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  • Кроссовер OMODA C7 завоевал золотую награду в международном конкурсе French Design Award

Кроссовер OMODA C7 завоевал золотую награду в международном конкурсе French Design Award

17.03.2025 1120 1 0

Бренд OMODA одержал победу в ежегодном международном конкурсе French Design Award, по итогам которого присуждаются награды за выдающиеся достижения в области дизайна. Несмотря на то, что в 2025 году было представлено немало запоминающихся проектов, победителем конкурса стал кроссовер OMODA C7.

Премия French Design Award была учреждена в 2015 году организацией под названием International Awards Association (IAA). Она выступает в качестве площадки, на которой дизайнеры со всего мира могут продемонстрировать свои идеи и представить готовые проекты, способствующие развитию всей отрасли. В жюри French Design Award входят известные эксперты, в числе которых Президент Французского института дизайна г-жа Анн-Мари Саргёй, а также Директор Департамента культурного наследия и архива Парижского Педагогического Колледжа г-н Паскаль Руссель. В качестве ключевых критериев оценки выступают инновационность, функциональность, художественная ценность и единство дизайнерской концепции, благодаря чему достигается объективность, а призерами становятся лучшие из лучших.

Важность события подчеркивается тем, что принять участие в конкурсе French Design Award стремятся многие крупные компании и бренды, входящие в рейтинг Fortune Global 500. Соответственно, получение золотой награды не только означает признание эстетических достоинств OMODA C7, но также в значительной степени способствует повышению узнаваемости бренда.

Дизайн кроссовера OMODA C7 представляет дальнейшее развитие фирменной концепции, которая получила обозначение «Искусство в движении Х». В экстерьере модели переплетаются статика и динамика, а эффект непрерывного движения достигается благодаря совокупности различных оптических приемов, среди которых – игра света и тени. В свою очередь интерьер С7 в полной мере соответствует внешнему облику и, помимо прочего, объединяет в себе комфорт и технологичность.

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1 комментарий
17.03.2025 15:12
Иван Сергеев

А с чем сравнивали-то? С газонокосилками и мотоблоками? Ну тогда еще можно хоть как-то поверить в первенство этого недоразумения.

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