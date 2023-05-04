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Кроссовер Chery Tiggo 4 Pro получил порцию обновок и стал мощнее

04.05.2023 110 0 0

Компактный паркетник предложен с двумя вариантами оформления интерьера.

В прошлом году кросс Chery Tiggo 5x (в России модель зовется Tiggo 4 Pro) обрел в Китае новый салон – с крупным табло вместо отдельных приборки и планшета мультимедиа-системы. При этом паркетник с прежним интерьером остался в строю, ну а чтобы модели не путали, «пятерке» образца 2022 года присвоили приставку Plus. Теперь же компакт длиной 4,3 метра снова освежили на родине, и выяснилось, что Плюса больше нет: такая версия – уже без «фамилии» — пополнила гамму «просто» Tiggo 5x. Но обо всем по порядку.

Chery Tiggo 5x 2023 модельного года
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Chery Tiggo 5x 2023 модельного года
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Итак, из общего для всех исполнений Chery Tiggo 5x 2023 модельного года: для кроссовера больше не предусмотрены красные декоративные вставки (были на переднем бампере и по бокам), зато появились диски нового дизайна (16- или 17-дюймовые). У радиаторной решетки два рисунка – «точечный» или с блестящими «штрихами».

Chery Tiggo 5x 2023 модельного года
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Chery Tiggo 5x 2023 модельного года
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Внутри – новые цветовые варианты отделки. Объединенные виртуальная приборка и тачскрин мультимедиа (каждый дисплей диагональю 10,25 дюйма) отныне положены только самой дорогой комплектации, ей же достались спрятанные в широкую плашку дефлекторы обдува и двухэтажный центральный тоннель (все это – наследие Tiggo 5x Plus). У остальных исполнений – аналоговые приборы с экранчиком на 3,5 дюйма, торчащий из передней панели планшет (10,25 дюйма), отдельные воздуховоды и массивный тоннель.

Топовый Chery Tiggo 5x 2023 модельного года
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Топовый Chery Tiggo 5x 2023 модельного года
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Как и прежде, кроссовер доступен с двумя бензиновыми моторами на выбор. «Атмосферник» 1.5 стал мощнее, теперь он выдает 120 л.с. и 148 Нм вместо 116 л.с. и 143 Нм, этот двигатель все так же сочетается с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Топовый посвежевший Chery Tiggo 5x оснащается «турбочетверкой» 1.5, ее реформы не коснулись: 156 л.с. и 230 Нм, двигатель работает в паре с CVT. Привод исключительно передний.

Цена паркетника нового модельного года в Китае варьируется от 10 000 до 13 800 долларов.

До России Chery Tiggo 4 Pro с табло пока не добрался. У нас кросс представлен с атмосферным мотором 1.5 (113 л.с., 138 Нм) и турбодвигателем аналогичного объема (147 л.с., 210 Нм), цена – от 2 099 900 рублей (2023 г.в., без учета акций).

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