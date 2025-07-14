Skoda Enyaq Cargo: британцы превратили кроссовер в фургон

Входящая в состав немецкого концерна Volkswagen чешская марка Skoda начала выпускать свой первый полностью электрический кроссовер Enyaq осенью 2020 года, в начале 2022-го к нему присоединилась версия с купеобразным кузовом – Enyaq Coupe. Эти «зелёные» паркетники пережили обновление одновременно, Шкода рассекретила их в начале 2025 года (дебют был приурочен к 130-летию бренда). Производство рестайлинговых Skoda Enyaq и Enyaq Coupe на мощностях основного завода в Млада-Болеславе стартовало в конце февраля.

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Теперь британцы решили превратить актуальный кроссовер с традиционным кузовом в фургон, предназначенный для автопарков. Представленная модификация была разработана совместно с компанией Strongs Plastic Products. Отметим, этот вариант был официально зарегистрирован в Великобритании в качестве лёгкого коммерческого транспортного средства.

На фото: Skoda Enyaq Cargo 1 / 3 На фото: Skoda Enyaq Cargo 2 / 3 На фото: Skoda Enyaq Cargo 3 / 3

В рамках «переделки» Skoda Enyaq лишили второго ряда сидений, а освободившееся пространство отдали увеличившемуся грузовому отсеку. При этом он получил пластиковый плоский пол со съемными перегородками и металлическими петлями для крепления перевозимых вещей. Кроме того, грузовой отсек у Skoda Enyaq Cargo отделён от переднего ряда кресел с помощью высокой перегородки с небольшим окном.

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При этом доступ к «подросшему» багажнику есть не только через пятую дверь, но и через обе боковые задние. Задние стёкла коммерческого электромобиля разработчики версии решили наглухо тонировать, чтобы скрыть от посторонних глаз то, что находится в грузовом отсеке. Стекло в пятой двери защищено с помощью дополнительной сетки, расположенной с внутренней стороны.

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Внешность Enyaq Cargo практически не изменилась по сравнению со стандартным чешским кроссовером. Отличием можно назвать разве что небольшую эмблему на задней стойке с названием компании-партнёра – Strongs Plastic Products. Переднюю часть салона корректировки не затронули.

В основу фургона легли версии 85 и 85x. В первом случае Skoda Enyaq Cargo предлагается с единственным 286-сильным электродвигателем, установленным на задней оси; во втором – с двухмоторной силовой установкой, совокупная отдача которой составляет те же 286 «лошадок». Тяговая батарея едина, её ёмкость равна 77 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке у заднеприводного фургона составляет 578 км, у полноприводной версии – 534 км (при расчёте по циклу WLTP).

Напомним, в прошлом месяце британцы также превратили актуальный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado в фургон. Этот проект по переоборудованию реализует предприятие Toyota Manufacturing UK, расположенное в Бернастоне (графство Дербишир).