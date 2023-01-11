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Кроссовер Cadillac XT4 пережил рестайлинг: фото без камуфляжа

11.01.2023 138 0 0

Снимки «поднебесной» версии обновленного SUV появились в базе китайского минпрома. Техника осталась прежней.

Американская марка Cadillac начала выпуск компактного кроссовера XT4 в 2018 году. Производство этой модели сейчас налажено как в США, так и в Китае. Стоит отметить, что на поднебесном рынке пиковым для этого автомобиля стал «ковидный» 2020 год, когда дилеры реализовали 58 032 экземпляра. Годом позже показатель сократился на 18,1% до 47 521 шт. В январе-октябре 2022-го (более свежих данных пока нет) паркетник разошёлся в КНР тиражом 25 807 единиц, что на 32,3% больше, чем за первые десять месяцев 2021-го.

На фото: обновлённый кроссовер Cadillac XT4

Взбодрить угасающий интерес к Cadillac XT4, вероятно, получится, у обновлённого кроссовера: проект уже находится на завершающей стадии. Сегодня снимки китайской версии посвежевшего кроссовера появились в базе минпрома КНР. Судя по снимкам, модели слегка видоизменили форму головной оптики: теперь фары доходят до радиаторной решётки и соединяются друг с другом за счёт хромированной полосы, которая проходит через всю ширину верхней части массивного фирменного «гриля».

Корма компактного кроссовера получила только иначе оформленную нижнюю часть бампера: по-другому оформили катафоты и пару патрубков выхлопной системы. Прежним осталось и оформление профиля обновлённого Cadillac XT4.

На фото: актуальный кроссовер Cadillac XT4 (версия для китайского рынка)

Посвежевший паркетник стал всего лишь на 2 мм (4602 мм) длиннее по сравнению с предшественником, а его колёсная база осталась прежней (2779 мм). Также обновление кроссовера не затронуло его ширину (1881 мм), а в высоту он прибавил 1-3 мм (1628 / 1637 мм, в зависимости от версии).

В список оборудования рестайлингового Cadillac XT4 входят люк в крыше, камера заднего вида, радар и не только. Для модели подготовили различные комплекты колёсных дисков размером 18 и 20 дюймов (в зависимости от исполнения автомобиля). Информация о салоне новинки появится позже.

На фото: салон актуального кроссовера Cadillac XT4 (версии для китайского рынка)

В ходе обновления разработчики не стали трогать технику паркетника: Cadillac XT4 по-прежнему оснащается мягкогибридной силовой установкой, в основе которой лежит 2,0-литровый турбомотор, работающий в тандеме с 48-вольтовым «электродовеском». Отдача этой системы составляет 237 л.с., а максимальный крутящий момент равен 350 Нм. Привод может быть как передним, так и полным.

Напомним, в ноябре прошлого года были рассекречены сразу две новинки Cadillac: тогда в базе китайского минпрома появились снимки седана CT6 второго поколения и «доступного» паркетника GT4. Кстати, последний, вероятно, станет, кроссовером начального уровня в местной модельной линейке марки.

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