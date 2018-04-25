Кроссовер Jetour X получил скоростную связь 5G

На замену мобильной связи LTE в ближайшие годы придет более скоростной 5G. Новый китайский производитель уже подготовил концепт с поддержкой этого стандарта.

На стенде Пекинского автосалона суббренд Jetour производителя Chery продемонстрировал концепт кроссовера X, который посвятили внедрению передовых технологий связи в автомобилестроение.

По заявлению представителей компании, представленный прототип является предшественником сразу двух серийных моделей кроссоверов. Будущие производственные варианты будут называться Jetour X90 и X95. Один из них получит семиместный салон, а второй, наоборот купеобразный кузов со стандартными пятью сиденьями внутри.

Jetour X получил довольно футуристический дизайн кузова с раздутыми крыльями, острыми гранями, молниеобразной светодиодной световой техникой и 22-дюймовыми колесными дисками. Ручки дверей скрыты. Вместо боковых зеркал установлены камеры в привычных для этого местах. Так как стекла концепта были затонированы, а двери закрыты, вероятно, производитель не подготовил еще к демонстрации интерьер автомобиля.

Концепт демонстрирует возможности высокоскоростной мобильной связи в сети Интернет 5G. Китайскими властями уже одобрены пилотные проекты по запуску сетей пятого поколения. Их тестирование начнется в ближайшее время. Коммерческий запуск сотовой сети 5G на территории Китая намечен на 2020-2021 годы.

Представители суббренда Jetour уверяют, что их концепт уже готов к работе в этом стандарте мобильной связи. Он оснащен «платформой интеллектуального наслаждения» iPeL (Intelligent Platform e-network Light) с возможностью биометрического распознавания лица пользователя.

До 2022 года суббренд Jetour намерен выпустить на рынок четыре кроссовера, три минивэна и несколько электрифицированных моделей, в том числе и с установкой на водородных топливных элементах.

Также в Пекине на автосалоне был выставлен серийный кроссовер Jetour X70. Он выйдет на китайский рынок в текущем году.