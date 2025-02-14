Кроссовер Acura ADX обзавёлся ценником, в продаже появится весной

Марка Acura принадлежит японской компании Honda, при этом основным рынком для неё являются США. Свой кроссовер начального уровня Акура полностью рассекретила в середине ноября прошлого года. Напомним, его роль исполнила модель, которой дали название ADX. По сути, этот паркетник представляет собой «премиального» близнеца Honda HR-V. Теперь производитель опубликовал прайс-лист Acura ADX.

На фото: Acura ADX A-Spec Advance Package

В компании сдержали обещание и сделали стартовый ценник новинки сравнительно невысоким. Так, за базовый переднеприводный вариант на американском рынке просят от 35 000 долларов, что эквивалентно примерно 3,19 млн рублей по текущему курсу (цены указаны без платы за доставку), а за аналогичный вариант с полным приводом – 37 000 долларов (около 3,37 млн рублей). Стоит отметить, что Acura ADX оказался ощутимо дешевле по сравнению с основными конкурентами – Audi Q3, BMW X1 и Lexus UX.

Компактный паркетник Acura ADX получил фирменную пятиугольную решётку с рисунком в виде крупной сетки, которая обрамлена по бокам узкими фарами с яркими росчерками светодиодных ходовых огней. Отметим, в список оснащения уже стартовых версий входят люк в крыше, багажная дверь с электроприводом, а также комплект 18-дюймовых легкосплавных дисков.

В салоне установлены сиденья с подогревом, предусмотрены двухзонный климат-контроль, беспроводное зарядное устройство для смартфонов и аудиосистема с восемью динамиками. На передней панели размещены дисплей диагональю 10,2 дюйма, исполняющий роль виртуальной приборки, а также 9-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы с беспроводной поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

На фото: салон Acura ADX A-Spec Advance Package

Следующее исполнение – A-Spec. Цена такого кроссовера с передним приводом равна не менее 38 000 долларов (около 3,46 млн рублей), покупка варианта с полным приводом обойдётся минимум в 40 000 долларов (около 3,64 млн рублей). У Acura ADX A-Spec есть глянцевые чёрные вставки и металлические накладки, кроме того, эти версии снабдили светодиодными противотуманными фарами и 19-дюймовыми колёсными дисками.

Кресла в этой версии оснащены ещё и вентиляцией, кроме того, они отделаны другим, более мягким материалом. Перед водителем находится рулевое колесо с усечённым ободом, в крыше расположен панорамный люк, предусмотрены светодиодная подсветка салона, накладки на педали из нержавеющей стали, а также хромированная отделка рычага коробки передач.

Топовая версия называется A-Spec with Advance Package и тоже доступна в версиях как с передним, так и с полным приводом. В первом случае стоимость равна 42 000 долларов (около 3,83 млн рублей), во втором – 44 000 долларов (около 4,01 млн рублей). В списке отличий числятся: чёрные глянцевые корпуса боковых зеркал, 19-дюймовые диски чёрного цвета, а также руль с подогревом, премиальная аудиосистема с 15 динамиками. Ещё есть передние и задние датчики парковки, функция дистанционного запуска двигателя.

Acura ADX разделил двигатель с актуальным лифтбеком Acura Integra, речь идёт о 1,5-литровой бензиновой турбочетвёрке L15CA, максимальная отдача которой составляет 203 л.с., а крутящий момент – 260 Нм. В пару этому мотору предлагается только бесступенчатый автомат. Новинка доберётся до дилеров грядущей весной.