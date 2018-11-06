Предсерийный внедорожник Mahindra дебютировал в феврале этого года на домашнем автосалоне, ранее машина была известна под индексом Y400. Теперь же фирма распространила официальное изображение серийной модели и объявила ее имя – в Индии новинку будут продавать под названием Alturas G4. В Mahindra отметили, что «alturas» переводится как «высота» или «вершина», в линейке компании внедорожник займет позицию флагмана.

Рамный Mahindra Alturas G4 – это легальный клон SsangYong Rexton последней генерации. Напомним, индийский автогигант владеет корейской маркой. От модели SsangYong новинка Махиндры внешне отличается лишь радиаторной решеткой и эмблемами. Интерьер товарного Alturas G4 пока не раскрыт, однако салон «индийца», как ожидается, будет таким же, как у близнеца. При этом у внедорожника Mahindra перенастроена подвеска – она рассчитана на «убитые» местные дороги.

В Индии Alturas G4 доступен с турбодизелем 2.2 мощностью 181 л.с., который работает в паре с семиступенчатым «автоматом» Mercedes-Benz. Привод – задний или полный. Новый SsangYong Rexton оснащается тем же двигателем, только для дизельного «корейца» еще предусмотрена шестиступенчатая «механика». Кроме того, в Европе Рекстон также можно купить с 225-сильной бензиновой «турбочетверкой» 2.0, сочетающейся с «механикой» или 6АКП фирмы Aisin.

1 / 2 SsangYong Rexton нового поколения 2 / 2 SsangYong Rexton нового поколения

Индийским покупателям предложат автомобили локальной сборки – машинокомплекты будут поставлять из Кореи. В списке оснащения значатся семиместный кожаный салон, климат-контроль, мультимедийная система, камеры кругового обзора.

Заказы на Mahindra Alturas G4 уже принимают, старт «живых» продаж запланирован на 24 ноября. Цены пока не объявлены, однако, по информации местных СМИ, новинка окажется дешевле своего главного конкурента – Toyota Fortuner. Внедорожник японской марки с дизелем 2.8 (177 л.с.), 6АКП и задним приводом в Индии обойдется минимум в 3 107 000 рупий, что эквивалентно примерно 2 808 000 рублей по текущему курсу. Полноприводный дизельный «японец» с «автоматом» стоит от 3 297 000 рупий (около 2 979 000 рублей). Но у Fortuner еще есть дизельные версии с «механикой», также модель доступна со 166-сильным бензиновым двигателем 2.7 (от 2 727 000 рупий или 2 464 000 рублей).

Кстати, Rexton предыдущего поколения в Индии представлен под родной маркой SsangYong. Спрос на прежний внедорожник мизерный: по данным индийского сайта AutoPunditz, в 2017-м реализовано лишь 26 таких автомобилей. Для сравнения, Toyota Fortuner, в прошлом году разошелся тиражом в 24 383 экземпляра.

За пределами индийского рынка Mahindra Alturas G4, скорее всего, не появится. А вот новый SsangYong Rexton ранее анонсировали и для России – до нас внедорожник должен добраться в следующем году.