сильным дизелем – заднеприводный, модель с более мощным мотором имеет полный привод с жестким подключением передней оси и понижающей передачей. Также полноприводный Gloster получил систему выбора режимов движения All Terrain (режимы Snow, Mud, Sand, Eco, Sport, Normal и Rock). Между тем у D90 в Китае еще есть бензиновая «турбочетверка» 2.0 с отдачей в 218 л.с. (350 Нм).



Некоторые индийские СМИ пишут, что сборка Gloster налажена на местном заводе MG, который производит и паркетник Hector. Старт полноценных продаж якобы запланирован на октябрь. Цены еще не объявлены, сегодня клиентам предлагается внести депозит в размере 100 000 рупий (около 108 000 рублей по актуальному курсу). В Индии MG Gloster составит конкуренцию Toyota Fortuner (от 2 866 000 рупий или 3 093 000 рублей) и Mahindra Alturas G4 (он же SsangYong Rexton, от 2 873 000 рупий или 3 100 000 рублей). О планах вывести вездеход на другие рынки компания пока не заявляла.

