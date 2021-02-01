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  • Nissan засветил Pathfinder нового поколения на видео. Ждём в России?

Nissan засветил Pathfinder нового поколения на видео. Ждём в России?

01.02.2021 277 0 0

Официальная премьера кроссовера пройдёт на этой неделе, 4 февраля. Основным рынком для новинки остаются Штаты.

 

Nissan выпускает Pathfinder с 1986 года, за прошедшее время модель сменила четыре поколения. Продажи кроссовера актуальной генерации стартовали осенью 2012 года, обновление модель пережила несколько лет назад. На главном рынке – в США – модель продолжает терять покупателей: постепенный спад наблюдается с 2016 года. Так, по итогам 2020-го американские дилеры реализовали 48 579 единиц (-26%), а по сравнению с пиковым для этого поколения 2013 годом результат стал ниже почти вдвое. Для сравнения, показатель Toyota Highlander в прошлом году составил 95 304 машины (-3,3%).

Теперь Nissan готовит «пятый» Pathfinder, официальная презентация намечена на 4 февраля: модель представят вместе с пикапом Frontier нового поколения (модели предназначены для американского рынка). Первые тизеры кроссовера появились во второй половине прошлого месяца, теперь же производитель опубликовал короткий видеоролик, в котором мелькает корма модели и крупным планом показана часть её названия.

Ожидается, что у кроссовера пятой генерации будет головная оптика, выполненная в стиле внедорожника Armada, кроме того, модель, вероятно, получит массивную хромированную V-образную вставку на решётке радиатора. Судя по шпионским снимкам, появившимся в Сети ранее, салон оформят по мотивам Nissan Rogue (у нас известен как X-Trail): речь идёт в том числе о мультимедийной системе с крупным тачскрином, возвышающемся над передней панелью. Помимо этого, модель скорее всего снабдили виртуальной «приборкой».

На фото: актуальный Nissan Pathfinder

По предварительным сведениям, кроссовер при смене генерации сохранил актуальную платформу D, но «тележку», вероятно, доработали. Не исключено, что новый Nissan Pathfinder предложат с бензиновой 2,0-литровой «турбочетвёркой» с изменяемой степенью сжатия (такой двигатель входит в гамму кроссоверов Infiniti QX50 и QX55, его отдача составляет 272 л.с.). Кроме того, для этой модели японского бренда могут оставить и нынешний «атмосферник» V6 3.5 (сейчас его мощность равна 288 л.с.).

Ещё у «пятого» Pathfinder может появиться подзаряжаемая гибридная версия (у уходящего SUV есть вариант «обычного» гибрида, но он покинул Штаты из-за низкого спроса). Помимо этого, по неофициальным данным, вариатор сменится девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Что же касается российского рынка, то нашу страну модель покинула уже давно. Однако не исключено, что Pathfinder вернётся: хотя в местном офисе бренда не комментируют планы относительно продуктовой линейки, намеки на камбэк всё же есть. Так, российское подразделение разослало релиз о грядущей премьере модели в Штатах, хотя предыдущие новинки анонсировал лишь глобальный офис, а не местный. Кроме того, не так давно в РФ поймали на дороге некий кроссовер в маскировке – тогда СМИ предположили, что это именно новый Pathfinder. Отметим, если кроссовер действительно вернётся на наш рынок, его выпуск, видимо, наладят на заводе в Санкт-Петербурге. Больше подробностей, видимо, стоит ждать в день премьеры.

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