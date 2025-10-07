Кроссовер Hongqi HS6: новые изображения и подробности

Марка Hongqi готовится вывести на рынок крупный кроссовер HS6. Модель будет доступна с гибридной силовой установкой. По предварительным данным, для новинки предусмотрен полный привод.

В базе Минпрома КНР подзаряжаемый гибридный паркетник Hongqi HS6 засветился в августе, первый публичный показ провели в конце сентября. Теперь же появились дополнительные фирменные изображения и свежий проморолик. Вдобавок местные профильные медиа выяснили новые подробности об оснащении. Также напомним, что принадлежащий концерну FAW премиум-бренд Hongqi уже давно запланировал выпуск кроссовера с индексом HS6: модель с таким обозначением сертифицировали еще в 2023 году, однако затем тот SUV превратился в Hongqi HS7 второго поколения.

Экстерьер нового HS6 оформлен в актуальном фирменном стиле марки, характерном для машин с ДВС. При этом у паркетника есть собственная фишка. Так, вместо внушительной радиаторной решетки кроссовер получил имитирующую ее глухую панель с вертикальными блестящими плашками. Сама решетка расположена в нижней части бампера.

Длина Hongqi HS6 равна 4925 мм, ширина – 1970 мм, высота – 1740 мм, колесная база – 2925 мм. Для новинки предусмотрены 18- или 20-дюймовые диски.

Кроссовер бывает только пятиместным. Внутри – узкий приборный экран и гигантское табло мультимедиа, которое состоит из двух тачскринов. Поверх передней панели установлен некий элемент с подсветкой – не то динамик, не то голосовой помощник. А, может, и то и другое. Вместо привычного селектора коробки – подрулевой рычажок. На центральном тоннеле находятся прикрытый крышкой отсек, площадка для беспроводной зарядки и пара подстаканников. В торец тоннеля встроен выдвижной ящик – скорее всего, с функциями охлаждения и подогрева.

В списке оборудования Hongqi HS6 еще заявлены панорамная крыша, электропривод багажной двери, проекционный дисплей, подогрев и вентиляция кресел, система распознавания лиц и множество водительских ассистентов.

Кроссовер имеет параллельно-последовательную гибридную силовую установку. Система включает бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с.), который может подключаться к передним колесам. Hongqi HS6 предложат с одним или с двумя электродвигателями, то есть для модели предусмотрен полный привод. Сам производитель характеристики электромоторов пока не раскрыл. По данным некоторых китайских СМИ, переднеприводный паркетник получил 228-сильный электродвигатель. У полноприводной модификации аналогичный мотор спереди и 273-сильный сзади, суммарная отдача такого HS6 – 502 л.с. В зависимости от исполнения новинке положена батарея емкостью 23,9 или 39,5 кВт*ч. Запас хода в электрическом режиме варьируется от 123 до 205 км.

В Китае продажи Hongqi HS6 PHEV стартуют до конца текущего года. Поставки модели в Россию пока не планируются, о чем ранее сообщили в местном подразделении марки.