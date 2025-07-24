Гибридные авто ×
  • Кроссовер BYD Sealion 06 выходит на рынок: дизайн в стиле Genesis и разные варианты начинки

Кроссовер BYD Sealion 06 выходит на рынок: дизайн в стиле Genesis и разные варианты начинки

24.07.2025 65 0 0

Компания BYD запустила в продажу новый паркетник. В экстерьере пятидверки использовано нетипичное для остальных моделей марки решение, салон же оформлен в актуальном фирменном стиле. Как водится, для новинки заявлен внушительный список оборудования.

Презентацию кроссовера BYD Sealion 06 (или Sea Leon 06) провели еще в апреле в рамках Шанхайского автосалона, но тогда новинка была представлена без характеристик. А сегодня в Китае раскрыли все данные и объявили предварительные цены, местные дилеры начали принимать заказы. Клиентам сразу доступны подзаряжаемый гибрид Sealion 06 DM-i и полноценный электрокар Sealion 06 EV. Причем у каждой из модификаций несколько версий, но к технике вернемся позже.

Гибридный BYD Sealion 06 DM-i
1 / 5
Гибридный BYD Sealion 06 DM-i
2 / 5
Гибридный BYD Sealion 06 DM-i
3 / 5
Гибридный BYD Sealion 06 DM-i
4 / 5
Гибридный BYD Sealion 06 DM-i
5 / 5

В плане дизайна гибрид и «электричка» практически дословно повторяют друг друга. Главная фишка экстерьера – двухполосная головная оптика, как у моделей корейского премиум-бренда Genesis. К слову, такое решение марка BYD применила впервые (новый BYD Tang L с двухэтажной светотехникой в расчет не берем, так как у него все же другое оформление). В остальном же внешность Sealion 06 обычна для современных моделей BYD: паркетник имеет гладкий «нос» и полускрытые ручки дверей, задние фонари сделаны в виде единой округлой плашки. Кроссовер «стоит» на 19-дюймовых колесах.

Электрический BYD Sealion 06 EV
1 / 5
Электрический BYD Sealion 06 EV
2 / 5
Электрический BYD Sealion 06 EV
3 / 5
Электрический BYD Sealion 06 EV
4 / 5
Электрический BYD Sealion 06 EV
5 / 5

Размеры BYD Sealion 06 DM-i и Sealion 06 EV тоже совпадают. Длина – 4810 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1675 мм, колесная база – 2820 мм. Объем багажника гибрида – 695 литров, электрокросса – 757 литров. Вне зависимости от модификации со сложенным вторым рядом кресел объем отсека составляет 1630 литров. У электрического BYD Sealion 06 EV спереди есть дополнительный багажник на 142 литра.

Гибридный BYD Sealion 06 DM-i
1 / 2
Электрический BYD Sealion 06 EV
2 / 2

Интерьер один на двоих. Внутри – встроенный в переднюю панель приборный экран и отдельный «прилепленный» планшет мультимедийной системы. В верхней части двухэтажного тоннеля находятся площадка для беспроводной зарядки, ряд физических кнопок, пара неприкрытых подстаканников и шайба (видимо, она дублирует управление мультимедиа). В подлокотник между передними креслами может быть встроен отсек с функциями подогрева и охлаждения.

Гибридный BYD Sealion 06 DM-i
1 / 8
Гибридный BYD Sealion 06 DM-i
2 / 8
Гибридный BYD Sealion 06 DM-i
3 / 8
Гибридный BYD Sealion 06 DM-i
4 / 8
Электрический BYD Sealion 06 EV
5 / 8
Электрический BYD Sealion 06 EV
6 / 8
Электрический BYD Sealion 06 EV
7 / 8
Электрический BYD Sealion 06 EV
8 / 8

В зависимости от комплектации в списке оборудования Sealion 06 DM-i/Sealion 06 EV также заявлены: панорамная крыша, электропривод багажной двери, проекционный дисплей, подогрев и вентиляция сидений, семь подушек безопасности. Кроме того, есть фирменный автопилот God’s Eye C: в этот комплекс входят несколько камер, датчиков и радаров, а также адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Электрический BYD Sealion 06 EV

Под капотом гибрида BYD Sealion 06 DM-i установлен бензиновый атмосферник 1.5 (101 л.с.), а на передней оси расположен электромотор мощностью 218 л.с. Гибридный кроссовер предложен в трех исполнениях. Базовое получило батарею емкостью 18,3 кВт*ч, только на электротяге такой паркетник проедет 121 км по китайскому циклу CLTC, суммарная дальнобойность – 1621 км. Остальные две версии имеют аккумулятор на 26,6 кВт*ч, запас хода в электрическом режиме – 170 км, общая дальнобойность – 1670 км.

Гибридный BYD Sealion 06 DM-i
1 / 3
Гибридный BYD Sealion 06 DM-i
2 / 3
Гибридный BYD Sealion 06 DM-i
3 / 3

BYD Sealion 06 тоже доступен в трех вариантах, все они имеют задний привод. Самый дешевый электрокросс – это 231-сильный мотор и батарея емкостью 65,28 кВт*ч, запас хода – 520 км. Остальные две версии оснащены 245-сильным электромотором и батареей емкостью 78,72 кВт*ч, они способны проехать 605 км. При этом, как пишут китайские СМИ, позже у электрокара должно появиться еще и двухмоторное полноприводное исполнение (150/245 л.с. – передний/задний двигатели).

Подзаряжаемый гибрид BYD Sealion 06 DM-i сейчас обойдется в 139 800 – 156 800 юаней (примерно 1,5 млн – 1,7 млн рублей по текущему курсу), за электрокар BYD Sealion 06 EV просят 143 800 – 163 800 юаней (1,6 млн – 1,8 млн рублей).

кроссовер Китай авторынок электромобиль новинки гибридные авто BYD

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Вискомуфта привода вентилятора: как устроена, что ломается и можно ли починить Вискомуфта вентилятора – узел, про который мало кто помнит и вообще что-то о нем знает. Она как тот суслик из фильма: ее не видно, но она есть. Давайте сегодня восстановим справедливость и п... 395 0 1 23.07.2025
Статьи / Мнение без фильтров Уходя – уходи: кто на самом деле покинет российский рынок Наряду с новостями о мифическом возвращении автомобильных марок, покинувших наш рынок, с завидной регулярностью появляются слухи прямо противоположного толка – о том, что некоторые китайские... 1674 14 0 21.07.2025
Статьи / Выбор авто Если не подарили Porsche: выбираем первый автомобиль не дороже 500 тысяч рублей Все хлопоты и волнения позади, сданы и теория, и вождение, и в руках – вожделенная заламинированная карточка водительского удостоверения. Остается приобрести свой первый автомобиль. Вот толь... 1451 28 0 20.07.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 28009 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Крыша, как у Maybach, и внезапная локализация: тест-драйв Voyah Free EVR Кроссовер Free, который был первенцем марки Voyah, вышел на российский рынок в ноябре 2022 года. С тех пор прошло лишь чуть больше двух лет, а в наших руках уже оказалась рестайлинговая верс... 7737 1 2 25.03.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 7091 3 6 03.07.2025
Обсуждаемое
28 Если не подарили Porsche: выбираем первый автомобиль не дороже 500 тыс...
14 АВТОВАЗ готовится к скорому старту продаж Lada Iskra. Полный прайс-лис...
14 Уходя – уходи: кто на самом деле покинет российский рынок
Новые комментарии
Change privacy settings