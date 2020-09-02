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Отправили в отставку: дорожный патруль в США попрощался с Ford Crown Victoria

02.09.2020 369 0 0

Американская компания Ford прекратила производство этой культовой модели ещё девять лет назад.

 

Ford выпускал Crown Victoria в период с 1991-го по 2011 год. Этот автомобиль представляет собой четырёхместный полноразмерный заднеприводный седан, построенный на рамном шасси. Производство было налажено на заводе компании в городе Толбетвилль (провинция Онтарио, Канада). Эта модель активно использовалась для таксопарков и в качестве служебного транспорта полицейских.

Сейчас большая часть этих машин, последняя из которых сошла с конвейера ещё девять лет назад, отправлены в отставку. Однако до недавнего времени в штате Калифорнийского дорожного патруля ещё числился один экземпляр Ford Crown Victoria. Теперь же его – безусловно, со всеми почестями – тоже отправили «на пенсию». Как отметили в отделении полиции Лос-Анджелеса, последняя Crown Victoria покинула ворота участка в последний раз. Как сообщают местные СМИ, автомобиль был отправлен на аукцион. Таким образом Калифорнийский дорожный патруль официально попрощался с Ford Crown Victoria

Эта модель, которую в Штатах называют Crown Vic, пришла на смену Ford LTD Crown Victoria, которая выпускалась с 1983-го по 1991 год. Эта модель также была востребована как служебный автомобиль полицейских. В частности, дорожный патруль Калифорнии использовал эти автомобили с 1984-го.

Отметим, Ford Crown Victoria за свою 20-летнюю историю лишь один раз сменил поколение: «вторая» генерация появилась в 1998 году. Длина этого полноразмерного седана составляет 5385 мм, ширина – 1963 мм, высота – 1443 мм, а расстояние между осями равно 2913 мм. Вес «четырёхдверки» – 1840 кг.

Американская компания выбрала название для модели из-за варианта отделки двухдверных машин Ford, который обозначался также – Crown Victoria (это было ещё в 1955-1956 годах). Дело в том, что первые автомобили (ещё в 1983 году) имели похожее оформление – крышу с «опоясывающим» широким молдингом вокруг водосточных желобков, которую прозвали «короной». Несмотря на то, что это оформление ушло в прошлое, прижившееся название модели оставили.

Сейчас Ford продолжает выпускать автомобили, которые поступают на службу в полицию. Речь идёт в том числе о пикапах F-150 Police Responder и F-150 SSV, внедорожнике Police Interceptor Utility, а также о фургоне Transit Prisoner. Кстати, летом сотрудники компании обратились к своему руководству с предложением прекратить поставки машин полисменам. Проблема возникла из-за беспорядков, которые начались в стране из-за убийства сотрудником правоохранительных органов афроамериканца Джорджа Флойда. Однако глава Ford Джиму Хакетт не согласился с требованиями своих сотрудников.

На сегодняшний день самым популярным автомобилем Ford в США остаётся пикап F-Series. Одной из её версий является F-150 Raptor. Как сообщалось недавно, в скором будущем этот автомобиль могут оснастить мотором V8 от Mustang Shelby GT500. Ожидается, что новинку представят в начале 2021 года.

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