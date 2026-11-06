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Кроссовер Toyota RAV4 получил несколько обновок на американском рынке

06.11.2026 854 0 0
Кроссовер Toyota RAV4 получил несколько обновок на американском рынке

Вариант с прибавкой Woodland к названию получил модернизированную подвеску, а подключаемым гибридам достался разъём стандарта NACS.

Toyota презентовала RAV4 шестого поколения в мае 2025 года: первыми появились версии для Северной Америки и Европы, позже – варианты, адресованные другим регионам, в том числе родной для бренда Японии. В текущем году в Штатах продажи пока со знаком «минус»: за первые десять месяцев дилеры реализовали в общей сложности 293 552 экземпляра, что на 26,2% меньше, чем в январе-октябре 2025-го.

На фото: Toyota RAV4 PHEV GR Sport 2027 модельного года

Теперь американский офис Тойоты рассказал об обновках, которые достались RAV4 2027 модельного года. Паркетник по-прежнему будет предлагаться с HEV- и PHEV-установками, передним и полным приводом, а также с широким диапазоном комплектаций, «подходящих клиентам с различными стилями вождения».

Известно, что все посвежевшие подключаемые гибридные версии теперь оснащаются разъёмом стандарта NACS (North American Charging Standard), что позволит их владельцам использовать станции быстрой зарядки постоянным током (DC). Помимо этого, зарядный порт у всех PHEV-версий теперь расположен слева, со стороны водителя. Ещё мощность встроенного зарядного устройства переменного тока, входящего в список стандартного оборудования, у них была увеличена до 11 кВт (ранее у некоторых версий – 7 кВт).

На фото: Toyota RAV4 PHEV Woodland 2027 модельного года
На фото: Toyota RAV4 PHEV Woodland 2027 модельного года
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На фото: Toyota RAV4 PHEV Woodland 2027 модельного года
На фото: Toyota RAV4 PHEV Woodland 2027 модельного года
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На фото: Toyota RAV4 PHEV Woodland 2027 модельного года
На фото: Toyota RAV4 PHEV Woodland 2027 модельного года
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Ещё одной важной обновкой для Toyota RAV4 2027 модельного года является модернизированная подвеска исполнения Woodland, автомобилю, в частности, достались новые пружины и амортизаторы. За счёт изменений дорожный просвет подрос со стандартных 8,1 дюйма до 9,1 дюйма (то есть с 206 до 231 мм). Ещё посвежевшему варианту RAV4 Woodland положен комплект других всепогодных ковриков для салона и багажного отделения.

На фото: Toyota RAV4 HEV Limited 2027 модельного года

Помимо этого, всем исполнениям модели теперь положен омыватель камеры заднего вида. Система Multi-Terrain Select пришла на смену режиму Trail: модификациям с полным приводом она позволяет выбрать варианты Rock & Dirt либо Mud & Sand. А Snow теперь находится в одном ряду с режимами Normal, Eco, Sport и Custom.

Начинка осталась прежней. Напомним, в основе обеих гибридных силовых установок лежит бензиновый четырёхцилиндровый атмосферник объёмом 2,5 литра, работающий в паре с электромеханическим вариатором, а у «полноприводников» на задней оси имеется дополнительный электромотор.

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Совокупная мощность Toyota RAV4 с HEV-установкой и передним приводом в США равна 229 л.с., у модификации с полным приводом – 239 л.с. Суммарная отдача PHEV-системы кроссовера (на американском рынке предлагается только с полным приводом) составляет 324 л.с. Ещё в состав этой установки входит тяговая батарея ёмкостью 22,7 кВт*ч. Только на электротяге такой SUV способен проехать 49 – 52 км (в зависимости от версии) по циклу EPA. Цены посвежевших машин станут известны позже.

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Обновлено 07.11.2026
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