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Кроссовер Mazda CX-60 снова мелькнул на видео перед премьерой

01.03.2022 76 0 0

В компании заявили, что для новинки разработали специальную краску. До презентации модели осталось несколько дней.

 

Пусть облик кроссовера CX-60 и раскрыли еще в прошлом году стараниями шпионов, но Мазде деваться некуда – тизерная кампания продолжается, опубликован третий видеоролик. Напомним, этот SUV станет первенцем семейства «крупных моделей» (Large Product Group): в основе кросса лежит новая платформа с продольным расположением двигателя и основным задним приводом.

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В сегодняшнем релизе марки говорится о том, что дизайн экстерьера CX-60 вдохновлен японским эстетическим принципом «меньше значит больше», то есть внешность не перегружена деталями. А еще в Mazda отметили, что для модели создана специальная белая светоотражающая краска, призванная «подчеркнуть красоту CX-60 за счет контраста света и тени». Ну и благодаря предыдущим тизерам и кадрам от папарацци, мы знаем, что у кроссовера длинный капот, компактные фары и крупная радиаторная решетка, «пронзенная» светодиодными полосками ходовых огней.

В салоне – дорогие материалы отделки: например, натуральный клен, кожа наппа и японский текстиль. Но в остальном ничего революционного – как и у нынешних моделей Мазды, у нового кросса мультимедийная система с широкоформатным экраном, «торчащим» из передней панели.

Что же касается техники, то на данный момент есть вводные лишь для одной из версий кроссовера, адресованного Европе: там Mazda CX-60 будет доступен в виде подзаряжаемого гибрида с установкой на основе бензинового четырехцилиндрового  мотора 2.5, совокупная отдача такого варианта – свыше 300 л.с. Также в компании ранее сообщили о том, что в гамму войдут рядные шестицилиндровые Skyactive-X и Skyactive-D (бензин и дизель соответственно) в сочетании с 48-вольтовым стартер-генератором.

Mazda CX-60 на предыдущих тизерах
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Mazda CX-60 на предыдущих тизерах
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Mazda CX-60 на предыдущих тизерах
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Mazda CX-60 на предыдущих тизерах
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Mazda CX-60 на предыдущих тизерах
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Премьера Mazda CX-60 намечена на 8 марта 2022 года. Позже марка выведет на европейский рынок трехрядный кроссовер CX-80 (его еще планируют продавать в Японии, как и CX-60), а в Северной Америке появятся SUV «с широким кузовом» — CX-70 (пятиместный) и CX-90 (трехрядный). Все эти модели тоже относятся к престижной серии Large Product Group.

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