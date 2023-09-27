Обновлённый Genesis GV80: теперь и кросс-купе, но без дизеля

«Традиционному» флагманскому кроссоверу корейского премиум-бренда подправили внешность и передали салон. У версии Coupe более спортивный имидж, кроме того, только такому SUV положен бензиновый турбомотор V6 с электронаддувом.

Трехрядный кроссовер Genesis GV80 в строю с 2020 года, он возглавляет SUV-линейку премиального суббренда компании Hyundai. Модель построена на заднеприводной платформе, а одними из главных ее конкурентов считаются BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. Вскоре после запуска «традиционного» флагманского кросса марки Genesis появились слухи, будто корейцы готовят еще и купеобразный вариант, который потягается уже с BMW X6 и Mercedes GLE Coupe. Весной нынешнего года компания подтвердила эту информацию, продемонстрировав соответствующий концепт. Теперь же рассекречен серийный Genesis GV80 Coupe, а вместе с ним представлен рестайлинговый «стандартный» кроссовер.

Genesis GV80 Coupe 1 / 6 Genesis GV80 Coupe 2 / 6 Genesis GV80 Coupe 3 / 6 Genesis GV80 Coupe 4 / 6 Genesis GV80 Coupe 5 / 6 Genesis GV80 Coupe 6 / 6

Внешне товарное кросс-купе почти полностью повторило своего предвестника, разве что двухполосные задние фонари сделали раздельными, тогда как у шоу-кара были сплошные линии. Отличия Genesis GV80 Coupe от трехрядного кросса, помимо силуэта, – оригинальный рисунок радиаторной решетки, более агрессивный обвес и раздвоенный крупный спойлер на багажной двери.



Genesis GV80 Coupe 1 / 2 Обновленный Genesis GV80 2 / 2

Обычный же SUV после рестайлинга обрел иные бамперы, на его решетке отныне двойная сетка, а фары выполнены по технологии MLA (Micro Lens Array; в одном блоке объединены ДХО и лампы ближнего света, сделанные по принципу микролинзовой сетки). Genesis GV80 также достались диски нового дизайна, плюс расширена палитра цветов кузова. Отметим, обеим модификациям положены 20- или 22-дюймовые колеса (у дисков GV80 Coupe свой дизайн), а вот 19-дюймовые – это прерогатива базового трехрядного кроссовера.



Обновленный Genesis GV80 1 / 4 Обновленный Genesis GV80 2 / 4 Обновленный Genesis GV80 3 / 4 Обновленный Genesis GV80 4 / 4

Длина обновленного GV80 равна 4940 мм, что на 5 мм меньше по сравнению с дореформенной моделью. Показатель кросс-купе – 4965 мм. А еще Genesis GV80 Coupe на 5 мм ниже стандартного SUV: 1710 против 1715 мм. Ширина и колесная база у машин совпадают – 1975 и 2955 мм соответственно. Увы, объем багажника марка не приводит.



Обновленный Genesis GV80 1 / 8 Обновленный Genesis GV80 2 / 8 Обновленный Genesis GV80 3 / 8 Обновленный Genesis GV80 4 / 8 Обновленный Genesis GV80 5 / 8 Обновленный Genesis GV80 6 / 8 Обновленный Genesis GV80 7 / 8 Обновленный Genesis GV80 8 / 8

Внутри Genesis GV80 и GV80 Coupe в целом повторяют друг друга, и салон переделан: вместо отдельных экранов приборки и мультимедийной системы теперь единое 27-дюймовое табло, также заменили руль, педали, блок управления климат-контролем, шайбы переключения передач и контроллера. В отделке интерьера применяются дорогие материалы – кожа, натуральное дерево и алюминий. Как и прежде, «традиционный» кроссовер бывает пяти-, шести- или семиместным. «Купе» же, разумеется, имеет только пятиместный салон.



Genesis GV80 Coupe 1 / 4 Genesis GV80 Coupe 2 / 4 Genesis GV80 Coupe 3 / 4 Genesis GV80 Coupe 4 / 4

В списке оборудования еще значатся десять подушек безопасности (включая центральную, раскрывающуюся между водителем и передним пассажиром), система аутентификации по отпечатку пальца, обогрев подлокотника и множество электронных ассистентов.



Обновленный Genesis GV80

Рядный шестицилиндровый турбодизель 3.0 (273 л.с., 588 Нм) из гаммы исключен – по крайней мере, в Корее. Рестайлинговый Genesis GV80 предложат с прежними бензиновыми турбочетверкой 2.5 T-GDI (304 л.с., 422 Нм) и битурбированным V6 3.5 T-GDI (380 л.с., 530 Нм). Купеобразный GV80 Coupe будет доступен с теми же двигателями, но вдобавок, как и седану Genesis G90, этому кроссу еще положен бензиновый V6 3.5 T-GDI, оснащенный 48-вольтовым электрическим нагнетателем e-S/C: мотор выдает 415 л.с. и 549 Нм. Другие отдельные фишки купеобразного кроссовера – система Active Sound Design, с помощью которой GV80 Coupe может имитировать звук еще более мощного мотора, а также функция Flex Brake, позволяющая настроить отзывчивость педали тормоза.

Genesis GV80 Coupe 1 / 3 Genesis GV80 Coupe 2 / 3 Genesis GV80 Coupe 3 / 3

Коробка одна – восьмиступенчатый автомат. Трехрядный SUV имеет задний или полный привод, «купе» бывает только полноприводным. Для GV80 Coupe с 3.5 T-GDI e-S/C предусмотрен особый режим вождения – Sport+, он предназначен «для езды на пределе возможностей».



На домашнем рынке старт продаж обновленного кроссовера Genesis GV80 и его купеобразного варианта намечен на 11 октября, цены еще не объявлены.