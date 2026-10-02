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Кросс-хэтчбек Fiat Grande Panda превратится в Fiat Argo X и пропишется на новом заводе

02.10.2026 1130 0 2
Кросс-хэтчбек Fiat Grande Panda превратится в Fiat Argo X и пропишется на новом заводе

Концерн Stellantis готовится вывести свою угловатую пятидверку на рынки Южной Америки. Для этого региона хэтч будут выпускать в Бразилии, причем под новым именем.

Небольшой хэтчбек Fiat Grande Panda с «внедорожным» имиджем дебютировал в 2024 году, в его основе лежит платформа Smart Car, на которой также построены актуальные Citroen C3 и Opel Frontera. Основной ареал обитания для компакта Fiat сейчас – Европа, выпуск для «старосветских» рынков ведется на заводе в Сербии. Однако скоро географию продаж расширят – угловатая пятидверка появится еще и в Южной Америке. Для этого региона производство наладят в Бразилии, которая и станет дебютным южноамериканским рынком. Но, в отличие от Европы, за океаном имя Panda культовым не является. Зато в Южной Америке очень популярен бюджетный хэтчбек Fiat Argo, его тоже собирает бразильское предприятие. Поэтому локальную версию Fiat Grande Panda там будут продавать как Fiat Argo X. При этом «просто» Argo из гаммы не исчезнет.

Fiat Argo X
Fiat Argo X
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Fiat Argo X
Fiat Argo X
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Вообще, тизерную кампанию Argo X южноамериканское подразделение Stellantis запустило еще летом. Но лишь сейчас опубликованы фотографии «живой» машины почти без камуфляжа. Судя по этим снимкам, внешне от евроверсии бразильский хэтчбек почти ничем не отличается. У него такой же кузов и пиксельная оптика, оставили и неокрашенный пластиковый обвес, на крыше есть рейлинги. Боковины пока обклеены маскировочной пленкой. Понятно, что надписи Panda, как у еврохэтча, нет. Вопрос в том, появится ли название Argo X или это будет выштамповка попроще.

Тизеры Fiat Argo X
Тизеры Fiat Argo X
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Тизеры Fiat Argo X
Тизеры Fiat Argo X
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Тизеры Fiat Argo X
Тизеры Fiat Argo X
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Интерьер еще не засвечен. В салоне европейского хэтчбека Fiat Grande Panda могут быть цветной пластик и разнообразные вставки, но у Fiat Argo X, скорее всего, окажется более сдержанное оформление.

Fiat Grande Panda
Fiat Grande Panda
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Fiat Grande Panda
Fiat Grande Panda
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Fiat Grande Panda
Fiat Grande Panda
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Fiat Grande Panda
Fiat Grande Panda
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Fiat Grande Panda
Fiat Grande Panda
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В Европе Fiat Grande Panda бывает с бензиновой турботройкой 1.2, в виде гибрида или полноценного электрокара. В Бразилии же базовый Fiat Argo X, как ожидается, предложат с трехцилиндровым атмосферником 1.0 Firefly от местного «просто» Fiat Argo, который традиционно для этой страны «питается» бензином (71 л.с.) и этанолом (75 л.с.). А богатым исполнениям бразильские СМИ прочат турботройку 1.0 (116 л.с.) с «мягкогибридным» довеском. Привод в любом случае только передний.

Дата премьеры Fiat Argo X пока не объявлена. Предполагается, что презентацию проведут до конца текущего года.

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Обновлено 03.10.2026
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