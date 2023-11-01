Кроссовер Exeed VX с салоном «под Mercedes»: представлена глобальная версия, скоро в России

Внешне большой SUV мало изменился, зато салон полностью перекроили. На родине такая модель предложена с классическим автоматом вместо 7DCT: скорее всего, новую коробку получит и экспортный вариант.

Серийный трехрядный кроссовер Exeed VX (Exeed – премиальный суббренд компании Chery) дебютировал в 2020-м, а весной года нынешнего в родном Китае представили модернизированный SUV. К слову, доработанную модель сама марка считает вторым поколением, хотя это все же рестайлинг. Так вот теперь у Exeed VX появилась новая версия – International Edition. Продажи такого исполнения стартовали сегодня, 1 ноября, в Поднебесной, одновременно объявлено, что именно этот вариант вскоре появится и на зарубежных рынках: стало быть, аналогичный SUV доберется и до России.

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Внешне от стандартного рестайлингового Exeed VX для Китая версия International отличается оформлением передней части. Так, «международный» кросс получил радиаторную решетку с горизонтальными плашками вместо вертикальных. У дореформенного глобального VX спереди тоже красуются горизонтальные полоски, однако их меньше, да и сама решетка у прежнего кросса компактнее. Еще одно отличие Exeed VX International от дорестайлинговой «мировой» модели – подретушированный передний бампер.



Длина предназначенного для Поднебесной кроссовера равна 4970 мм, ширина – 1940 мм, высота – 1792 мм, колесная база – 2900 мм. Актуальный российский VX чуть ниже китайской версии, остальные габариты у машин совпадают.

Exeed VX International Edition для Китая, он же глобальный обновленный SUV

В салоне Exeed VX International Edition – черная кожаная обивка вместо коричневой у «просто» VX для КНР. Ну а если сравнивать с нашим нынешним кроссовером, то интерьер полностью перекроили, причем его оформили в стиле Мерседесов. Внутри установили новую переднюю панель с тремя дисплеями под одним стеклом (у дореформенного «китайца» двухэкранное табло). Центральные дефлекторы обдува расположены поверх мультимедийных тачскринов, отдельного сенсорного блока «климата» с шайбами больше нет (все настройки вшиты в самый большой экран).



Exeed VX International Edition для Китая, он же глобальный обновленный SUV 1 / 5 Exeed VX International Edition для Китая, он же глобальный обновленный SUV 2 / 5 Exeed VX International Edition для Китая, он же глобальный обновленный SUV 3 / 5 Exeed VX International Edition для Китая, он же глобальный обновленный SUV 4 / 5 Exeed VX International Edition для Китая, он же глобальный обновленный SUV 5 / 5

Exeed VX также имеет новый руль с сенсорными кнопками, а за переключение передач отвечает правый подрулевой рычажок. Управление настройками кресел вынесли на двери – опять же, как у Mercedes-Benz. Кроме того, улучшили сами сиденья, вдобавок в список оборудования вошли обогрев и вентиляция первого и второго рядов (передние кресла – еще и с массажером) и система активного шумоподавления. В Китае Exeed VX International Edition предложен с шести- или семиместным салоном.



Салон стандартного обновленного Exeed VX для Китая. Отличие от версии International — коричневая кожа вместо черной

Двигатель перешел со стандартной модели. На домашнем рынке VX доступен с бензиновой турбочетверкой 2.0, которая выдает 261 л.с. и 400 Нм (в РФ отдача мотора дореформенного кроссовера составляет 249 л.с. и 385 Нм). Еще весной местный SUV сменил семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями на классический восьмиступенчатый автомат Aisin: скорее всего, аналогичная коробка появится и у глобального кросса. В Китае Exeed VX International Edition бывает только с полным приводом, тогда как у обычного SUV там есть переднеприводные комплектации.



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Цена нового исполнения – от 228 900 юаней (около 2 869 000 рублей по актуальному курсу). Стандартный VX в Китае стоит от 193 900 юаней (2 430 000 рублей).



Что же касается России, то, по неофициальным данным, к нам Exeed VX с новым интерьером привезут до конца текущего года. Дореформенный кроссовер в РФ представлен исключительно с полным приводом по цене от 5 300 000 рублей (без учета акций).