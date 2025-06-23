Актуальный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado превратили в фургон

Мировая премьера Toyota Land Cruiser Prado J250 состоялась в августе 2023 года. На некоторых рынках, в том числе в Европе, эта модель продаётся под названием Land Cruiser без добавления Prado, так как внедорожник Toyota Land Cruiser с индексом J300 официально здесь не представлен. До Старого Света вариант с индексом J250 добрался ближе к концу 2024-го, а сегодня японская марка анонсировала для этого рынка установку Hybrid 48V, автомобили с которой появятся в продаже к концу 2025 года.
Помимо этого, британский офис Тойоты сегодня рассказал ещё и о коммерческой версии, созданной на основе актуального внедорожника Land Cruiser Prado. Этот автомобиль появится в продаже в Великобритании в августе текущего года. В компании отметили, что новый вэн располагается на вершине линейки Toyota Professional. Переоборудованием SUV в фургон занимается предприятие Toyota Manufacturing UK, расположенное в Бернастоне (графство Дербишир).
Визуально фургон, имеющий название Land Cruiser Commercial, выглядит как актуальный пятидверный внедорожник, однако внутри у него есть ряд изменений. Так, в список переоборудования входят: демонтаж задних сидений, установка вставок из стальных панелей на боковые стёкла в «кормовой» части с внутренней стороны, а также установка металлической сетчатой перегородки «в полный рост» между грузовым отсеком и передними креслами.
В грузовом отделении предусмотрено износостойкое напольное покрытие. Длина багажного отсека равна 1685 мм, ширина – 1286 мм, высота – 1090 мм. Его объём составляет 2000 литров (при измерении по методике VDA). Кроме того, в компании подчеркнули, что Toyota Land Cruiser Commercial может буксировать груз весом до 3,5 тонн. Глубина брода осталась неизменной и составляет 700 мм.
В список оснащения коммерческой версии Toyota Land Cruiser входят: 18-дюймовые легкосплавные колёсные диски, подогрев кресел водителя и пассажира, а также рулевого колеса, багажная дверь с электроприводом и открывающимся окном, салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения, двухзонный климат-контроль, полный пакет систем безопасности и водительских помощников Toyota Safety Sense, а также мультимедиа с 9-дюймовым сенсорным экраном и беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Под капотом Toyota Land Cruiser Commercial располагается стандартный четырёхцилиндровый турбодизель объёмом 2,8 литра, его отдача равна 205 л.с., а максимальный крутящий момент – 500 Нм. В пару ему положена восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, привод – только полный. Стоит отметить, что впоследствии этот двигатель войдёт в состав мягкогибридной установки с 48-вольтовым стартер-генератором (16 л.с., 65 Нм).
Несмотря на то, что до старта продаж ещё осталось более месяца, цена коммерческой версии Toyota Land Cruiser, доступного эксклюзивно в Великобритании, уже известна. За эту модель просят 52 729,17 фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 5,6 млн рублей по текущему курсу.
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Вот им делать нечего. Стоимость такого фургона эксплуатацию едва ли окупит.