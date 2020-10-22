Новинки ×
  • Кроссовер Cheryexeed TXL стартует в России: две версии и только полный привод

Кроссовер Cheryexeed TXL стартует в России: две версии и только полный привод

22.10.2020 189 0 0

Компания Chery выводит на наш рынок премиальный суббренд. Первенцем стал среднеразмерный паркетник, он предложен в двух вариантах исполнения. Приобрести модель пока можно только в 10 городах, но дилерскую сеть обещают расширить.

 

Новая дочерняя марка у Chery появилась в 2018-м, она создана для выпуска дорогих и, следовательно, хорошо оснащенных автомобилей, то есть считается «премиумом». В Китае бренд называется Exeed, но для России его переименовали в Cheryexeed (видимо, чтобы не сталкиваться с Kia и ее созвучным XCeed). На родине сегодня продают кроссоверы TX и LX, у первого еще имеется растянутая версия TXL. И именно с удлиненным SUV бренд Cheryexeed начинает свою карьеру в РФ. Кстати, в Поднебесной такой паркетник уже успел обновиться, в плане дизайна он дистанцировался от «короткой» модели. Однако к нам привезли дореформенный вариант (машины поставляют из КНР).

В основе Cheryexeed TXL лежит платформа M3X с независимой задней подвеской. Длина кроссовера составляет 4775 мм, ширина – 1885 мм, высота – 1706 мм, колесная база – 2800 мм. Таким образом, по габаритам модель близка к нашим Kia Sorento нового поколения и дореформенному Hyundai Santa Fe. При этом и в России, и в Китае TXL бывает только с пятиместным салоном, тогда как для «корейцев» предусмотрен третий ряд. Заявленный дорожный просвет кроссовера Cheryexeed – 210 мм (у предназначенных для РФ Sorento и Santa Fe – 176 и 185 мм соответственно). Объем багажника – 461 литр, со сложенными спинками задних сидений этот показатель увеличивается до 1000 литров (у пятиместного Санты, например, максимальный объем – 1625 литров).

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Cheryexeed TXL доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.6 TGDI семейства Acteco третьего поколения, она выдает 186 л.с. и 275 Нм (в Китае отдача выше – 197 л.с. и 290 Нм) и «питается» топливом АИ-92. Двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой от Getrag с двумя «мокрыми» сцеплениями. В России кроссовер предлагается только с полным приводом – с многодисковой муфтой BorgWarner на задней оси. Первую «сотню» паркетник наберет за 9,8 секунды, максимальная скорость – 185 км/ч. Паспортный средний расход топлива – 7,8 л/100 км. Между тем в Одобрении типа транспортного средства, выданном еще весной, указана и переднеприводная версия, так что не исключено, что позже  в РФ появятся и более доступные варианты.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

У TXL пока две комплектации – Luxury и Flagship. В арсенале первой значатся: светодиодные ДХО, 18-дюймовые диски, система бесконтактного открывания багажника, шесть подушек безопасности, цифровая «приборка», мультимедиа-система, камера заднего вида, круиз-контроль, подогрев передних кресел, обогрев лобового стекла, двухзонный климат-контроль. Цена – 2 249 900 рублей (без учета спецпредложений). В версии Flagship появляются 19-дюймовые диски, светодиодные фары, панорамная крыша, подрулевые переключатели передач, камеры кругового обзора, системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон. Такой TXL стоит 2 399 900 рублей. Для сравнения, Kia Sorento новой генерации c бензиновым 2.5 MPI (180 л.с.), АКП и полным приводом обойдется минимум в 2 309 900 рублей, дореформенный полноприводный Hyundai Santa Fe с 2.4 GDI (188 л.с.) и АКП стоит от 2 239 000 рублей.

Как заявили в российском офисе Chery, у бренда Cheryexeed собственная дилерская сеть, на данный момент она включает 15 центров в десяти российских городах, в список входят: Екатеринбург, Иркутск, Кемерово, Краснодар, Москва, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Тюмень и Челябинск. Количество дилеров обещают расширять, как и географию присутствия. Другие модели тоже будут – еще до того, как в Китае состоялась премьера серийной машины, нам был обещан флагманский кроссовер VX (на родине продажи пока не стартовали).

кроссовер Россия авторынок новинки Chery Cheryexeed Exeed Exeed TXL

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Электромобиль Hyundai захватит половину рынка электромобилей в России, но без их продажи Управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев сообщил, что Hyundai в следующем году планирует вывести в Россию модели линейки Ionic, в том числе и в электрических версиях, которые б... 843 0 0 22.10.2020
Статьи / Авто недели С мотором все просто, с остальным – нет: стоит ли покупать Ford EcoSport за 800 тысяч рублей Компактные кроссоверы бывают разные: эпатажные и противоречивые, неприметные и долгоживущие, дешевые и сверхпопулярные… А есть кроссоверы неплохие, но невезучие. Таким, к примеру, был Op... 955 1 0 22.10.2020
Статьи / Авто с пробегом Citroen C4 Picasso с пробегом: очень дорогое лобовое стекло и минусы маленького клиренса Во времена, когда кроссоверы были в большей степени внедорожными, поборники семейных ценностей выбирали минивэны. Кажется, это было где-то в далеком прошлом, а на самом деле – меньше 15 лет... 1675 1 5 21.10.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 120953 6 84 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 77585 9 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 39462 2 31 25.09.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings