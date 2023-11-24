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Кроссовер JAC JS3 добрался до России: комплектации и цены

24.11.2023 83 0 0

Компактный паркетник предложен с единственным атмосферником 1.6, зато коробку можно выбрать.

Российское представительство китайской компании JAC провело презентацию кросса JS3 и объявило о старте продаж. Напомним, под новым индексом скрывается рестайлинговый паркетник JAC S3, причем такая пятидверка до нас добиралась долго: впервые ее сертифицировали еще в 2021 году.

Внешне от дореформенного «эс-третьего» кроссовер JAC JS3 отличается прежде всего оформлением передней части. Модели достались более солидная радиаторная решетка и двухэтажная оптика: сверху расположены полоски ходовых огней, ниже идут блоки основных фар. Еще заменили бамперы и задние фонари. В салоне появились новые передняя панель и руль, вдобавок планшет мультимедийной системы теперь «парит», тогда как у прежнего S3 он встроен в панель.

JAC JS3
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Прежний JAC S3
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После рестайлинга длина кросса выросла на 20 мм до 4345 мм. Высота, напротив, стала меньше на те же 20 мм – теперь 1640 мм. Ширина и колесная база остались прежними – 1765 и 2560 мм соответственно. Паспортный дорожный просвет JAC JS3 – всего 155 мм. Заявленный объем багажника – 600 литров.

В России паркетник предложен с безальтернативным атмосферником 1.6, который выдает 109 л.с. и 150 Нм. Мотор работает в паре с шестиступенчатой механикой или вариатором фирмы Punch. Привод только передний.

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На выбор предложены две комплектации. В базовой Comfort кроссовер бывает только с МКП, в списке оборудования значатся: галогеновые фары и светодиодные ДХО, электрорегулировки и обогрев наружных зеркал, задний парктроник, тканевая обивка, кондиционер, аудиосистема, пара подушек безопасности, ESC и круиз-контроль. Цена самого доступного JAC JS3 – 1 799 000 рублей (здесь и далее все цены указаны без учета акций).

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В версии Luxury появляются функция складывания зеркал, обивка из эко-кожи, климат-контроль, мультимедиа-система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма и камера заднего вида. JAC JS3 Luxury с механикой стоит 1 899 000 рублей, с вариатором – 1 999 000 рублей.

Для сравнения, маленький паркетник Livan X3 Pro с атмосферником 1.5 (103 л.с.) и вариатором сегодня по прайсу стоит от 1 879 900 рублей, а кросс Chery Tiggo 4 Pro с атмосферным мотором 1.5 (113 л.с.) и 5МКП обойдется минимум в 2 120 000 рублей.

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