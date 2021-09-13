11 сентября в День города всем было не до сна. С наступлением вечера по праздничной столице промчались десятки культовых ретро-автомобилей XX века, за рулём которых были космические люди. Так зрелищно в Москве в 10-й раз прошло легендарное ретро-ралли «Ночная Москва».

Партнерский материал

Участники завораживали зрителей не только красивыми старинными машинами, которые, несмотря на солидный возраст, до сих пор на ходу, но и своими образами. В этом году ралли было посвящено 60-летию полёта человека в космос. Экипажи перевоплощались в космонавтов и марсиан и удивляли всех эпатажными костюмами.​

Стартовали участники от знаменитой сталинской высотки на Кутузовском, бывшей гостиницы «Украина», ныне – Radisson Collection Hotel, Moscow (Кутузовский просп., 2/1 с1). Затем проехали по маршруту, который проходил по таким достопримечательностям Москвы, как Триумфальная арка, парк Победы, Поклонная гора. В заезде участвовало 25 машин – лучших представителей отечественного и мирового автопрома.

Автомобили приводили в восторг и бывалых ценителей автоспорта и случайных прохожих, ведь все машины в идеальном состоянии, с родными двигателями. Например, в заезде участвовал британский спортивный автомобиль, который обожала принцесса Диана – Austin-Healey 3000 модели МК1 1960 года выпуска. Были и автоветераны, выпущенные больше века назад – Packard Super Eight Formal Sedan 1937 года. Кстати, на этой модели машины любил разъезжать по Голливуду американский актёр Кларк Гейбл. А вот поклонников «классики» порадовал элегантный Mercedes-Benz Adenauer 300 1956 года выпуска.

Финишировали участники под праздничный салют и аплодисменты зрителей. За виртуозную езду с соблюдением всех правил дорожного движения команды наградили Кубками и ценными призами. Это и речная прогулка на яхте, и сертификат на тест-драйв новых машин BMW и проживание в шикарных номерах гостиницы Radisson Collection Hotel, Moscow (Список победителей в приложении).

«Ночной Москвой» завершился ещё один сезон ретро-ралли классических автомобилей. Но, пылиться в гаражах автораритеты не будут, в следующем году их ждут новые заезды и новые испытания на дорогах!





НАГРАДНАЯ ВЕДОМОСТЬ НОЧНАЯ МОСКВА 2021

ЗАЧЁТ «СПОРТ»

1 МЕСТО – ЭКИПАЖ 21, КРЫЛОВ СЕМЕН/ КРЫЛОВА ЕЛЕНА, LINCOLN CONTINENTAL TOWN COUPЕ 1978 г.в.

ЗАЧЁТ «ВЕТЕРАН»

1 МЕСТО – ЭКИПАЖ 100, ОПЕНГЕЙМ МИХАИЛ/ ЕВСТАФЬЕВ КИРИЛЛ, FORD GPW 1943 г.в.

ЗАЧЁТ «OLDTIMER»

3 МЕСТО – ЭКИПАЖ 17, НЕДЗВЕЦКИЙ ВЛАДИМИР/ НИКОЛАЕВ АНТОН, ГАЗ 21 ВОЛГА 1963 г.в.

2 МЕСТО – ЭКИПАЖ 11, БАЗИЛЬЕР МАКСИМ/ БАЗИЛЬЕР МАКСИМ, MERCEDES-BENZ 112 SE 1962 г.в.

1 МЕСТО – ЭКИПАЖ 9, ФЕДЮНИН АНДРЕЙ/ ГАЛСТЯН ДАВИД, MERCEDES-BENZ 190 DC 1964 г.в.

ЗАЧЁТ «YOUNGTIMER»

1 МЕСТО – ЭКИПАЖ 1, СИМОНОВ АЛЕКСЕЙ/ СИМОНОВА ОЛЬГА, ВАЗ 2101 LADA 1974 г.в.

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ

КОМАНДА «РККА»