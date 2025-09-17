Бизнес ×

Кроссовер Renault 4 превратился в фургон, цена известна

17.09.2025 216 0 0

Этот вэн доступен для покупки на домашнем рынке, во Франции. Стоимость равна 29 300 евро (эквивалентно примерно 2,88 млн рублей по текущему курсу).

Французский производитель начал разработку нового Renault 4 ещё в 2021 году, при этом полноценная премьера паркетника прошла в октябре 2024-го. До дилеров на европейском рынке модель добралась в начале марта текущего года. Напомним, нынешняя «четвёрка» представляет собой полностью электрический кроссовер, в его основе лежит платформа AmpR Small, технику он разделил с ближайшим родственником – хэтчбеком Renault 5.

На фото: фургон на базе кроссовера Renault 4

Теперь пресс-служба компании рассказала о том, что кроссовер Renault 4 превратили в фургон, пока что такая официальная «переделка» доступна на домашнем рынке, во Франции, однако позже она может появиться и в других европейских странах. Известно, что переоборудованием занимается фирменное отделение кастомизации – Renault Qstomize, причём оно проводится на том же заводе Maubeuge во Франции, где налажен выпуск обычной «четвёрки».

Внешне Renault 4 Van не отличается от стандартного паркетника, все изменения сосредоточены внутри. Так, у этой «электрички» задние сидения заменены пластиковым грузовым поддоном в сочетании с крепежными крючками. В результате объём багажного отделения у такой коммерческой версии составил 1045 литров (плюс ещё отсек под полом на 55 литров), максимальная нагрузка – 345 кг, допустимая длина размещаемого груза – 1,20 метра.

В список дополнительного оборудования входят: металлическая сетчатая перегородка, которая отделяет пассажирское пространство от грузового, противоскользящий коврик, защитный чехол для багажного отсека, а также функция отключения возможности открывания задних дверей и окон (чтобы обеспечить сохранность перевозимых вещей). Любопытно, что при этом задние стёкла не снабдили тонировкой, как это было сделано, к примеру, у Skoda Enyaq Cargo.

Техника у фургона на базе Renault 4 стандартная. Он оснащается единственным 150-сильным электромотором, расположенным на передней оси, его максимальный крутящий момент равен 245 Нм. Модели положена тяговая батарея ёмкостью 52 кВт*ч, запас хода на одной зарядке составляет 409 км при расчёте по циклу WLTP (для сравнения, у двухрядного паркетника – 404 км).

Цена Renault 4 Van уже известна: во Франции покупка такого фургона обойдётся в 29 300 евро, что эквивалентно примерно 2,88 млн рублей по текущему курсу. Стоимость обычного кроссовера на домашнем рынке варьируется в диапазоне от 29 990 до 37 490 евро (около 2,95 – 3,69 млн рублей).

Напомним, в конце весны 2025-го мы сообщали о том, что у нынешней «четвёрки» может появиться версия с полным приводом и увеличенным дорожным просветом: на такую модификацию намекнул концепт Renault 4 Savane 4x4.

фургон кроссовер авторынок коммерческий транспорт бизнес Renault Renault 4

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и общество Реклама на автомобиле: законно ли это и сколько реально заработать Многие автовладельцы ищут способы дополнительного дохода, и один из них – размещение рекламы на своей машине. На первый взгляд это кажется простой идеей: машина всё равно используется, так п... 28 0 0 17.09.2025
Статьи / Мнение без фильтров Диагноз твоей жизни – никому не нужен: когда наиграются с электричеством Забавные новости приходят к нам из Европы: электромобили, оказывается, нужны не всем. Ну или всем, но не сейчас. А сейчас нужны совсем другие машины, которые, как выяснилось, совсем не похож... 1287 17 2 15.09.2025
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Opel Meriva B Opel Meriva B появилась в ту благословенную эпоху, когда мир еще не заболел кроссоверами и увлекался компактвэнами. Этот сегмент тогда был очень насыщен, и чтобы в нем выделиться, нужно было... 2006 4 1 14.09.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 9253 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Почти как Dargo, только лучше: первый тест-драйв Haval H7 Haval DaGou второго поколения, он же Big Dog, на китайском рынке появился ещё в 2023 году, а теперь «Большой пёс» добрался и до России. Правда, глобальная версия кроссовера стала в итоге отд... 8784 7 6 18.04.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando KG Mobility – это бывший SsangYong. То есть, корейская марка. И это, конечно, хорошо: нам очень не хватает автопроизводителей из разных стран. И не будем скрывать: Korando произвел приятное... 7882 8 3 04.05.2025
Обсуждаемое
17 Диагноз твоей жизни – никому не нужен: когда наиграются с электричеств...
7 Packard Excellence: помпезный седан на базе старого Bentley Flying Spu...
6 Скромный «японец» за нескромные деньги: тест-драйв Honda Vezel
Новые комментарии
Change privacy settings