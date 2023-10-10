Рестайлинг ×

Кроссовер Chery Tiggo 8: упрощение на фоне обновления

10.10.2023 143 0 0

Речь идет о китайском паркетнике с почти первозданным дизайном, то есть без приставок Pro и Plus. Такой кросс обрел новую модификацию, одновременно модель лишилась мощной версии с табло в салоне.

Трехрядный кроссовер Chery Tiggo 8 дебютировал в 2018 году, с тех пор «восьмерку» превратили в отдельное семейство: у нее появилось множество вариантов, которые отличаются дизайном и техникой. Так, в родном Китае наиболее «престижные» версии носят приставки Plus и Pro, а в России еще есть богатые полноприводные модификации с двойной «фамилией» — Pro Max. Между тем о «простом» Tiggo 8 компания тоже не забывает: на родине только что представлен в очередной раз доработанный паркетник. Как водится, посвежевшей «восьмерке» присвоено отдельное название – Honor Edition.

Chery Tiggo 8 Honor Edition
1 / 2
Chery Tiggo 8 Honor Edition
2 / 2

Кроссоверу слегка подправили внешность: радиаторная решетка лишилась хрома, она теперь полностью черная, в том же цвете выполнена и декоративная плашка, подпирающая головную оптику. Сами фары тоже затемнили. Кроме того, кузов Chery Tiggo 8 Honor Edition может быть окрашен в «облачно-серый» оттенок. Вот, собственно, и все обновки.

Модернизированный кроссовер доступен с одним мотором – это бензиновая турбочетверка 1.5 TCI, которая выдает 156 л.с. и 230 Нм. Двигатель сочетается с шестиступенчатой механикой или шестиступенчатой же роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, привод только передний.

Chery Tiggo 8 Honor Edition предложен лишь в двух комплектациях. Обе имеют 18-дюймовые диски, светодиодную оптику, панорамный люк в крыше, «кожаный» салон, отдельные экраны приборки и мультимедиа-системы (7 дюймов и 10,25 дюйма соответственно), климат-контроль, подогрев передних сидений, камеры кругового обзора и круиз-контроль. У версии подороже еще есть атмосферная подсветка и электропривод двери багажника. Паркетник бывает пяти- или семиместным.

Это интерьер дореформенного простого Chery Tiggo 8, ведь салон версии Honor Edition марка не показала. Впрочем, китайские СМИ пишут, что внутри паркетник остался прежним

Цена Tiggo 8 Honor Edition с 6МКП – 109 000 юаней (около 1 527 000 рублей по текущему курсу), кроссовер с 6DCT стоит 119 900 юаней (1 666 000 рублей).

В Китае еще продают исходную «восьмерку», то есть образца 2018 года, такой кроссовер сегодня оснащается тем же мотором 1.5 TCI в сочетании с 6МКП и 6DCT (от 97 800 юаней или 1 359 000 рублей). А вот версия Kunpeng Edition, которая в прошлом году обзавелась табло, из гаммы исключена: вместе с этим вариантом «простой» Tiggo 8 лишился и пары 1.6 TGDI (197 л.с.) + 7DCT.

Что же касается России, то наш «обычный» кроссовер Chery Tiggo 8 сегодня доступен в единственной комплектации со 147-сильным 1.5T и шестиступенчатым «роботом» по цене 3 109 900 рублей (без учета скидок и акций).

кроссовер Китай авторынок новинки рестайлинг Chery Chery Tiggo 8

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Официально: можно ли не платить транспортный налог за машину, которая не эксплуатируется В жизни встречается немало ситуаций, когда автомобиль находится в собственности, но не эксплуатируется. Например, есть владельцы мощных автомобилей, на которых они выезжают только в летний с... 635 1 0 09.10.2023
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Chevrolet Spark III Совсем скромные малолитражки у нас особым спросом не пользуются, нам всегда давай что-нибудь побольше, но подешевле. И всё же и Ока, и Daewoo Matiz своих покупателей как-то находили. Находил... 3344 1 2 08.10.2023
Статьи / Двигатели Отличники ГТО: 10 лучших отечественных моторов Совсем недавно мы вспоминали десять лучших двигателей из всего мира по версии журнала Top Gear. И после публикации материала в редакции возник резонный вопрос: а можно ли составить аналоги... 1919 13 6 07.10.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 24693 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 20145 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 18778 10 0 08.08.2023
Change privacy settings