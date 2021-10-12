Кроссовер Geely, обещанный РФ, расширил линейку: у Xingyue L появилась гибридная версия

Автомобиль с новой «начинкой» уже сертифицирован в Китае. У такой версии есть ряд внешних отличий.

Компания Geely официально представила свой флагманский кроссовер в апреле этого года в рамках Шанхайского автосалона, до дилеров автомобили добрались в июле. На домашнем рынке паркетник продаётся под именем Xingyue L, а остальному миру этот автомобиль пока представлен под внутризаводским индексом KX11. Позже модели, скорее всего, придумают иное «экспортное» название. Как мы отмечали ранее, модель должна пополнить в том числе и российскую линейку бренда.



На фото: гибридный кроссовер Geely Xingyue L

В основе этого кроссовера лежит платформа CMA (Compact Modular Architecture), которую китайцы разработали совместно с инженерами Volvo. Напомним, шведская марка сейчас принадлежит «поднебесному» холдингу. На этой «тележке» также базируются многие модели бренда Lynk & Co, паркетник Volvo XC40, седан Geely Preface и кросс-купе Geely Xingyue (имя у моделей одно и то же, только у «купе» нет приставки, а в России автомобиль продаётся как Tugella). Салон недавно вышедшей на рынок модели – Geely Xingyue L – рассчитан на пятерых седоков. Его длина составляет 4770 мм, а расстояние между осями – 2845 мм.



На фото: гибридный кроссовер Geely Xingyue L

Теперь линейка Geely Xingyue L пополнилась новой версией – речь идёт о гибриде. Эта модификация прошла сертификацию на домашнем рынке. У такого автомобиля есть несколько внешних отличий от «обычного» паркетника. Так, визуально отличается рисунок решётки радиатора, также по-иному оформлена нижняя часть переднего бампера. Ещё одним отличительным признаком гибридной модификации является оригинальный дизайн 19-дюймовых колёсных дисков. Интерьер этому паркетнику достался от «обычного» Xingyue L без изменений.



На фото: актуальный кроссовер Geely Xingyue L

Как сообщает китайское издание Autohome, гибридная система, которой оснастили флагманский паркетник Geely, получила название GHS 2.0. В её основе находится бензиновая 1,5-литровая «турботройка» с отдачей в 150 л.с. (такой же мотор числится в гамме Coolray). ДВС работает в тандеме с электромотором, но его мощность, а также совокупная отдача пока не раскрывается.



Правда, у кросс-купе Xingyue (речь о том самом автомобиле, который в России продаётся под именем Tugella) имеется подобная силовая установка. У неё суммарная мощность равна 258 л.с., а максимальный крутящий момент – 415 Нм. Запас хода чисто на электротяге у такого паркетника составляет 56-80 км (в зависимости от версии).



Напомним, в Китае Geely Xingyue L можно купить с бензиновой 2,0-литровой «турбочетвёркой» серии Drive-E от Volvo. У этого мотора два варианта мощности – 218 л.с. (325 Нм) либо 238 л.с. (350 Нм). При этом младшая версия сочетается с семиступенчатой автоматической коробкой передач DCT с двумя сцеплениями, а старшая – с 8АКП от Aisin. В первом случае у паркетника может быть только передний привод, во втором – полный. На разгон с места до «сотни» автомобилю с 218-сильным двигателем требуется 7,9 секунды, а с 238-сильным – 7,7 секунды.

Цена «обычных» Geely Xingyue L варьируется в диапазоне от 137 200 до 185 200 юаней, что эквивалентно примерно 1,53 млн – 2,06 млн рублей по текущему курсу. Отметим, на домашнем рынке за первые два месяца (июль-август) дилеры реализовали в общей сложности 16 095 единиц.

