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  • Кроссовер Chevrolet Trailblazer готовится к обновлению: известна дата премьеры

Кроссовер Chevrolet Trailblazer готовится к обновлению: известна дата премьеры

23.01.2023 341 0 0

Небольшому SUV прочат легкий рестайлинг, кроме того, ему могут перетряхнуть комплектации.

В актуальной гамме Chevrolet две модели с именем Trailblazer: с 2019 года это не только рамный внедорожник, но и компактный паркетник с несущим кузовом. Дебютным рынком для последнего стал Китай, но там кросс с треском провалился, так что в прошлом году местное предприятие SAIC-GM сняло его с производства (за все время присутствия SUV в КНР было реализовано около 10 000 единиц). А вот в Корее выпуск и продажи модели продолжаются, оттуда кроссовер также поставляют в США, Канаду и некоторые страны Юго-Восточной Азии. И скоро такой Trailblazer обновится: об этом сообщает американский блог GM Authority со ссылкой на собственные источники. По данным ресурса, премьера модернизированного паркетника намечена на 8 февраля.

Фото посвежевшего Chevy Trailblazer пока нет – даже в камуфляже. GM Authority предполагает, что кроссу слегка подправят внешность (видимо, речь о подретушированных бамперах, решетке и оптике), плюс расширят палитру цветов кузова. В салоне может появиться новая мультимедиа-система. Ну и еще, возможно, пересмотрят наполнение комплектаций.

Нынешний Chevrolet Trailblazer, внедорожная версия Activ
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Нынешний Chevrolet Trailblazer, внедорожная версия Activ
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Что же касается техники, то, например, в Штатах паркетник вполне может лишиться младшей бензиновой «турботройки» 1.2 (139 л.с.), как это произошло в Корее: на производственной родине Trailblazer сегодня представлен лишь с трехцилиндровым турбомотором 1.3 мощностью 156 л.с., который работает в паре с вариатором или девятиступенчатым «автоматом». Такой кросс бывает с передним или полным приводом (американский SUV с 1.2T – исключительно переднеприводный).

Нынешний Chevrolet Trailblazer, внедорожная версия Activ

Напомним, до России паркетник Chevrolet Trailblazer добрался в 2021-м, но в прошлом году – после начала всем известных событий – концерн General Motors покинул российский рынок. И если модель и представлена у кого-то из дилеров, то это либо остатки старых запасов, либо параллельный импорт.

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