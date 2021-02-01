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  • Крупный отзыв Nissan Pathfinder: потеря мощности и риск аварии из-за старого «глюка»

Крупный отзыв Nissan Pathfinder: потеря мощности и риск аварии из-за старого «глюка»

01.02.2021 106 0 0

Под отзыв попали 267 276 дорестайлинговых кроссоверов Nissan Pathfinder четвёртого поколения, выпущенных в период с 20 июня 2012 года по 27 января 2016 года и реализованных на американском рынке. На них необходимо устранить ошибку сборки, которая может привести к «вечно горящим» стоп-сигналам и сбоям в работе силового агрегата.

 

Уже 4 февраля Nissan представит абсолютно новый Pathfinder, но проблемы со старым премьера, конечно, не отменит. Речь о расширенной отзывной кампании 2016 года из-за дефекта электрооборудования, который, как выяснилось, может обнаружиться не только на машинах 2013 и 2014 модельных годов, но и на более поздних экземплярах.

Проблема заключается в неверно установленном выключателе стоп-сигналов над педальном узлом и, как следствие, неправильном зазоре в контактной паре. Из-за отклонения в зазоре стоп-сигналы могут гореть, даже если педаль тормоза отпущена. Помимо того, что постоянно горящие «стопари» вводят в заблуждение других участников дорожного движения, есть у этого дефекта и другие неприятные последствия: мощность двигателя может быть ограничена по команде электроники (так как она будет думать, что автомобиль тормозит), а ещё появляется возможность запуска двигателя и перевода селектора АКП из «паркинга» в любое другое положение без нажатия на педаль тормоза. Это может привести к внезапному троганию автомобиля с места и аварии.

Бесплатные ремонтные работы сведутся к проверке положения выключателя стоп-сигналов. Если он установлен неверно, то механикам предписано установить его в корректное положение, проверить зазор в контактной паре и заменить реле стоп-сигналов под капотом автомобиля, поскольку это реле может быть изношено или сломано из-за неверной установки выключателя. Владельцев машин с означенным дефектом начнут приглашать на сервис в марте. Тем, кто уже за свой счёт устранил дефект на машинах, не попавших под отзыв 2016 года, компания Nissan вернёт уплаченные за ремонт деньги, но придётся документально доказать, что такой ремонт имел место.

США отзывы отзывные кампании Nissan Nissan Pathfinder

 

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