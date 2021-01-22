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  • Кроссовер Buick Enclave после рестайлинга стал ближе к китайскому брату

Кроссовер Buick Enclave после рестайлинга стал ближе к китайскому брату

22.01.2021 275 0 0

Раскрыт облик обновленного трехрядного паркетника, предназначенного для американского рынка. Характеристики еще не объявлены, но модель, вероятно, предложат с прежним «атмосферником» V6.

 

В нынешнем, втором по счету, поколении американский Buick Enclave пребывает с 2017-го, в Штатах семиместная модель длиной 5189 мм является флагманом марки. Минувший год кроссовер там закончил в «минусе»: реализовано 38 480 единиц, что на 25% меньше по сравнению с 2019-м. То есть рестайлинг кстати. Пока Buick распространил лишь пару фотографий топ-версии Avenir, которая отличается декором и расширенным списком оснащения. Полноценную премьеру американцы ждут весной, ну а в продажу обновленный SUV поступит осенью.

Обновленный Buick Enclave Avenir
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Обновленный Buick Enclave Avenir
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Радиаторная решетка Enclave стала больше, вытянулись и расположенные на ней полоски. Особенность роскошного варианта Avenir – сетчатая решетка, у стандартного же паркетника будут либо вертикальные клинья (как у дореформенной модели), либо горизонтальные плашки. Также кроссовер получил двухъярусную головную оптику: сверху – ходовые огни, ниже – основные блоки фар. У задних фонарей прежняя форма, однако начинку заменили, к тому же их больше не пронзает широкая хромированная вставка. Еще у кросса иные бамперы.

В целом спереди американский Buick Enclave теперь больше похож на китайскую версию. Напомним, в Поднебесной модель сменила поколение в 2019-м, «их» паркетник тоже построен на «тележке» C1XX, но сама машина чуть меньше: длина – 4981 мм, колесная база – 2863 мм против 3071 мм у Enclave в Штатах.

Обновленный Buick Enclave Avenir
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Обновленный Buick Enclave Avenir
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В салоне кросса для США, скорее всего, установили новую мультимедийную систему с крупным экраном. Кроме того, некоторые местные СМИ считают, что модели мог достаться джиэмовский автопилот Super Cruise. В этом случае Enclave сможет сам передвигаться по шоссе, руль держать необязательно (но речь идет лишь о нескольких «избранных» трассах, да и то водитель будет обязан все время следить за дорогой, дабы в случае необходимости взять управление на себя).

Двигатель же, скорее всего, прежний: в Штатах кроссовер доступен с бензиновым «атмосферником» V6 3.6 мощностью 314 л.с., который работает в паре с девятиступенчатым «автоматом». Привод – передний или полный.

Дореформенные Buick Enclave Avenir и стандартный кросс
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Дореформенные Buick Enclave Avenir и стандартный кросс
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Дореформенные Buick Enclave Avenir и стандартный кросс
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Дореформенные Buick Enclave Avenir и стандартный кросс
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За дореформенный стандартный Buick Enclave в США сегодня просят минимум 42 000 долларов (около 3 118 000 рублей по актуальному курсу), Enclave Avenir стоит от 53 800 долларов (3 994 000 рублей), все цены указаны без учета налогов и доставки.

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