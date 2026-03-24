  • Кроссовер GAC Aion V выходит на российский рынок: дилеры начали принимать заказы

Кроссовер GAC Aion V выходит на российский рынок: дилеры начали принимать заказы

24.03.2026 173 0 0
Кроссовер GAC Aion V выходит на российский рынок: дилеры начали принимать заказы

Живые продажи новинки китайской марки в РФ начнутся на следующей неделе, 2 апреля 2026 года. Цены известны.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, Aion представляет собой суббренд поднебесного концерна GAC. На домашнем рынке нынешний кроссовер Aion V второго поколения был представлен в 2024 году, причём он сразу разрабатывался с учётом планов по выходу на экспортные рынки. Модель уже доступна в странах Юго-Восточной Азии, Европе и Австралии, а теперь дошла очередь и до России. Здесь паркетник решено представить под полным названием – GAC Aion V.

На фото: GAC Aion V

Местное представительство китайской марки официально анонсировало кроссовер пару недель назад, тогда же были раскрыты технические характеристики, а неделей позже были раскрыты комплектации GAC Aion V, предназначенного для российского рынка. Теперь же компания обнародовала цены и объявила о старте предзаказов. Живые продажи этого паркетника в РФ начнутся 2 апреля 2026 года.

На российском рынке Aion V представлен в двух комплектациях. Стоимость стартового варианта EX составляет 3 999 000 рублей, а за топовое исполнение EX Premium просят не менее 4 299 000 рублей. Стоит отметить, что эти цены указаны с учётом скидок (полноценного прайс-листа на официальном сайте марки пока нет), на них распространяются программы трейд-ин (предоставляется скидка в размере 200 тыс. рублей) и «Второй автомобиль в семью» (скидка – 100 тыс. рублей).

Напомним, у GAC Aion V в списке стандартного оборудования числятся: светодиодная оптика, панорамная крыша с солнцезащитной шторкой с электроприводом, 19-дюймовые колёсные диски, выдвижные дверные ручки, семь подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе, мониторинг «слепых» зон, а также камеры кругового обзора.

Кроме того, стартовой версии положены датчики дождя и света, электропривод багажной двери, двухзонный климат-контроль, обогрев лобового стекла, подогрев руля и всех сидений, а также вентиляция и функция памяти настроек для передних кресел. Ещё в списке числятся устройство для беспроводной зарядки смартфонов, виртуальный щиток приборов диагональю 8,9 дюйма, информационно-развлекательная система с приложениями Яндекса и vk, а также с тачскрином на 14,6 дюйма.

На фото: салон GAC Aion V
На фото: салон GAC Aion V
1 / 2
На фото: салон GAC Aion V
На фото: салон GAC Aion V
2 / 2

В свою очередь кроссовер GAC Aion V EX Premium снабдили в том числе комбинированной обивкой салона, встроенным в центральный подлокотник боксом объёмом 6,6 литра с функциями заморозки, охлаждения и подогрева, который способен поддерживать температуру от –15 до +50°C, а также функцией массажа в передних креслах и складным столиком, интегрированным в спинку переднего пассажирского сиденья.

В основе Aion V лежит платформа AEP 3.0 (Aion Electric Platform). Габаритная длина GAC Aion V равна 4605 мм, ширина – 1854 мм, высота – 1686 мм, а расстояние между осями составляет 2775 мм. Объём багажника – от 427 до 978 литров. На российском рынке кроссовер предлагается с единственным электромотором, расположенным на передней оси, его мощность равна 204 л.с., максимальный крутящий момент – 210 Нм. Паркетнику положена тяговая батарея ёмкостью 75,26 кВт*ч. Максимальный запас хода на одной зарядке равен 580 км (по циклу NEDC), согласно глобальному сайту марки, при расчёте по циклу WLTP показатель равен 510 км. На разгон с места до «сотни» кроссоверу требуется 7,9 секунды.

