Кроссовер Chery Tiggo 8 снова доработан: табло теперь не только у престижных версий

Трехрядный паркетник Tiggo 8 в гамме Chery появился в 2018 году, с тех пор «восьмерка» стала отдельным семейством: только в России сегодня представлены три разные модификации, а на родине их семь! В последнее время компания отдавала предпочтение «престижным» версиям – например, весной в Китае раскрылся Tiggo 8 Pro (не путать с нашими Pro-вариантами), который оказался самым дорогим «традиционным» кроссовером в линейке. Но теперь Chery вспомнила про исполнения попроще: в Поднебесной обновлен Tiggo 8 Kunpeng Edition (такой кросс в строю с 2021-го).

Внешне паркетник не изменился, разве что палитру цветов кузова пополнил новый темно-синий оттенок. А вот салон переделали: по примеру «богатых» вариантов с приставками Pro и Plus модель получила табло, то есть объединенные виртуальную «приборку» и сенсорный экран мультимедийной системы (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма). Мультимедиа – более продвинутая по сравнению с дореформенным кроссом. Передняя панель тоже новая, на ней появились кнопка запуска двигателя (была на тоннеле) и ряд клавиш, а дефлекторы обдува теперь в виде единой плашки.



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В 2023 модельном году Chery Tiggo 8 Kunpeng Edition также обрел другой центральный тоннель: джойстик коробки передвинули ближе к водителю, вместо подстаканников у основания бокса-подлокотника разместили площадку для зарядки телефона, а сами подстаканники отныне справа, вдобавок они прикрыты крышкой. Иным стал и сенсорный блок управления «климатом», причем на нем появились шайбы. Наконец, для паркетника предусмотрена аудиосистема Sony с 8 динамиками. Как и прежде, кросс доступен с пяти- или семиместным салоном.



Моторная гамма урезана, в отставку отправлен топовый бензиновый турбомотор 2.0 TGDI (254 л.с. и 390 Нм). Остались «турбочетверки» 1.5 TCI и 1.6 TGDI мощностью 156 и 197 л.с. соответственно (230 и 290 Нм). Базовый двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой» или шестиступенчатой же роботизированной коробкой (теперь с двумя «мокрыми» сцеплениями), а турбомотору 1.6 положена 7DCT. Привод у Tiggo 8 Kunpeng Edition только передний, но в Китае есть другие «восьмерки» с 4WD.



За паркетник с новым интерьером просят примерно 14 300 – 18 000 долларов.

В России, напомним, сегодня продают «просто» Chery Tiggo 8 (он обновился в начале года, но табло ему не досталось; от 2 879 900 рублей), Tiggo 8 Pro (от 3 219 900 рублей) и полноприводный Tiggo 8 Pro Max (от 3 890 900 рублей).