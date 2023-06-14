Концепт-кар H1st Vision демонстрирует технологии, которые планирует использовать Renault

В основу шоу-кара, название которого можно расшифровать как «Human First Vision», лёг представленный в прошлом году концепт Renault Scenic Vision.

Шесть французских компаний – Atos, Dassault Systemes, Orange, Renault Group, STMicroelectronics и Thales – пару лет назад объединились в консорциум под названием Software Republique. Они совместными усилиями занимаются разработкой различных инновационных технологий, реализовать свои наработки в консорциуме решили при содействии автопроизводителя Renault с помощью концепта, который получил название H1st Vision.

На фото: концепт H1st Vision

Презентация прошла в Париже, в рамках выставки Viva Tech. Наименование шоу-кара расшифровывается как «Human First Vision», в его основу лёг концепт Renault Scenic Vision, представленный в мае 2022 года. Напомним, серийный кроссовер, в основу которого ляжет прошлогодний концепт, появится в 2024 году. Он базируется на модульной электромобильной платформе CMF-EV.



В роли «начинки» у Renault Scenic Vision выступает комбинация нескольких источников электроэнергии. Так, установка включает в себя 218-сильный электромотор, позаимствованный у Megane E-Tech Electric, но расположенный на задней оси; электрохимический генератор мощностью 22 л.с., бак с водородом на 2,5 кг, а также батарею ёмкостью 40 кВт*ч. В компании заявили, что комбинированный запас хода у такого концепта достигает 800 км.



В компании рассказали о том, что концепт H1st Vision имеет чисто электрическую «начинку» (водородный электрохимический генератор не предусмотрен). Однако о характеристиках «зелёной» техники в консорциуме решили не распространяться.



В Software Republique выступили с весьма амбициозным заявлением, что программное обеспечение концепта имеет защиту от хакерских атак. Ещё его снабдили комплексом из камеры в салоне и биометрических датчиков, расположенных в ремне безопасности и в штурвале, который занимает место привычного рулевого колеса. Задача этого «набора» – следить за здоровьем и состоянием водителя. В консорциуме пояснили, что система активирует определённые алгоритмы, в случае, если распознает тревожность, стресс, агрессию – предполагается, что они смогут вернуть состояние автомобилиста в норму.



В качестве ещё одной инновации создатели представили функцию распознавания водителей (из списка сохранённых профилей) по изображению, полученному с камер, за счёт чего система автоматически подгружает индивидуальные настройки для каждого ездока. Ещё в перечень «новшеств» вошёл виртуальный помощник Softy, получивший оформление в виде анимированного лица (появляется на дисплее мультимедийной системы). Кстати, подобные технологии уже используют другие автопроизводители.



Также в списке числится система V2G: её суть заключается в том, что во время пиковой нагрузки электромобиль, в этот момент подключенный к розетке, сможет направлять заряд в электрическую сеть. В этом случае владельцу будет положена оплата, а в более удобное (менее загруженное) время он сможет зарядить батарею своего ТС.



Напомним, компания Renault собирается полностью перейти на электромобили в Европе к 2030 году.