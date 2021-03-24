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Кроссовер GMC Terrain после рестайлинга обрёл «внедорожную» версию

24.03.2021 781 0 0

Самой дешевой модели марки подправили дизайн экстерьера, салон же не изменился. Реформы не коснулись и техники, причем речь идет и о новом варианте для «бездорожья».

 

Кросс GMC Terrain актуального, второго по счету, поколения дебютировал в 2017-м, модель длиной 4630 мм открывает линейку марки. Обновленный вариант был анонсирован еще в прошлом году, но из-за пандемии премьеру пришлось перенести. И вот GMC, наконец, распространила официальные фото Terrain 2022 модельного года, старт продаж намечен на лето. Кстати, дореформенный кроссовер ковидный 2020-й закончил в «минусе»: в США реализовано 86 020 штук, что на 15% меньше, чем годом ранее. Основные конкуренты тоже просели, и все же они намного популярнее. Например, Jeep Cherokee  в Штатах обрел 135 855 владельцев (-29%), родственный Terrain паркетник Chevrolet Equinox разошелся тиражом в 270 994 экземпляра (-22%), а результат Honda CR-V – 333 502 единицы (-13%).

Обновленный GMC Terrain, версии SLT, Denali и Elevation Edition
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Обновленный GMC Terrain, версии SLT, Denali и Elevation Edition
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Обновленный GMC Terrain, версии SLT, Denali и Elevation Edition
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Итак, Terrain получил новые передний бампер, радиаторную решетку и фары, причем последние сохранили «заковыристую» форму (оптика, конечно, светодиодная). Корму не показали, не исключено, что и задний бампер подретуширован, как и фонари. Также расширена палитра цветов кузова, сменился дизайн дисков (18- или 19-дюймовые). Роскошная версия Denali и исполнение Elevation Edition остались в строю. Внешние особенности первой – своя решетка и обильный хромированный декор, у второго варианта, напротив, нет блестящих деталей.

GMC Terrain AT4
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GMC Terrain AT4
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GMC Terrain AT4
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А еще кросс следом за остальными моделями GMC обрел «внедорожную» версию AT4. У такого Terrain черные обвес, корпуса зеркал, колеса и рейлинги на крыше, плюс иные плашки на решетке, стальная защитная вставка спереди и «внедорожная» резина. Но если у других машин в исполнении AT4 еще доработана подвеска, то в релизе, посвященном младшему SUV, про это ни слова – видимо, для Terrain ее модернизировать не стали.

GMC Terrain AT4
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GMC Terrain AT4
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GMC Terrain AT4
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В салоне без обновок, если не считать свежей версии мультимедиа-системы, хотя экран больше не стал (7 или 8 дюймов). Зато увеличен проекционный дисплей. Как и прежде, во всех версиях есть комплекс GMC Pro Safety, в него входят системы автоторможения, удержания в полосе движения и предотвращения фронтального столкновения.

Двигатель тоже прежний – бензиновая «турбочетверка» 1.5 мощностью 173 л.с., которая сочетается с девятиступенчатым «автоматом». Привод – передний или полный.

Дореформенный GMC Terrain Denali
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Дореформенный GMC Terrain Denali
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Дореформенный GMC Terrain Denali
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Цены GMC Terrain-2022 пока не объявлены. Дорестайлинговый кроссовер стоит от 26 195 долларов (без учета налогов и доставки), что эквивалентно примерно 1 988 000 рублей по актуальному курсу.

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