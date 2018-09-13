Вы на подсознательном уровне привыкли к тому, что «эр икс восемь» – это что-то дерзкое, обтекаемое и роторное? Значит, вы за последний год ни разу не бывали в Китае: там бренд Roewe весной представил свое видение того, как должен выглядеть автомобиль с именем RX8. И отсутствие дефиса в названии – не самое крупное отличие. В этом не дадут соврать ни фотографии, ни те, кто уже окрестил этого здоровяка «китайским крузаком». А раз так, давайте разбираться, каковы шансы у этого «китайца» побороться с настоящим японским сумоистом.

Ёкодзуна по имени Land Cruiser 200 уже немолод, но на своем дохё (ринге для сумо) спуску не даст никому. Поэтому всерьез полагать, что китайский новичок сможет хоть раз вытолкнуть его за пределы круга, конечно, не стоит. Однако стоит признать, что он не зря напялил нарядный маваси: кое-что в Roewe выглядит весьма многообещающе.

Толстый, но серьезный

В этом классе внешность – чуть ли не половина успеха: по крайней мере, у нас никто не купит крупный внедорожник, если тот не будет распугивать своим видом легковушки из левого ряда. В этом отношении RX8 старается соблюсти баланс, не уходя в чистую «азиатчину», но и не пытаясь закосить под своего в европейской тусовке. Простые линии, толстые полосы хрома и правильные акценты вроде арок из неокрашенного пластика и рейлингов на крыше – получившийся коктейль вполне можно подать в любой стране.

Под серьезной оболочкой скрывается то, чего и ожидаешь увидеть: лестничная рама и неразрезной задний мост. Правда, пневмобаллонов, как у того же Land Cruiser, здесь нет – подвеска пружинная. Но с другой стороны, спасибо, что не рессоры: ведь исходной технической основой для RX8 послужил пикап. Тут история простая, но долгая: бренд Roewe, покоящийся на выкупленной китайцами у британцев компании Rover, принадлежит концерну SAIC – и ему же принадлежит бренд Maxus, под которым в недавнем прошлом вышел сначала пикап T60, а затем и внедорожник D90. Собственно, под D90 платформу пикапа и подставили, попутно заменив утилитарные рессоры на более комфортные пружины. Ну а Roewe RX8 получил ту же основу, лишившись, правда, не только 10 сантиметров колесной базы, но и понижайки.

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Полный привод тут тоже не постоянный: в отличие от пресловутого «двухсотого» с дифференциалом Torsen, здесь многодисковая муфта, которая подкидывает немного крутящего момента на переднюю ось при необходимости – а клавиша 4L, которую мы скоро встретим в салоне, означает лишь принудительное замыкание муфты и имитацию пониженного ряда. На внедорожные качества старательно работает и дифференциал от Eaton в заднем мосту, замыкающийся при разнице скоростей вращения колес свыше 120 об/мин. Однако те, кому не интересна вся эта полубутафорская требуха, могут и вовсе сэкономить несколько десятков килограммов и тысяч юаней: базовый привод у RX8 – задний. Все это говорит только об одном: более «премиально-городском» позиционировании автомобиля.

Доставшийся Roewe от собратьев силовой агрегат эти выводы только подтверждает. Разумеется, никакого дизеля тут нет – в Европе его успели разлюбить, а в Китае никогда особо и не любили. Однако и большого рабочего объема здесь быть не может: китайские налоговые обременения, как мы помним, заставили установить в семиместный Chery Tiggo 8 1,5-литровый моторчик. В RX8 дела чуть получше: его продольно расположенный двигатель с индексом 20L4E имеет «полновесные» 2 литра, турбину и непосредственный впрыск, что на выходе дает 224 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Чего для автомобиля массой под две тонны (о точных цифрах производитель тактично умалчивает)… условно достаточно. Зато в паре с мотором работает классический гидромеханический автомат Aisin на 6 ступеней.

Цацки и фишки

Усаживаемся в салон – и от блеска полностью диодной оптики переходим к сверканию «по-мерседесовски» серебристых клавиш. Организация внутреннего пространства тоже выполнена с оглядкой на знакомых нам лучших представителей класса: простая архитектура панели, хорошее сочетание коричневой кожи и светлого дерева и здоровенные экраны на основных «рабочих» местах.

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Приборная панель, к слову, скомпонована довольно остроумно: срезанные по хорде аналоговые шкалы дорисованы на цветном дисплее, занявшем пространство между ними, а на этих электронных дугах разместились указатели уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости. Дисплей, к слову, крупнее, чем у иных мультимедийных систем: 7 дюймов, а графика и разрешение вполне приличные. Но основной «телевизор» все же разместился на передней панели: это 10,1-дюймовый тачскрин, на который выведено управление большей частью функционала автомобиля. Включая, к сожалению, и климат. Физические клавиши под экраном выполняют роль основной навигации по меню, а дальше разбираться приходится уже пальцами по дисплею.

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Более приятная новость – это то, что по части сборки и тактильных ощущений интерьер вполне соответствует своему внешнему виду. Клавиши не гуляют под пальцами, мягкие пластики с имитацией прострочки соседствуют с «фальшивым», но нарядным деревом, а отклики тачскрина не позволяют отвлечься во время работы с ним. Пожалуй, единственное, что несколько удивило, так это необходимость регулировать руль в двух плоскостях вручную, несмотря на то, что комплектация тестовой машины явно была одной их самых богатых. А надпись «Health air», гордо отштампованная на дефлекторе ионизатора воздуха, спрятавшемся у центрального подлокотника, вызвала улыбку. Все же некоторые тонкости перевода «понятийного» иероглифического письма на безжалостно-буквенный язык по-прежнему остаются для китайцев непобедимыми.

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Зато победить многих по части оснащения им оказалось под силу. Помимо традиционных «роскошных» опций вроде кожаного салона, электроприводов и панорамной крыши, Roewe предлагает и вполне современный комплекс систем активной безопасности: здесь и адаптивный круиз с функцией предотвращения фронтального столкновения, и удержание в полосе, и круговой обзор… Кроме того, задний ряд имеет подогрев и розетку на 220 вольт, руль тоже «отапливается», а на передней панели можно найти площадку для беспроводной зарядки смартфонов. Вполне себе, надо сказать!

Ездим не там, где надо

Несмотря на то, что времени познакомиться с автомобилем в статике было не так много, сделать это удалось – а вот поездить на нем там, где его ожидаешь увидеть, к сожалению, нет: в нашем распоряжении была лишь гоночная трасса и два коротких круга. Посему о «4L» на шайбе выбора режимов движения можно было и не вспоминать, равно как и об отключении системы стабилизации. Переключаемся в Sport и выкатываемся туда, куда RX8 больше никогда в жизни не попадет.

Не хочется повторяться в очередной раз, но первые впечатления за рулем до подозрительного похожи на «крузеровские». Та же задранная посадка (а сзади – еще выше: спасибо раме), тот же крупный руль, та же вибрация большого капота на холостых оборотах… Нажатие на педаль только усиливает сходство: тойотовский дизель нетороплив и довольно бережлив в выдаче тяги на прямой, а местный «малокубатурный» бензиновый мотор попросту не может обеспечить выдающейся динамики. Тем не менее, на пик момента он выходит уже примерно к 2,5 тысячам оборотов, и может поддерживать нормальный темп, не давая ощущения, что машине явно его не хватает. При этом звук мотора на высоких оборотах в салоне слышен явно, но не слишком навязчиво. Радует и его совместная работа с автоматом: силовой агрегат чувствуется единым целым, без пинков и провалов как на разгоне, так и на торможении.

Доходим до «змейки», обозначенной конусами, и неспешно вваливаемся в первый вираж. Руль здесь, разумеется, не самый короткий, но «перебирать» его на перекладках не приходится, достаточно одного перехвата. Порадовали крены: они вполне умеренные и не доставляют неудобств, так что в быстрых поворотах «ограничителем» выступают не они, а снос передней оси.

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Однако самым интересным в контексте RX8 было не это – а то, как он поведет себя на плохой дороге. В отсутствие настоящего бездорожья пришлось хитрить, проведя весь второй круг на поребриках. И это, пожалуй, стало основным разочарованием в Roewe. Вибрацию интерьера и не самое идеальное умение отфильтровывать дорожную мелочь мы отмечали и у Land Cruiser – но здесь эта нелюбовь к «гребенке» проявляет себя еще сильнее. Вибрируют сиденья, особенно пустые задние, дрожит в руках руль, а салон наполняется низкочастотным гулом, перемежаемым отдельными призвуками. Гул, конечно, не оглушительный – но к примеру, говорить, не повышая голос, будет уже некомфортно. Возможно, на «базовых» 18-дюймовых колесах 60-го профиля ситуация была бы получше, но наш тестовый автомобиль был обут в топовые 20-дюймовые Michelin размерности 255/50.

В общем, главным, в этом автомобиле, судя по всему, остается не дорожный просвет в 202 мм, заявленная глубина преодолеваемого брода в 80 сантиметров и многодисковая муфта подключения передка, а три ряда сидений, панорамная крыша и максимальный объем грузового пространства в 2 178 литров при сложенных сиденьях. И то, что по заверениям производителя, расход топлива даже у полноприводной версии не превышает 10 литров на сотню, что с учетом не самого вместительного бака на 70 литров вызывает большой интерес в своей правдивости.

Верным ли будет путь?

По-китайски название марки Roewe произносится как «rongwei», что в английском языке тождественно словосочетанию «wrong way» – то есть, «неверный путь», а то и вовсе «проезд запрещен» или «ошибочный метод». Воспринимать это забавное совпадение как «знак свыше» точно не стоит: в 2018 году автомобили под брендом Roewe на домашнем рынке разошлись тиражом свыше 350 000 штук. Так что осталось лишь подождать и выяснить, когда на пути в Россию для RX8 окажется знак «проезд разрешен».

Куда пристальнее в этом смысле стоит смотреть на цены. В Китае базовый семиместный, но заднеприводный RX8 стоит 168 800 юаней – то есть, примерно 1,7 миллиона рублей. Самая же богатая полноприводная версия обойдется китайскому покупателю в 228 800 юаней – то есть, 2,3 миллиона рублей, хотя есть и «межгалактическая» комплектация за 251 800 юаней. В России в «рамно-семиместной» лиге при схожей стоимости играют, к примеру, Toyota Fortuner и Haval H9 – но они немного меньше по габаритам. Пресловутый Land Cruiser же, имея практически идентичные размеры (колесная база, к примеру, совпадает с точностью до миллиметра – 2 850 мм), вдвое дороже. Так что вопрос того, как бы сложилась судьба, окажись Roewe RX8 в российских шоурумах, остается довольно интересным.