Рестайлинг ×
  • Кроссовер Chery Tiggo 8 снова доработан: табло теперь не только у престижных версий

Кроссовер Chery Tiggo 8 снова доработан: табло теперь не только у престижных версий

31.08.2022 154 0 0

Китайскому SUV в очередной раз перекроили интерьер, также расширен список доступного оборудования. А вот моторная гамма, напротив, урезана.

 

Трехрядный паркетник Tiggo 8 в гамме Chery появился в 2018 году, с тех пор «восьмерка» стала отдельным семейством: только в России сегодня представлены три разные модификации, а на родине их семь! В последнее время компания отдавала предпочтение «престижным» версиям – например, весной в Китае раскрылся Tiggo 8 Pro (не путать с нашими Pro-вариантами), который оказался самым дорогим «традиционным» кроссовером в линейке. Но теперь Chery вспомнила про исполнения попроще: в Поднебесной обновлен Tiggo 8 Kunpeng Edition (такой кросс в строю с 2021-го).

Внешне паркетник не изменился, разве что палитру цветов кузова пополнил новый темно-синий оттенок. А вот салон переделали: по примеру «богатых» вариантов с приставками Pro и Plus модель получила табло, то есть объединенные виртуальную «приборку» и сенсорный экран мультимедийной системы (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма). Мультимедиа – более продвинутая по сравнению с дореформенным кроссом. Передняя панель тоже новая, на ней появились кнопка запуска двигателя (была на тоннеле) и ряд клавиш, а дефлекторы обдува теперь в виде единой плашки.

1 / 2
2 / 2

В 2023 модельном году Chery Tiggo 8 Kunpeng Edition также обрел другой центральный тоннель: джойстик коробки передвинули ближе к водителю, вместо подстаканников у основания бокса-подлокотника разместили площадку для зарядки телефона, а сами подстаканники отныне справа, вдобавок они прикрыты крышкой. Иным стал и сенсорный блок управления «климатом», причем на нем появились шайбы. Наконец, для паркетника предусмотрена аудиосистема Sony с 8 динамиками. Как и прежде, кросс доступен с пяти- или семиместным салоном.

Моторная гамма урезана, в отставку отправлен топовый бензиновый турбомотор 2.0 TGDI (254 л.с. и 390 Нм). Остались «турбочетверки» 1.5 TCI и 1.6 TGDI мощностью 156 и 197 л.с. соответственно (230 и 290 Нм). Базовый двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой» или шестиступенчатой же роботизированной коробкой (теперь с двумя «мокрыми» сцеплениями), а турбомотору 1.6 положена 7DCT. Привод у Tiggo 8 Kunpeng Edition только передний, но в Китае есть другие «восьмерки» с 4WD.

За паркетник с новым интерьером просят примерно 14 300 – 18 000 долларов.

В России, напомним, сегодня продают «просто» Chery Tiggo 8 (он обновился в начале года, но табло ему не досталось; от 2 879 900 рублей), Tiggo 8 Pro (от 3 219 900 рублей) и полноприводный Tiggo 8 Pro Max (от 3 890 900 рублей).

кроссовер Китай авторынок новинки рестайлинг Chery Chery Tiggo 8

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Индекс воздушного фильтра: дорогущий оригинал в дефиците и спрос на б/у – ждем шквала угонов? Мы продолжаем наблюдение за рынком запчастей, отслеживая их доступность и динамику цен. Летний сезон, как правило, не несет радикальных перемен на рынке. А что происходит на сей раз?  Сравни... 1053 6 1 30.08.2022
Статьи / Популярные вопросы Новые правила проведения техосмотра: что перестанут проверять с 1 сентября 2022 года В начале этого года ежегодный техосмотр отменили, оставив его обязательным только при переоформлении машины или ее доработке. А с 1 сентября вступает в силу новый документ, меняющий саму пр... 6717 0 17 29.08.2022
Статьи / Интересно Neta, Skywell, Weltmeister: самые редкие китайские электромобили, которые уже купили в России Электромобили в Китае – уже давно не редкость, в отличие от России, а от россыпи имен и новинок на любом китайском автосалоне разбегаются глаза. Впрочем, даже у нас есть не только те, кто не... 1495 1 1 26.08.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 16946 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 12250 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 8095 10 41 13.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings