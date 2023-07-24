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Кроссовер Jetour X70 обновился перед российским дебютом

24.07.2023 396 0 0

На домашнем рынке версия паркетника с прибавкой Pro к названию и посвежевшим оформлением экстерьера пополнит обширное семейство модели.

Бренд Jetour, существующий с 2018 года, принадлежит «поднебесной» компании Chery. Его продукция рассчитана на молодёжную аудиторию, а первенцем стал паркетник X70. За прошедшие годы модель не единожды обновлялась, за счёт чего успела обрасти множеством модификаций: сейчас это отдельное семейство. Актуальная линейка уже включает в себя собственно X70, X70 Zhuge, X70 Plus (в двух вариантах), X70 S и X70 M. Теперь пришло время для очередного рестайлинга и новой версии, на этот раз с приставкой Pro.

На фото: Jetour X70 Pro

Jetour X70 Pro стартует на китайском рынке в конце текущей недели. Новую модификацию легко отличить по ряду визуальных отличий, в том числе по «X-образному» фэйсу. Так, стиль у варианта с прибавкой Pro стал динамичнее и агрессивнее за счёт новой более крупной радиаторной решётки, которая получила рисунок в виде сетки с хромированными ромбовидными элементами, расположенными внутри ячеек.

«Гриль» визуально практически сливается с трапециевидным воздухозаборником, интегрированным в нижнюю часть переднего бампера. Их разделяет только узкая горизонтальная пластина, которая проходит почти через всю ширину «лица». По бокам ниже этой полоски находятся дополнительные воздуховоды, а выше – противотуманки с четырьми источниками света, которые выстроились вертикально в ряд. Ещё у Jetour X70 Pro другие форма и рисунок у головной оптики.

Профиль и корма X70 Pro аналогичны актуальной версии X70 Plus. У кроссовера такие же задние фонари, соединённые между собой широкой плашкой с названием бренда, спойлер на верхней части пятой двери и антенна «акулий плавник» на крыше. В нижней части бампера можно увидеть катафот в центре дефлектора, а также четыре круглых патрубка выхлопной системы (по два с каждой стороны). В отличие от нынешнего «Плюса», у варианта Pro обвес по периметру кузова выполнен из некрашеного пластика.

Габариты нового среднеразмерного кроссовера такие же, как у актуального Jetour X70 Plus: длина составляет 4749 мм, ширина – 1900 мм, а высота – 1720 мм; расстояние между осями равно 2745 мм. Салон модификации с прибавкой Pro рассчитан либо на пятерых, либо на семерых седоков (причём у второго ряда сидений можно регулировать угол наклона спинки).

На фото: салон Jetour X70 Pro

Интерьер во многом повторяет внутреннее убранство «Плюса», к примеру, у него такие же дверные панели, рулевое колесо, похожим образом оформлена передняя панель, а также аналогичный горизонтально вытянутый экран, объединяющий в себе пару дисплеев диагональю 10,25 дюйма. Один из них является цифровой приборкой, второй исполняет роль тачскрина информационно-развлекательной системы.

Линейка двигателей новой версии Pro останется такой же, как у актуального X70 Plus. В роли базового предложат 1,5-литровый турбомотор с отдачей в 156 л.с. (230 Нм), далее идёт 197-сильная турбочетвёрка объёмом 1,6 литра (290 Нм), а топовый вариант оснастят 2,0-литровым турбомотором мощностью 254 л.с. (390 Нм). В зависимости от исполнения в комплект предлагаются либо шестиступенчатый преселективный робот, либо семиступенчатый автомат с двумя мокрыми сцеплениями. Привод – только передний.

Напомним, ранее Jetour пообещал вывести свой кроссовер X70 на российский рынок: как Kolesa.ru сообщал ранее, паркетник пополнит местную линейку в первой половине 2024 года. Однако какая именно модификация в итоге доберётся до РФ, точно пока не известно. На сегодняшний день в РФ уже представлены кроссоверы Jetour Dashing и X90 Plus, согласно прайс-листу, их рекомендованные розничные ценники сейчас стартуют с 2 339 900 и 3 249 900 рублей соответственно.

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