Кроссовер Hyundai Creta Electric: характеристики и цены

Компания Hyundai выводит на рынок электроверсию компактного паркетника Creta. На данный момент модель доступна исключительно в Индии. Там новинка предложена с единственным мотором на передней оси, при этом у него два варианта мощности.

Электрический кроссовер Hyundai Creta Electric индийское подразделение марки анонсировало в первых числах января. А теперь состоялась полноценная премьера модели, ее провели в рамках открывшейся сегодня в Индии выставки Bharat Mobility Global Expo. Одновременно опубликован прайс-лист новинки, хотя местные дилеры начали принимать заказы почти сразу после анонса. Напомним, как и «традиционную» индийскую Крету, которая пережила радикальный рестайлинг, электроверсию производят локально.

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Внешне от паркетника с ДВС модель Creta Electric отличается бамперами, в переднем еще имеются активные заслонки. Вместо радиаторной решетки – «пиксельная» заглушка, в которую спрятан лючок для зарядки. Под капотом расположен дополнительный отсек на 22 литра. Кроме того, «зеленому» SUV достались оригинальные 17-дюймовые колеса.

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Длина Hyundai Creta Electric составляет 4340 мм, что на 10 мм больше, чем у «традиционной» индийской Креты. Высота электроверсии вместе с рейлингами на крыше – 1655 мм против 1635 мм у кроссовера с ДВС. Ширина и колесная база у машин совпадают – 1790 и 2610 мм соответственно.

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В салоне электрического паркетника установлен другой руль, между передними креслами появилась «парящая» консоль. А за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок, тогда как у «традиционного» паркетника селектор коробки расположен на центральном тоннеле.

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Уже в базе электрокросс имеет дисковые тормоза «по кругу», светодиодную головную оптику, упомянутые выше активные заслонки в переднем бампере, двухзонный климат-контроль, охлаждаемый бокс-подлокотник, объединенные в табло виртуальную приборку и тачскрин мультимедиа, круиз-контроль, камеру заднего вида. Топ-версии положены кожаная обивка, вентиляция передних сидений, панорамный люк с голосовым управлением, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения.

Кроссовер Hyundai Creta Electric предложен в двух модификациях, обе имеют один электромотор на передней оси. «Простые» версии оснащены 135-сильным двигателем и батареей емкостью 42 кВт*ч. Запас хода – 390 км по индийскому циклу ARAI. Creta Electric Long Range – это уже 171-сильный мотор и аккумулятор на 51,4 кВт*ч, дальнобойность составляет 473 км.

Паркетник с младшей батареей оценили в 1 799 000 – 1 999 900 рупий (около 2,1 млн – 2,4 млн рублей по актуальному курсу). Hyundai Creta Electric Long Range обойдется в 2 149 900 – 2 349 900 рупий (2,5 млн – 2,8 млн рублей). Кроссовер с ДВС в Индии сейчас стоит от 1 110 900 рупий (1,3 млн рублей). Не исключено, что впоследствии электроверсию отправят на экспорт.