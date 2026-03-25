Кроссовер Haval M6 обновился в России: объявлены цены

25.03.2026 533 0 1
Одному из самых доступных паркетников Haval слегка скорректировали внешность и улучшили оснащение. Вся техника прежняя.

Построенный на базе Haval H6 первого поколения кроссовер Haval M6 длиной 4664 мм официально вышел на наш рынок в 2023 году в качестве импортной модели. В 2025-м пятидверка получила российскую «прописку»: паркетник производят на заводе «Автомобильные технологии» в Калуге, причем по полному циклу, включая сварку и окраску кузова. M6 является одной из самых доступных моделей марки, в РФ он пользуется неплохим спросом. Так, по итогам прошлого года кроссовер занял шестую строчку в списке самых популярных автомобилей страны с результатом 36 100 реализованных единиц. Теперь нашу модель обновили.

Радиаторная решетка Haval M6 отныне выполнена в черном глянцевом цвете, тогда как у дореформенного кроссовера она серебристая. И это единственное изменение во внешности модели.

Кроссовер по-прежнему представлен в единственной комплектации, сейчас она называется Оптимум. Зато было улучшено оснащение. Экран мультимедийной системы увеличен с 10,25 до 12,3 дюйма, тачскрин также получил более высокое разрешение. Еще обновили камеру заднего вида: она тоже теперь транслируют картинку высокого разрешения, плюс появились динамические линии разметки вместо статических. Список оборудования также пополнили подогрев руля и передние боковые подушки безопасности. Наконец, в салоне добавили футляр для очков.

Как и раньше, в арсенале Haval M6 еще значатся: 17-дюймовые диски, светодиодные фары и противотуманки, тканевая обивка, подогрев передних сидений, климат-контроль, фронтальные «эйрбэги» и круиз-контроль. В начале текущего года паркетник еще обзавелся телематикой: с помощью смартфона можно запустить двигатель, отпереть двери, настроить «климат».

Техника прежняя. Haval M6 оснащен бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 143 л.с. (202 Нм), которая работает в паре с шестиступенчатой механикой или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний.

Обновленный Haval M6 с механикой стоит столько же, сколько и дореформенный кроссовер 2026 года производства с аналогичной коробкой: 2 049 000 рублей. А вот паркетник с роботом после модернизации подорожал на 50 000 рублей – теперь 2 349 000 рублей. В продажу посвежевший Haval M6 поступит во втором квартале.

Обновлено 26.03.2026

 

Статьи / Авто с пробегом Audi A5 II (F5) с пробегом: очень надёжная ходовая часть и редкие, но безумно дорогие V6 В первой части публикации о купе Audi A5 второго поколения мы рассказали о том, что кузов этой пока ещё не старой машины обычно сохраняется хорошо, салон может выглядеть отлично при большом... 394 0 1 25.03.2026
Статьи / Мнение без фильтров Культурное вождение или езда «по понятиям»: каков твой выбор? От редакции: уже второй раз в этой рубрике мы с удовольствием и практически без правок публикуем отклик нашего читателя под ником Seriberiezhka. Почему бы и нет, если тема действительно инте... 1153 47 1 23.03.2026
Статьи / Тесты Синьор из Турина: тест на знание марки Fiat За свою длинную историю компания Fiat выпускала самые различные автомобили – от крошечной «чинквеченто» до крупного коммерческого транспорта, не забывая о спорткарах с темпераментом, характе... 1461 1 0 21.03.2026

Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 47803 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 18641 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 9012 4 2 12.03.2026
