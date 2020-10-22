Кроссовер Cheryexeed TXL стартует в России: две версии и только полный привод

Компания Chery выводит на наш рынок премиальный суббренд. Первенцем стал среднеразмерный паркетник, он предложен в двух вариантах исполнения. Приобрести модель пока можно только в 10 городах, но дилерскую сеть обещают расширить.

Новая дочерняя марка у Chery появилась в 2018-м, она создана для выпуска дорогих и, следовательно, хорошо оснащенных автомобилей, то есть считается «премиумом». В Китае бренд называется Exeed, но для России его переименовали в Cheryexeed (видимо, чтобы не сталкиваться с Kia и ее созвучным XCeed). На родине сегодня продают кроссоверы TX и LX, у первого еще имеется растянутая версия TXL. И именно с удлиненным SUV бренд Cheryexeed начинает свою карьеру в РФ. Кстати, в Поднебесной такой паркетник уже успел обновиться, в плане дизайна он дистанцировался от «короткой» модели. Однако к нам привезли дореформенный вариант (машины поставляют из КНР).

В основе Cheryexeed TXL лежит платформа M3X с независимой задней подвеской. Длина кроссовера составляет 4775 мм, ширина – 1885 мм, высота – 1706 мм, колесная база – 2800 мм. Таким образом, по габаритам модель близка к нашим Kia Sorento нового поколения и дореформенному Hyundai Santa Fe. При этом и в России, и в Китае TXL бывает только с пятиместным салоном, тогда как для «корейцев» предусмотрен третий ряд. Заявленный дорожный просвет кроссовера Cheryexeed – 210 мм (у предназначенных для РФ Sorento и Santa Fe – 176 и 185 мм соответственно). Объем багажника – 461 литр, со сложенными спинками задних сидений этот показатель увеличивается до 1000 литров (у пятиместного Санты, например, максимальный объем – 1625 литров).



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Cheryexeed TXL доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.6 TGDI семейства Acteco третьего поколения, она выдает 186 л.с. и 275 Нм (в Китае отдача выше – 197 л.с. и 290 Нм) и «питается» топливом АИ-92. Двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой от Getrag с двумя «мокрыми» сцеплениями. В России кроссовер предлагается только с полным приводом – с многодисковой муфтой BorgWarner на задней оси. Первую «сотню» паркетник наберет за 9,8 секунды, максимальная скорость – 185 км/ч. Паспортный средний расход топлива – 7,8 л/100 км. Между тем в Одобрении типа транспортного средства, выданном еще весной, указана и переднеприводная версия, так что не исключено, что позже в РФ появятся и более доступные варианты.



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У TXL пока две комплектации – Luxury и Flagship. В арсенале первой значатся: светодиодные ДХО, 18-дюймовые диски, система бесконтактного открывания багажника, шесть подушек безопасности, цифровая «приборка», мультимедиа-система, камера заднего вида, круиз-контроль, подогрев передних кресел, обогрев лобового стекла, двухзонный климат-контроль. Цена – 2 249 900 рублей (без учета спецпредложений). В версии Flagship появляются 19-дюймовые диски, светодиодные фары, панорамная крыша, подрулевые переключатели передач, камеры кругового обзора, системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон. Такой TXL стоит 2 399 900 рублей. Для сравнения, Kia Sorento новой генерации c бензиновым 2.5 MPI (180 л.с.), АКП и полным приводом обойдется минимум в 2 309 900 рублей, дореформенный полноприводный Hyundai Santa Fe с 2.4 GDI (188 л.с.) и АКП стоит от 2 239 000 рублей.



Как заявили в российском офисе Chery, у бренда Cheryexeed собственная дилерская сеть, на данный момент она включает 15 центров в десяти российских городах, в список входят: Екатеринбург, Иркутск, Кемерово, Краснодар, Москва, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Тюмень и Челябинск. Количество дилеров обещают расширять, как и географию присутствия. Другие модели тоже будут – еще до того, как в Китае состоялась премьера серийной машины, нам был обещан флагманский кроссовер VX (на родине продажи пока не стартовали).

