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  • Кроссовер Venucia VX6 призван реанимировать продажи совместной марки Nissan и Dongfeng

Кроссовер Venucia VX6 призван реанимировать продажи совместной марки Nissan и Dongfeng

25.09.2023 20 0 0

Паркетник станет первым полноценным электрокаром «новой волны». Ожидается, что в продажу SUV поступит до конца текущего года.

Бренд Venucia – это совместный проект Nissan и Dongfeng, он был создан в 2010-м специально для Китая, первые автомобили вышли на местный рынок два года спустя. Поначалу под маркой выпускали перелицованные Ниссаны, затем появились оригинальные модели, в том числе, и их полностью электрические версии. В году нынешнем Venucia в глубоком «минусе»: по данным BestSellingCarsBlog, с января по август реализовано 43 777 единиц, что на 34% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Реанимировать продажи бренд пытается с помощью новинок. Так, еще в июле в Поднебесной стартовала гибридная версия паркетника V-Online, а сегодня анонсирована совсем свежая модель – электрокросс VX6.

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Эта «электричка» позиционируется именно как SUV, хотя внешне она больше похожа на компактвэн. Модель выросла из концепта Venucia Ve, который продемонстрировали под самый конец прошлого года. Товарный кроссовер получил двухъярусную головную оптику: сверху расположены ходовые огни, состоящие из диодных ромбов и треугольников, ниже идут блоки основных фар. Также Venucia VX6 достались выдвижные ручки дверей, а задние фонари сделали в виде единой плашки.

Фирменных изображений интерьера еще нет, впрочем, и на имеющихся картинках видно, что внутри установили два отдельных крупных экрана – приборки и мультимедийной системы.

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Характеристики Venucia VX6 производитель тоже пока не озвучил, однако ранее модель внесли в базу китайского минпрома, так что основные вводные уже известны. Длина электрокара равна 4658 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1656 мм, колесная база – 2850 мм. В документах сертификационного органа для модели были заявлены единственный электромотор мощностью 218 л.с. и литий-железо-фосфатная батарея компании CATL (емкость не указана). Максимальная скорость – всего 165 км/ч.

Venucia VX6 на фото минпрома КНР
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Venucia VX6 на фото минпрома КНР
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Прошлогодний концепт Venucia Ve
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Прошлогодний концепт Venucia Ve
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Официальную премьеру VX6 должен справить до конца текущего года. Кстати, еще на презентации концепта марка объявила о том, что больше не будет разрабатывать новые автомобили только с ДВС: все ее последующие модели так или иначе электрифицируют.

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