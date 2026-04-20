Кроссовер Geely Coolray вернулся на российский рынок

Теперь в РФ будет представлена самая свежая версия паркетника китайской марки. Его близнецом станет уже представленный Belgee X50+.

Поднебесная марка Geely выпускает свой компактный кроссовер, базирующийся на платформе BMA, с 2018 года. Напомним, на домашнем рынке он представлен под именем Binyue, а в других странах, в том числе и в РФ, продаётся под названием Coolray. Актуальная версия предназначенного для КНР паркетника – Geely Binyue L – дебютировала в ноябре 2024 года. Теперь такой SUV добрался и до российского рынка.

На фото: обновлённый Geely Coolray (версия для российского рынка)

Отметим, в актуальном российском модельном ряду Geely Coolray не представлен: модель исчезла из линейки после того, как в РФ появился паркетник Belgee X50 – это клон «первого» Coolray, то есть SUV образца 2018 года. В прошлом месяце на местный рынок вышел ещё один кроссовер белорусской марки, речь идёт о Belgee X50+, который, в свою очередь, является близнецом актуального Geely Coolray (образца 2024 года).

Несмотря на это, Geely всё же решила пополнить российский модельный ряд за счёт самой свежей версии своего паркетника. Точный срок возвращения Coolray в РФ в местном представительстве пока не обнародовали, но отметили, что машины появятся у официальных дилеров уже «в ближайшее время». Позже станут известны также состав комплектаций и цены новинки.

По сравнению с предшественником актуальный Geely Coolray получил новую радиаторную решётку и иные бамперы, причём в передний интегрирован массивный воздухозаборник. В верхней части багажной двери установлен спортивный спойлер. Кроссоверу положены 18-дюймовые диски чёрного цвета и виднеющиеся за ними красные тормозные суппорты. Помимо этого, паркетник предложат в том числе в эксклюзивном цвете «лиловый перламутр» (Unicorn Grey) в сочетании с чёрной крышей.

В салоне нового Geely Coolray тоже есть изменения по сравнению с предшественником. Так, кроссоверу достались виртуальный щиток приборов диагональю 8,8 дюйма, а также современная информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 14,6 дюйма и операционной системой Flyme. Ещё паркетник получил полный пакет зимних опций, в их числе электрообогрев всего лобового стекла, а также комплекс водительских помощников ADAS второго уровня.

На фото: салон обновлённого Geely Coolray (версии для российского рынка)

Под капотом у вернувшегося на российский рынок кроссовера Geely Coolray располагается бензиновая 1,5-литровая турбочетвёрка, её максимальная мощность равна 147 л.с., а крутящий момент – 270 Нм (доступен в диапазоне от 2000 до 3500 об/мин). Этот двигатель работает в паре с семиступенчатым преселективным роботом с двумя мокрыми сцеплениями. Средний расход топлива в смешанном цикле у этого SUV равен 6,5 литра на 100 км.

Как мы уже отметили, цены нового Geely Coolray станут известны позже. Отметим, за стартовую версия близнеца – Belgee X50+ – на российском рынке сейчас просят не менее 2 319 990 рублей, а стоимость топовой версии этого паркетника равна 2 775 990 рублей.