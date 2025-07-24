Кроссовер BYD Sealion 06 выходит на рынок: дизайн в стиле Genesis и разные варианты начинки

Компания BYD запустила в продажу новый паркетник. В экстерьере пятидверки использовано нетипичное для остальных моделей марки решение, салон же оформлен в актуальном фирменном стиле. Как водится, для новинки заявлен внушительный список оборудования.

Презентацию кроссовера BYD Sealion 06 (или Sea Leon 06) провели еще в апреле в рамках Шанхайского автосалона, но тогда новинка была представлена без характеристик. А сегодня в Китае раскрыли все данные и объявили предварительные цены, местные дилеры начали принимать заказы. Клиентам сразу доступны подзаряжаемый гибрид Sealion 06 DM-i и полноценный электрокар Sealion 06 EV. Причем у каждой из модификаций несколько версий, но к технике вернемся позже.

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В плане дизайна гибрид и «электричка» практически дословно повторяют друг друга. Главная фишка экстерьера – двухполосная головная оптика, как у моделей корейского премиум-бренда Genesis. К слову, такое решение марка BYD применила впервые (новый BYD Tang L с двухэтажной светотехникой в расчет не берем, так как у него все же другое оформление). В остальном же внешность Sealion 06 обычна для современных моделей BYD: паркетник имеет гладкий «нос» и полускрытые ручки дверей, задние фонари сделаны в виде единой округлой плашки. Кроссовер «стоит» на 19-дюймовых колесах.

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Размеры BYD Sealion 06 DM-i и Sealion 06 EV тоже совпадают. Длина – 4810 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1675 мм, колесная база – 2820 мм. Объем багажника гибрида – 695 литров, электрокросса – 757 литров. Вне зависимости от модификации со сложенным вторым рядом кресел объем отсека составляет 1630 литров. У электрического BYD Sealion 06 EV спереди есть дополнительный багажник на 142 литра.

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Интерьер один на двоих. Внутри – встроенный в переднюю панель приборный экран и отдельный «прилепленный» планшет мультимедийной системы. В верхней части двухэтажного тоннеля находятся площадка для беспроводной зарядки, ряд физических кнопок, пара неприкрытых подстаканников и шайба (видимо, она дублирует управление мультимедиа). В подлокотник между передними креслами может быть встроен отсек с функциями подогрева и охлаждения.

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В зависимости от комплектации в списке оборудования Sealion 06 DM-i/Sealion 06 EV также заявлены: панорамная крыша, электропривод багажной двери, проекционный дисплей, подогрев и вентиляция сидений, семь подушек безопасности. Кроме того, есть фирменный автопилот God’s Eye C: в этот комплекс входят несколько камер, датчиков и радаров, а также адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Электрический BYD Sealion 06 EV

Под капотом гибрида BYD Sealion 06 DM-i установлен бензиновый атмосферник 1.5 (101 л.с.), а на передней оси расположен электромотор мощностью 218 л.с. Гибридный кроссовер предложен в трех исполнениях. Базовое получило батарею емкостью 18,3 кВт*ч, только на электротяге такой паркетник проедет 121 км по китайскому циклу CLTC, суммарная дальнобойность – 1621 км. Остальные две версии имеют аккумулятор на 26,6 кВт*ч, запас хода в электрическом режиме – 170 км, общая дальнобойность – 1670 км.

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BYD Sealion 06 тоже доступен в трех вариантах, все они имеют задний привод. Самый дешевый электрокросс – это 231-сильный мотор и батарея емкостью 65,28 кВт*ч, запас хода – 520 км. Остальные две версии оснащены 245-сильным электромотором и батареей емкостью 78,72 кВт*ч, они способны проехать 605 км. При этом, как пишут китайские СМИ, позже у электрокара должно появиться еще и двухмоторное полноприводное исполнение (150/245 л.с. – передний/задний двигатели).

Подзаряжаемый гибрид BYD Sealion 06 DM-i сейчас обойдется в 139 800 – 156 800 юаней (примерно 1,5 млн – 1,7 млн рублей по текущему курсу), за электрокар BYD Sealion 06 EV просят 143 800 – 163 800 юаней (1,6 млн – 1,8 млн рублей).