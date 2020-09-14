Кроссовер Honda HR-V сменит имидж в новом поколении: первые фото

В Сеть выложили снимки очередного замаскированного паркетника. Предполагается, что папарацци поймали модель Хонды. На рынок новинка, вероятно, выйдет в следующем году.

Компактный кросс Honda актуальной генерации, который на родине известен под именем Vezel, а в других странах носит индекс HR-V, дебютировал под конец 2013-го, рестайлинг он претерпел два года назад. Модель получилась удачной. Например, в Японии с 2014 по 2016 гг. она возглавляла рейтинг самых популярных SUV. По итогам следующих двух лет титул лидера был у кросса Toyota C-HR, Vezel же переместился на вторую строчку, но в 2019-м паркетник Хонды снова стал бестселлером в своем сегменте, хотя по сравнению с 2014-м его продажи просели почти вдвое (55 886 единиц против 96 029). А вот по итогам января-июня 2020-го в Стране восходящего солнца Vezel не вошел даже в первую десятку среди «полноценных» моделей (в Японии еще есть ТОП кей-каров, ну а самым продаваемым SUV за указанный период стал Toyota Raize – 58 492 штуки). То есть самое время для смены поколений. И марка вроде бы действительно готовится представать новый Vezel/HR-V: японцы начали выкладывать в Твиттере фотографии некоего замаскированного кроссовера, и местные профильные СМИ считают, что на кадрах запечатлена именно модель Honda.

Судя по кадрам, паркетник кардинально сменит имидж, дизайн сделают более взрослым. Так, у машины на фото купеобразный силуэт, фары вытянулись (сверху расположены светодиодные полоски дневных ходовых огней), задние фонари лишились нижних секций, а наружные зеркала крепятся к кузову на отдельных ножках. Плюс у кросса радиаторная решетка в стиле японской версии седана Honda Insight. При этом SUV сохранит спрятанные сверху ручки задних дверей. Габариты еще неизвестны. Длина прежней модели равна 4330 мм, колесная база – 2610 мм.



Интерьер пока не засвечен. Не исключено, что внутри появятся виртуальная «приборка» и новая мультимедийная система – с «прилепленным» к передней панели тачскрином.



Нынешний Vezel/HR-V делит «тележку» с предыдущим компактом Honda Fit/Jazz, а новый паркетник, вероятно, станет родственником свежего хэтчбека, который представили в 2019-м. Таким образом, кроссовер тоже может обзавестись гибридной системой e:HEV. В состав установки хэтча входят работающий по экономичному циклу Аткинсона «атмосферник» 1.5 (98 л.с.) и два электромотора. Впрочем, «простые» версии — только с ДВС — у кросса тоже наверняка будут.

Напомним, актуальный паркетник Хонды в Японии доступен со 172-сильной бензиновой «турбочетверкой» 1.5 VTEC Turbo, «атмосферником» 1.5 i-VTEC (131 л.с.), а также с гибридной установкой i-DCD, в которую входят тот же полуторалитровый атмосферный мотор и один электродвигатель. Турбоверсия идет с вариатором, она бывает только с передним приводом. Гибрид комплектуется семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, он доступен и с 4WD.



Нынешний кросс Honda HR-V, он же Vezel в Японии 1 / 3 Нынешний кросс Honda HR-V, он же Vezel в Японии 2 / 3 Нынешний кросс Honda HR-V, он же Vezel в Японии 3 / 3

Ожидается, что полноценные продажи кроссовера нового поколения стартуют в 2021-м, хотя презентацию модели вполне могут провести в конце текущего года. Уходящий паркетник Honda HR-V до России так и не добрался, появление новинки в РФ тоже маловероятно, ведь без локализации производства полноценной конкуренции с другими компактными SUV вроде Hyundai Creta, Renault Kaptur и Skoda Karoq у модели Хонды не получится.

