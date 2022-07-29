Копы заряжают! Ford представил электрический пикап для спецслужб

Компания Ford добавила в семейство автомобилей, адаптированных для полиции, электрический пикап F-150 Lightning Pro SSV. Несмотря на впечатляющие динамические характеристики, батарейный F-150 не предназначен для преследования нарушителей закона, зато может выполнять массу других полезных функций.

Первый серийный электрический пикап в истории компании Ford, получивший наименование F-150 Lightning, был официально представлен в мае прошлого года, но массовое производство началось только в минувшем апреле, так что модель, по сути, только-только вышла на рынок. Спрос на F-150 Lightning огромный, по состоянию на весну было собрано более 200 тысяч заявок, причём приём новых временно остановили, чтобы не растягивать очередь. В плотном производственном графике выделены слоты в том числе для машин специального назначения — на этой неделе компания представила полицейский Ford F-150 Lightning Pro SSV (буквы SSV расшифровываются как Special Service Vehicle).

В основу полицейского пикапа легла «гражданская» базовая версия Pro со скромной внутренней отделкой и 12-дюймовым мультимедийным экраном, при этом копам доступны две силовые установки на выбор — Standard Range и Extended Range («гражданский» F-150 Lightning Pro поставляется только с силовой установкой Standard Range). Оба варианта снабжены двумя электромоторами (по одному на каждую ось). Standard Range с батареей ёмкостью 98 кВт·ч выдаёт максимальные 458 л.с. и может проехать на одной зарядке 370 км. Extended Range располагает мощностью в 588 л.с. и батареей ёмкостью 131 кВт·ч, полного заряда которой хватит на 515 км пробега.



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До 60 миль/ч (96,56 км/ч) полицейский пикап разгоняется менее чем за 4 с, но затяжные погони, которые в США порой длятся по нескольку часов, электромобиль не вынесет — сядет батарея. Для погонь в гамме Ford есть Police Interceptor, сделанный на базе бензинового (либо гибридного) кроссовера Explorer. Ну а F-150 Lightning Pro SSV идеально подойдёт для выезда на места аварий или места преступлений. В его переднем багажнике объёмом 400 л можно найти несколько розеток для подключения внешнего освещения и специального оборудования, сюда же можно сложить оградительные конусы и ленты, буксировочные тросы и светоотражающие жилеты. Дополнительные розетки и USB-порты есть в кузове и кабине. Передок увенчан массивным стальным тараном, на крыше установлена светодиодная «люстра» со спецсигналами.



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Интерьерные особенности полицейской версии — это усиленная передняя панель, на которую можно устанавливать дополнительное оборудование, новый центральный тоннель модульной конструкции с прочной металлической обшивкой, передние нарочито плоские кресла (чтобы было удобнее садиться с кобурой на поясе и прочим обмундированием) с особо прочной тканевой обивкой и стальной защитой в спинках, задние сиденья и пол с легко моющейся виниловой обивкой.



На данный момент Ford является основным поставщиком машин для американской полиции, и это притом что в гамме не осталось ни одного седана — благодаря этому обстоятельству конкурирующая корпорация Stellantis неплохо зарабатывает на полицейских Dodge Charger Pursuit, которые нынче считаются не менее легендарными, чем полностью выведенные пару лет назад из эксплуатации Ford Crown Victoria. Заслужит ли любовь стражей порядка электрический Ford F-150 Lightning Pro SSV, покажет время.

