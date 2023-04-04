Есть в России города, пронизанные потоком истории. Этот поток буквально искрит от напряжения, как атмосфера в лабораторной установке, на которой проводят опыты по физике высоких энергий. Каждый из этих городов связан хотя бы с одним событием, самым радикальным образом повлиявшим на судьбу нашей страны, в этих городах расположены выдающиеся памятники архитектуры, внесенные в реестры ЮНЕСКО…



Вот падает во дворе Угличского кремля царевич Дмитрий с рассеченным горлом, после чего пресеклась династия Рюриковичей и наступило Смутное Время. Вот будущий последний царь всея Руси и первый Император Всероссийский Петр Первый направляет в воды Плещеева озера около Переславля-Залесского маленький ботик, которому суждено стать зародышем будущего флота Российского. Вот Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского на ратный подвиг в монашеском городе, впоследствии получившем имя Сергиев Посад. Вот в башне Коломенского кремля заламывает руки в отчаянии Марина Мнишек, обрученная невеста первого Лжедмитрия и венчанная жена второго, недолго пробывшая русской царицей Марией Юрьевной… Неудивительно, что именно в такие города устремляется основной поток российских туристов.

Но есть и другие города. Они не так значимы, но их точно так же пронизывает поток истории. Просто поток этот течет, на первый взгляд, тихо и спокойно. Но поверьте: в особняках уездных купеческих городков и окружавших их «дворянских гнездах» порой бушевали страсти, достойные пера Шекспира. Здесь стоят замечательные образцы памятников архитектуры, а в краеведческих музеях порой хранятся настоящие сокровища. Именно в таких маленьких городках можно найти ту самую «глубинную», «изначальную» Россию, и именно потому поездки в такие места нередко оказываются даже интересней, чем путешествия по тем же городам Золотого Кольца.

Калязин Кашин

Но вернемся к вопросу о «сердце России». Какие только города не претендуют на этот титул! Тут и Москва, которая стала центром, объединившим раздробленные русские княжества. Тут и Самара, расположенная в самом центре европейской части страны. Тут и Сергиев Посад с Троице-Сергиевой лаврой, центром духовно-религиозной жизни. Магнитогорск и Челябинск оспаривают звание «стального сердца» – ну это понятно, у этих городов нет равных по масштабам развития металлургии. А вот старинный город Кашин называют «сердцем России» не из-за каких-то метафор и аллегорий. Просто речка Кашинка образует своеобразную излучину в форме сердечка. Когда-то эту излучину называли «Клобук» – из-за сходства с соответствующим монашеским головным убором, но теперь этот топоним не в ходу.

Ну а самым подходящим автомобилем для поездки в скромный городок, где «все просто и знакомо» и «где без спроса ходят в гости, где нет зависти и злости», мне показался компактный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro, младшая модель в линейке Chery. Ну хорошо, не самая младшая (есть еще просто Tiggo 4), но разница между ними не так уж велика, особенно если взять самые богато оснащенные версии в рамках каждой из моделей. Подробно рассказывать об автомобиле я не буду, не так давно мы уже сделали это, да и автомобиль мне достался точно такой же, как был на осеннем тесте, только красный, а не белый с красными акцентами. Ну все, бак заправлен, вещи собраны и уложены в багажник – пора в дорогу. Багажник, кстати, у Tiggo 4 Pro совсем не велик, 340 литров, но для того, чтобы принять спортивную сумку с вещами и кофр с аппаратурой, его вполне хватило. А если бы не хватило, то можно было бы сложить задние сиденья и увеличить доступный объем до 1100 литров. Но – не понадобилось.

Не сразу получилось совладать с системой Android Auto и вывести на большой, 10,2-дюймовый дисплей головного устройства маршрут, проложенный при помощи приложения в телефоне, но после нескольких переподключений дело пошло на лад. Маршрут до Калязина прошел по Ярославскому шоссе, а потом – по трассе 38-К. Почему до Калязина? Так его все равно не минуешь, и хотя мне уже довелось пару раз побывать в этом городе, мечталось познакомиться с ним чуть подробней.

Ну а пока – пара наблюдений, касающихся машины. Во-первых, динамических возможностей спарки 1,5-литрового турбомотора и вариатора хватает с головой, по крайней мере, для путешествий в «гражданском» режиме. Сам вариатор работает очень точно и, что естественно, плавно, но главное – мне ни разу не захотелось переключить трансмиссию в спортивный режим. Пару раз попробовал, так сказать, из любопытства и на этом успокоился. Несколько огорчила практическая невозможность использовать круиз-контроль: трафик был довольно плотный, а в комплектации Style, которая мне досталась, он обычный, не адаптивный. Тем не менее на некоторых участках у меня все же получалось ехать на круизе, и вот что интересно: на многих моделях круиз-контроль настроен так, что после выключения и повторного включения клавишей Resume разгон идет очень медленно и плавно, в самом экономичном режиме. А вот Tiggo после нажатия на Resume буквально прыгает вперед, вжимая тебя в спинку кресла… Что же касается минусов, то подушка сиденья все-таки слишком короткая, и дискомфорт я почувствовал уже часа через полтора, несмотря на регулируемый поясничный подпор.

После Сергиева Посада дорога начала заметно ухудшаться, а когда за окном промелькнула стела, обозначающая границу Тверской и Московской областей, покрытие и вовсе начало потихоньку переходить из категории «дорога, на которой попадаются ямы и ухабы» в категорию «ямы и ухабы с отдельными участками относительно ровного асфальта». И тут понимаешь две вещи. Первая – что подвеска Tiggo 4 Pro настроена достаточно правильно для того, чтобы на приличной скорости объезжать замеченные ямы. Ну а второе – что она, чертовка, все-таки очень жесткая и при этом недостаточно энергоемкая. И понимаешь ты это тогда, когда встречный транспорт мешает объехать яму по встречке, а тормозить уже поздно, да и бесполезно. Ну влетишь ты в колдобину на сжатой подвеске – что, лучше будет? Ну и еще одно. Федеральная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до этих мест пока что не добралась… На каких-то участках все же видны следы ямочного ремонта, который проводился, может быть, в прошлом, а может быть, и в позапрошлом году, но на протяжении десятков километров ты едешь по дорогам, которые явно не ремонтировались десятилетиями, и асфальт на этих участках каждую весну сходил вместе с тающим снегом. И так год за годом…

Но вот и Калязин. Мне нередко приходилось слышать, что нечего особо там делать, в этом Калязине, и смотреть не на что, разве что на возвышающуюся из воды колокольню. Определенные основания у такого рода утверждений все же есть. Дело в том, что основанный в XII веке город Калязин вместе с самым богатым в Тверской губернии Троицким (Макарьевским) монастырем, еще несколькими храмами, торговой площадью, где проходили ярмарки, собиравшие купцов из Устюга, Углича и Переславля (и не только), с тремя десятками мануфактур и заводиков, где выделывали кружева и изразцы, с особняками и домами городских обывателей просто ушел под воду при заполнении Угличского водохранилища.

В принципе, проект создания «второго Днепрогэса», мощного гидроузла с двумя электростанциями, был изначально разработан еще в начале 30-х. В 1932 году даже началось строительство плотины в 14 километрах выше Ярославля, но быстро выяснилось, что проект был составлен с грубейшими ошибками. Стройку пришлось прекратить, а переработанный проект был утвержден в мае 1938 года. Окончательно границы затопления стали ясны в 1939. И тогда же выяснилось, что под затопление попадает и большая часть Калязина. А по действующим правилам все строения на затапливаемой территории должны быть либо разобраны и вывезены, либо разрушены из соображений как транспортной, так и санитарной безопасности. Но как можно быстро разобрать и перевезти на новое место белокаменный монастырский комплекс, тем более что затопление должно было начаться весной 1940-го? Дай бог спасти хоть что-то из накопленных там культурных сокровищ.

И вот поздней осенью 1939-го в Калязин приезжает большая бригада реставраторов и архитекторов, которую возглавлял знаменитый художник-реставратор Павел Иванович Юкин, раскрывавший иконы и фрески древних новгородских церквей, с задачей обмерить и составить чертежи подлежащих сносу объектов, ну и сохранить то, что можно, прежде всего – фрески Макарьевского монастыря… На все работы им была отведена буквально пара месяцев. Усугубляло ситуацию и то, что технологии сохранения фресок на тот момент просто не существовало. Плюс грянули трескучие морозы до минус 35 градусов. И вот тогда было принято решение в стиле бессмертной фразы одного из героев «Кавказской пленницы»: «кто нам мешает, тот нам и поможет». В результате Юкиным была изобретена технология намораживания: фреску накрывали куском мокрой ткани, которая моментально смерзалась с поверхностью. Это повторялось несколько раз. Предварительно по периметру фрески штробились глубокие канавки, куда закладывалась деревянная рама. Затем рама вместе со слоями штукатурки и нанесенной на них фреской аккуратно отделялась от стены и переправлялась в Богоявленскую церковь, которую еще в 1937-м передали под краеведческий музей. Кстати, не самая худшая судьба для храма, всяко лучше, чем стать очередным «храмом спаса на картошке»…

Богоявленская церковь, ныне краеведческий музей​

В итоге более ста фресок поступили в коллекцию государственного музея архитектуры имени Щусева, а фреска «Страшный суд» вместе с фрагментами мраморного резного декора и предметами церковной утвари стала центром экспозиции краеведческого музея. Там они заняли целый зал, а самый крупный фрагмент мраморного оформления Троицкого собора, белокаменный портал, отправился в Москву и был вмонтирован в стену Донского монастыря… Всего работниками экспедиции было снято 126 фрагментов фресок общей площадью 185 квадратных метров, только вот общая площадь росписей в соборе превышала 1000 квадратов. Но Юкин руководствовался принципом «спасти хотя бы то, что возможно».

Вообще калязинский краеведческий музей расположен довольно далеко от центра города (хоть старого, затопленного, хоть нового). Район, где они разместились, называется Свистушенская слобода или попросту Свистуха. Дело в том, что это сейчас через реку со смешным названием Жабня построен автомобильный мост, а раньше попасть туда можно было только на лодке или пароме, которых нужно было подзывать свистом. И все равно музей от центра отделяет километров пять.

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Здесь же, в Свистухе, обосновались и два других калязинских музея, музей «Волгари» и музей мобильных устройств. Оба они – детища веяний нового времени и развития внутреннего туризма, благодаря которым в России появилось множество частных музеев. Только в Переславле их несколько десятков… Так вот, экспозиция музея «Волгари», разместившегося на территории старой калязинской пристани, посвящена быту и ремеслам жителей Калязина до затопления города. Увы, по какой-то причине музей не работал. А вот единственный в России музей мобильных устройств, основой для которого стала коллекция мобильных телефонов предпринимателя Станислава Езерского, оказался вполне доступен. Естественно, мобильные телефоны представлены в полном ассортименте, от радиотелефонов системы «Алтай», которыми оснащались «Волги» и «Чайки» крупных советских функционеров и машины силовых ведомств, до современных смартфонов. Впрочем, создатели музея подошли к вопросу несколько шире. Например, разве механическую бритву «Спутник» нельзя назвать мобильным устройством? А портативный телевизор? Туристический примус и маленькую паяльную лампу? А первые электронные игры, в которых волк ловил падающие с разных сторон яйца?

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Но эта часть города хранит не только свидетельства истории. Здесь же, в селе Толстоухово, расположилась и радиоастрономическая обсерватория с одним из самых мощных в Европе радиотелескопов ТНА-1500 (он же РТ-64). Мне очень хотелось подобраться поближе и снять машинку на фоне инструмента, при помощи которого ученые изучают пульсары и связываются с космическими аппаратами, исследующими дальний космос. Увы, хотя весна по календарю вроде как уже наступила, но реально зима совершенно не готова была отступить. Дорога с глубокими снежными колеями оказалась не по плечу переднеприводному кроссоверу, и я понял, что еще несколько десятков метров – и понадобится забег за трактором. Пришлось ограничиться съемкой радиотелескопа издалека…

Радиотелескоп ТНА-1500 (он же РТ-64)

Еще один находящийся на достаточно высоком месте и избежавший затопления храм, церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы, притаился среди частной застройки Свистухи. Удивительно симпатичная, нарядная и какая-то очень уютная маленькая церковь, приводящая человека в умиротворенное состояние и настраивающая на элегический лад. Храм этот довольно молодой, построен в 1882 году в модном в те времена «кирпичном» стиле.

Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы​

Ну а в основной части города стоит осмотреть храм, который встречает вас буквально на въезде в город. Это церковь Вознесения господня с колокольней в стиле классицизма и венчающей ее шпилем, придающим церкви некую «европейскость». На самом же деле Вознесенский храм возведен в 1783 году и неоднократно перестраивался. Но вот так вполне авантажно храм выглядит только сегодня, после прошедшей реставрации: в тридцатых годах единственный, не попавший в зону затопления, храм в основной части города был закрыт и превращен в хлебозавод, а масса построек храмового комплекса пришли в запустение и практически разрушились. В церковном дворе – памятник выдающемуся полководцу Михаилу Скопину-Шуйскому, именно здесь собиравшему полки, которые в августе 1609 года одержали в этих местах победу над войском союзника Лжедмитрия, гетмана Яна Сапеги. Сражение это так и вошло в историю как «битва под Калязиным», и эта победа дала возможность выслать отряды к Старице, Торжку, Дмитрову, а самое главное – снять осаду с Троице-Сергиевого монастыря и двинуть ополчение на Москву. В этом же храме хранятся мощи Макария Калязинского, памятник которому стоит в центре города.

Церковь Вознесения господня Памятник полководцу Михаилу Скопину-Шуйскому

Памятник Макарию Калязинскому

Ну а дальше улица Карла Маркса (бывшая Московская) уверенно выведет вас на берег Волги, к колокольне Никольского собора. При затоплении города колокольню было решено оставить в качестве маяка. Потом на ней пытались организовать парашютную вышку, но что-то не задалось. Первые годы колокольня возвышалась прямо из воды, и через широкие окна можно было проплыть на лодке прямо через внутренние помещения, но затем вокруг основания колокольни намыли искусственный остров. Говорят, что когда разрушали храм, с колокольни пытались снять колокола, и самый большой колокол упал на дно рукотворного моря, пробив перекрытия. Легенда гласит, что колокол порой начинал звонить, и не просто так, а в дни самых страшных потрясений и исторических переломов. Например, его звон слышали в ночь на 22 июня 1941 года, перед началом Сталинградского сражения и битвы на Курской дуге, перед взятием Берлина и бомбардировкой Хиросимы, его звон предрек Ашхабадское землетрясение и ввод войск в Афганистан… А верить или не верить в эти легенды – каждый решает сам.

Колокольня Никольского собора

Но вот то, что утрата такого памятника архитектуры, как Макарьевский монастырь, безусловно означает очень серьезную потерю – это факт. Ведь это был один из самых крупных памятников архитектуры допетровской эпохи, имя которого непосредственно вписано в историю страны. Например, именно здесь купец Афанасий Никитин получил благословение перед своим «хождением за три моря», монастырь посещали Иван Грозный и Борис Годунов, укрывались от эпидемии семья Алексея Михайловича по прозвищу Тишайший и патриарх Никон, подростком сюда водил свои потешные полки молодой Петр, приезжали на богомолье и Екатерина Великая, а также бывшие в тот момент наследниками престола Александр II и Александр III. Сегодня в музеях мы можем увидеть лишь остатки былого великолепия.

Если вы осмотрели все упомянутые достопримечательности, прогулялись по Карла Маркса, Коминтерна и вдоль берега Волги, посмотрели на старые купеческие дома (только надо помнить, что нынешний центр города до затопления был его окраиной), то это значит, что вы видели в Калязине все. В «новой» части города смотреть действительно не на что, а значит, можно ехать дальше, в сторону Кашина, главной цели поездки.

Церковь Илии Пророка

Собственно, в окрестности Кашина, а точней, в деревню Леушино, мы и отправились, поскольку расположенный там и временно пустующий дом наши друзья предложили использовать как временную базу. По дороге я понял две вещи: во-первых, что дороги между Калязиным и Кашиным еще хуже, чем на подъездах к Калязину, а во-вторых, что Tiggo 4 Pro неплохо держит продольную колейность на асфальте, но вот в колеях, накатанных на обледенелом грейдере, машина ведет себя достаточно нервно и заставляет снизить скорость, покрепче держаться за баранку и вообще сосредоточиться на управлении.

Итак, Кашин. Типичный уездный городок среднерусской глубинки, тихий, сонный, провинциальный, с населением 16 тысяч человек. Более-менее серьезную промышленность представляют всего два предприятия: завод низковольтной электроаппаратуры и ликеро-водочный завод «Вереск», который знаменит не столько алкогольной продукцией, сколько природной минеральной водой из трех скважин, одна из которых расположена на территории бальнеологического санатория «Кашин». Зато в Кашине расположены 29 храмов и монастырей (хотя в пристойном состоянии находятся далеко не все) и множество памятников гражданского градостроительства, в основном – XVIII-XIX веков, представляющих весь спектр архитектурных стилей от классицизма и барокко до модерна и купеческого «кирпичного стиля».

История Кашина весьма тверская – простая, долгая и печальная. Впервые Кашин упоминается в летописи 1238 года в связи с разорением города туменами Батыя. Затем город балансировал между Тверским (1247-1319, 1425-83), собственным удельным (1319-1425) и Московским (с 1485 года) княжествами, регулярно оказываясь в центре их междоусобиц. Однако как крупный (по тем временам) и хорошо защищённый (благодаря рельефу естественной крепости) город, Кашин был в Тверской земле традиционно вторым после самой Твери. В начале XVII века Кашин и его крепость были захвачены поляками, но затем его отбило ополчение под предводительством Скопина-Шуйского. К XVIII веку город становится преимущественно купеческим. Транспортные возможности Волги и Кашинки, дополненные построенной Вышневолоцкой водной системой, позволили местным купцам расширять операции и в сторону северо-западной части Российской Империи, и на юго-восток. В иные годы кашинские купцы продавали по всей России до 100 тысяч пудов льна… Затем была революция и неизбежное разрушение части построек религиозного назначения. Из почти трех десятков кашинских церквей, монастырей и храмов осталось десять. Ну а в годы Великой Отечественной, когда переименованная в Калинин Тверь была оккупирована гитлеровцами, Кашин временно стал областным центром.

Обо все этом и еще обо многом другом можно узнать в краеведческом музее, который разместился во Входо-Иерусалимской церкви.

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Основу коллекции музея составило собрание предметов старины и документов кашинского купца Иоасафа Кункина – увлеченного краеведа, мецената и основателя Городского добровольного пожарного общества и Городского общества взаимного страхования от огня. Потом коллекция пополнялась и расширялась, и сейчас там немало интересного. Есть «купеческий зал» с портретами, образцами одежды, мебели предметов быта. Есть «дворянский уголок», есть стенд, посвященный Отечественной войне 1812 года, есть стенды, посвященные быту местных крестьян и ремесленников. Есть масса забавных экспонатов, например, вышивка стеклярусом под названием «Петр I в шторм на Ладожском озере».

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Ну а сам Кашин радует сохранившимися памятниками архитектуры… хотя порой огорчает их неухоженностью. Безусловно, главной доминантой центра Кашина является Воскресенский кафедральный собор. Его видно практически с любой точки города и уж точно – с любой улицы центральной части. Перед собором стоит памятник покровительнице города – святой Анне Кашинской. Анна была дочерью ростовского князя Дмитрия и женой тверского князя Михаила Ярославича. В 1318 году её мужа казнят в Роде по приказу хана Узбека. В 1326 году ордынцы казнят её сына Дмитрия, а в 1339-м – другого сына, Александра, и внука Федора. И княгиня Анна уезжает в Кашин, принимает постриг и монашеское имя София и к концу жизни становится настоятельницей женского монастыря.

Воскресенский кафедральный собор

А вот потом начинается черт знает что… В 1649 году мощи Анны Кашинской объявляются нетленными и чудотворными, а сама она канонизируется, то есть объявляется святой. Но в 1677 году, в разгар борьбы никонианцев со старообрядцами, Анна деканонизируется, поскольку ее правая рука «сложена двуперстно» и «в завитии погнулася, а длань и персты прямо, а не благословляющи». Но в 1908 году происходит повторная канонизация, именами Анны начинают называть строящиеся храмы… И тут происходит революция. В 1930-м мощи Анны Кашинской изымаются у церкви и отправляются на хранение в музей, но в 1948 году их возвращают церкви и помещают в Вознесенский (не путать с Воскресенским!) собор. Только собор этот в 60-х закрывают, и мощи переносят в принадлежащий Клобукову монастырю храм Петра и Павла. В 1993-м Вознесенский собор возвращают церкви, и он вновь становится местом упокоения Анны Кашинской. Собор, кстати, выглядит весьма неплохо, а когда будет закончена реставрация колокольни со шпилем, и вовсе станет еще одним украшением города.

Вознесенский собор

А вот один из старейших монастырей, Николаевский Клобуков, пока что выглядит не очень… А ведь он был основан в 1400-м году, в 1420-м в нем принимал постриг Макарий Калязинский, его разоряли и сжигали поляки, но монастырь восстанавливали всем миром, и он был был духовно-административным центром значительного района. Первопроходец цветной фотографии Прокудин-Горский на одном из своих снимков запечатлел монастырь в годы его расцвета. Но в тридцатые годы прошлого века были разобраны колокольня, Троицкий собор и часть монастырской ограды, в монастыре был устроен свинарник, а в нижнем этаже Алексеевской церкви заселилась колбасная артель «Инвалид». Сейчас монастырь вернулся к жизни, но до восстановления исторического облика еще далеко.

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Но Кашин – это не только храмы, но и множество образчиков светской архитектуры. К примеру, двухэтажный Гостиный Двор с торговыми рядами, яркий пример «кирпичного стиля», построенный в 1895 году по проекту инженера Ф. Н. Малиновского на средства «общества городских торговцев», до сих пор используется по назначению, то есть как торговый центр.

И, конечно же, нельзя побывать в Кашине и не посетить частный «Музей каши и кашинских традиций», разместившийся в старинном особняке первой половины 19 века, принадлежавшем купцам Запениным. Внешне здание выглядит довольно неказисто – сотрудники музея извиняются и обещают, что до реставрации фасада у них пока что руки не дошли, но в течение пары лет обязательно дойдут.

Музей каши и кашинских традиций

А вот внутри действительно очень интересно!

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На самом деле каша на Руси есть понятие сакральное. Каша упоминается во множестве поговорок и устойчивых фразеологических оборотов – «щи да каша – пища наша», «с ним каши не сваришь», «ну и заварил ты кашу»… В музее можно увидеть все, что связано с кашами: и исходные продукты для приготовления самых разных каш, и, так сказать, оборудование, необходимое для их приготовления и потребления, и то, по какими ритуалам нужно было совместно угощаться кашами за праздничным столом. Не случайно в «красном углу» вас встречает нарядная русская печь, ведь лучшие каши подразумевают не варку, а именно медленное томление. В музее вам расскажут о великом разнообразии каш, и ваш язык обогатится новыми словами: толокняха, саламата, загуста, кулага, муковинка, коливо, расплывуха… Вам расскажут, что такое кутья и как на самом деле готовить гурьевскую кашу. Опять же, разве можно съесть кашу без ложки? Но, оказывается, у ложки долгая и сложная история. Например, во времена Киевской Руси украшенные тонкой резьбой ложки из стволов фруктовых деревьев стоили дороже, чем серебряные, а в словаре Даля можно найти добрый десяток разных видов ложек: коская, полукоская, бутырка, межеумок… Впрочем, в музее нашлось место не только кашам.



Думаете, печатные пряники бывают только тульскими и покровскими? А вот и нет. История кашинских печатных пряников (только тут их называют «жамками») ничуть не менее древняя. Поддерживают эту традицию и нынешние кашинские кондитеры. Естественно, я не удержался и купил в сувенирном киоске пряник с изображением машинки как символ этого маленького путешествия, которое подходило к логическому завершению.

Но до того, как отправиться в обратный путь, хотел бы отметить, что Chery Tiggo 4 Pro исключительно удобен для вот таких экскурсионных поездок со множеством остановок, во многом – благодаря отлично работающей системе бесключевого доступа. Подъехал к очередной достопримечательности, взял камеру, захлопнул дверь и пошел на осмотр и съемку. Вернулся, просто открыл дверь, сел, нажал на «старт-стоп» и поехал дальше…

Но автомобиль все-таки заставил меня поволноваться. Дело в том, что мне категорически не хотелось заправлять бак на странных бензоколонках со странными названиями. Бортовой компьютер показывал, что топлива осталось километров на 80-90, и я решил, что на такой дистанции мне все-таки попадется что-нибудь благопристойное. Но Tiggo глотал километр за километром, а никаких фирменных колонок по сторонам не наблюдалось. Потом и лампочка загорелась… В итоге я остановился, нашел в навигаторе заправку в 40 километрах (при том, что БК показывал запас хода в 50). Так что я включил круиз-контроль на 90 км/ч и покатил, тщательно отслеживая обороты и мгновенный расход. В таком режиме расход бензина держался на уровне 5- 6 л/100 км, так что до заправки мы все же доехали вполне благополучно. Но средний расход получился на уровне 8 л/100 км…

И все же путешествие еще не закончилось… Я наметил еще одну точку, куда можно было заехать по дороге домой – музей богородской игрушки и резьбы по дереву, расположенный, надо ли говорить, в поселке Богородское недалеко от Сергиева Посада. Сказано – сделано, заехали… И абсолютно не пожалели! Потому что, во-первых, ты сразу погружаешься в мир давно ушедшего детства. Прямо у входа тебя встречает полный набор героев сказки «Золотой ключик» с удивительно выразительными персонажами. Особенно хороши лиса Алиса и кот Базилио в человеческий рост. Ну а провожать вас будут волк из мультфильма «Жил-был пес» и одноногий Сильвер из «Острова сокровищ». Так и ждешь, что сидящий на его плече попугай закричит вам вслед «Пиастры! Пиастры!».

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Но главные персонажи богородской резьбы – русские мужички и медведи. Это повелось с очень давних времен, ведь первой богородской игрушкой, получившей широкую известность, стали «Кузнецы», где медведь и мужик по очереди бьют кувалдами по наковальне. Эта игрушка, увеличенная до размеров человеческого роста – один из главных экспонатов музея. Так и повелось…Вот оседлали чоппер медведи – байкеры в полном прикиде, вот олимпийский мишка лихо правит тройкой горячих коней, вот медведь-тяжелоатлет разминается с огромным выворотнем. Впрочем, тройки и кони – еще один стандартный богородский сюжет. Скульптурная группа «Проводы зимы», например, получила серебряную медаль ВДНХ. Но вообще дерево – материал совершенно удивительный, живой и теплый. Дерево может передать мечтательное выражение на лице прогуливающегося с дамой Александра Сергеевича Пушкина и колышущуюся листву на панно «Лиса» и «Волк». В принципе, конечно, в этот музей нужно ехать с детьми подходящего возраста. Тогда и на мастер-класс можно записаться, и самому осуществить волшебное превращение деревянной чурки в скульптуру или выточить и расписать набор матрешек…

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В общем, хороший у микропутешествия получился заключительный аккорд, да и вся поездка удалась. И воздухом истории надышался, и машинка не подвела. Даже к креслу с короткой подушкой я в итоге как-то присиделся… Но вот идея приобрести Chery Tiggo 4 Pro в качестве собственного автомобиля умерла, не успев родиться. При всех достоинствах у модели есть два серьезных недостатка: отсутствие полного привода и цена. Все-таки два миллиона (и это со всеми скидками) за автомобиль такого класса – это многовато…