Кроссовер X8 M будет самостоятельной моделью, а не купеобразной версией BMW X7

Компания BMW в рамках автосалона во Франкфурте в 2017 году показала шоу-кар X7 iPerformance. В результате в профильных СМИ заговорили о том, что модельный ряд баварской марки, вероятно, пополнится новым флагманским SUV. Предполагалось, что будущей новинкой станет X8 (так как сейчас в «икс-линейке» есть паркетники с цифрами от 1 до 7 в названиях), кроме того, модели прочили «заряженную» версию с приставкой в виде буквы M. На сегодняшний день такие имеются у всех кроссоверов бренда, кроме X1. Теперь появилась информация о том, что версии без буквы М в названии и вовсе не будет.



Концепт BMW X7 iPerformance

По данным BMWBlog, между предполагаемым будущим флагманом и X7 не будет той же связи, как между кроссоверами X6 и X5 (первый является купеобразной версией второго). Издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что X8 M получит в основу иную платформу, которую «с нуля» разработают в подразделении BMW M Perfromance. Напомним, BMW X7 базируется на «тележке» CLAR (Cluster Architecture), которая дебютировала в 2015 году на BMW 7 series. Ранее предполагалось, что новый кроссовер получит модернизированную версию этой платформы.

Кроме того, в издании отметили, что X8 M может выйти даже не под маркой BMW: есть вероятность, что баварская компания создаст некий отдельный суббренд для машин, разработанных подразделением M Perfromance. В этом случае первенцем, вероятно, станет новый кроссовер (разработку которого в компании пока официально так и не подтвердили). При этом в BMWBlog считают, что так называемой «стандартной» версии – BMW X8 – не будет.



Согласно более ранним слухам, X8 M окажется подзаряжаемым гибридом. В основу его силовой установки может лечь твин-турбомотор V8 объёмом 4,4 литра. Этот же двигатель располагается под капотом «заряженного» кроссовера X6 M, где он выдаёт 625 л.с. Предполагается, что он будет работать с электромотором, отдача которого превысит 200 л.с. Совокупная отдача такой системы может быть равна примерно 760 л.с., а максимальный крутящий момент – 1000 Нм. Не исключено, что будущая новинка позаимствует систему полного привода с возможностью отключения тяги на передней оси у актуального седана BMW M5.

В середине апреля стало известно о том, что у новинки точно не будет двигателя V12 от M760i. Дело в том, что этот мотор объёмом 6,6 литра компания отправляет в отставку: ему требуется модернизация, чтобы он соответствовал строгим нормам выбросов, а это, по мнению руководителей BMW, слишком дорогостоящая процедура.



Напомним, информация о работе над новым кроссовером косвенно подтвердилась в тот момент, когда компания BMW подала документы в патентное бюро Германии на регистрацию товарного знака X8 M. Он, возможно, получит внешность по мотивам концепта X7 iPerformance. Ранее предполагалось, что SUV в статусе концепта представят либо в конце текущего, либо в начале следующего года. Серийного варианта, вероятно, придётся ждать до 2022-го – 2023 года.

Если же кроссовер X8 M всё-таки выйдет под маркой BMW, то он станет новым флагманским кроссовером и самым дорогим в линейке. Сейчас это звание у X7, производство этого кроссовера налажено в США. Продажи модели на этом рынке стартовали в марте 2019-го, за неполный прошлый год дилеры реализовали 21 574 экземпляра. Это чуть меньше, чем у соперника Mercedes-Benz GLS, который за весь 2019-ый разошёлся в Штатах тиражом 22 223 шт.

