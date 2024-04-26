Кроссовер Genesis GV70 после рестайлинга изменился внутри заметнее, чем снаружи

Кроссовер Genesis GV70 длиной 4,7 метра дебютировал под конец 2020 года. Как и большинство Дженезисов, он построен на заднеприводной платформе, его главными конкурентами считаются BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. В родной Корее минувший год GV70 закончил в «плюсе»: реализовано 34 474 штуки, что на 17% больше, чем в 2022-м. А всего с момента премьеры по всему миру было продано более 200 000 единиц. И вот пришло время планового рестайлинга.

Обновленный Genesis GV70

Радикальных перемен во внешности нет. На радиаторной решетке теперь двойная сетка – как у других посвежевших моделей Genesis. Кроссовер GV70 сохранил фирменную двухполосную оптику, при этом у фар и фонарей заменили диодную начинку. Еще переделали передний бампер, вдобавок SUV обрел 19-дюймовые диски нового дизайна. «Подогретый» вариант Sport остался в строю, такой кросс имеет более агрессивный обвес, оригинальную решетку и 21-дюймовые колеса. Кроме того, у «спортивного» Genesis GV70 теперь трапециевидные патрубки выпускной системы вместо круглых.

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Интерьер переделан более масштабно. Следом за седаном Genesis G80 и старшим кроссовером Genesis GV80 модель перешла с отдельных экранов приборки и мультимедиа на единое 27-дюймовое табло. Овальный элемент по центру оставили, но вместо блока управления климат-контролем в нем отныне дефлекторы обдува, сам блок заменили и перенесли ниже. Кроссовер также получил новое рулевое колесо (у версии Sport оно усеченное).



Обновленный Genesis GV70 1 / 3 Обновленный Genesis GV70 2 / 3 Обновленный Genesis GV70 Sport 3 / 3

О технике пока не рассказали. Дореформенный Genesis GV70 в Корее представлен с бензиновыми турбочетверкой 2.5 T-GDI (304 л.с.) и битурбированным V6 3.5 T-GDI (380 л.с.), можно выбрать SUV и с турбодизелем 2.2 (202 л.с.). Все моторы сочетаются с восьмиступенчатым автоматом. Кроссовер с топовым V6 бывает только полноприводным, остальные версии могут быть еще и с задним приводом. У модели также есть электрический вариант, его обновят позже.



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Полноценную презентацию рестайлингового Genesis GV70 на родине проведут в мае, тогда же там стартуют продажи.

