Новинки ×
  • Nissan снова готовит двойную премьеру: свежие Pathfinder и Frontier представят в феврале

Nissan снова готовит двойную премьеру: свежие Pathfinder и Frontier представят в феврале

20.01.2021 102 0 0

Японская марка поделилась тизерами двух новинок, предназначенных для США. Имена моделей на момент публикации новости не были названы, но и так понятно, что именно покажут уже через пару недель.

 

В декабре прошлого года американское подразделение Nissan синхронно представило рестайлинговые паркетник Kicks и рамный внедорожник Armada, а их дебют предварял совместный тизер. И вот для Штатов анонсированы еще две новинки, их тоже раскроют в один день – 4 февраля (по местному времени, в России это будет 5-е). Правда, общее изображение со специальной страницы сайта Ниссана уже убрали, там грядущие премьеры засвечены по отдельности. Однако издание Motor1 все уже успело сохранить картинку, на которой машины запечатлены рядом. Модели пока никак не подписаны, впрочем, мы уже знаем, что это сменившие поколение кроссовер Pathfinder и пикап Frontier.

Силуэт нового Nissan Pathfinder

Напомним, кросс Nissan уходящей, четвертой, генерации в строю с 2012-го, более-менее серьезный рестайлинг он пережил в 2016-м. Новый Pathfinder рамным, как «третья» модель, тоже не будет: считается, что SUV и вовсе сохранил нынешнюю платформу D, ну разве что ее доработали. Судя по тизеру, кроссовер получил головную оптику в стиле свежего вездехода Armada, еще ждем более массивную хромированную V-образную вставку на радиаторной решетке. Ну и благодаря предыдущим шпионским фото мы знаем, что салон оформили по мотивам нового Nissan Rogue (американский брат X-Trail) – кроссу тоже досталась мультимедийная система с крупным экраном, который возвышается над передней панелью. Еще модель наверняка обзавелась виртуальной «приборкой».

По неофициальным данным, Nissan Pathfinder-2022 предложат с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 с изменяемой степенью сжатия (такой мотор есть, например, у кроссов Infiniti QX50 и QX55, мощность – 272 л.с.), при этом для модели могли сохранить и нынешний «атмосферник» V6 3.5 (на «четвертом» SUV он выдает 288 л.с.). Кроме того, новому Pathfinder прочат подзаряжаемую гибридную версию (уходящий кросс бывает в виде «обычного» гибрида, но Штаты такой вариант покинул из-за низкого спроса), а на смену вариатору якобы придет девятиступенчатый «автомат».

Силуэт и часть решетки нового Nissan Frontier
1 / 2
Силуэт и часть решетки нового Nissan Frontier
2 / 2

Пикап Nissan Frontier со сменой поколений еще больше отдалится от глобальной Navara. Если кто забыл, то в Штатах до сих пор продают грузовик второй генерации (то есть Навару образца 2004 года), его же вроде бы взяли за основу для нового Frontier, хотя внешне модель, конечно, изменится кардинально. В прошлом году американский пикап получил новый бензиновый мотор V6 3.8 (314 л.с.) и 9АКП – скорее всего, эта же пара будет и у грузовика следующей генерации.

Между тем нынешние Nissan Pathfinder и Frontier в Штатах теряют покупателей: в 2020-м кроссовер там разошелся тиражом в 48 579 экземпляров, что на 26% меньше, чем в 2019-м, а продажи пикапа и вовсе рухнули на 49% до 36 845 единиц. Для сравнения, Toyota Highlander, например, в прошлом году обрел в США более 212 000 владельцев (-11%), а выбор на пикапе Toyota Tacoma остановили 238 806 клиентов (-4%).

Прежние Nissan Pathfinder и Frontier
1 / 5
Прежние Nissan Pathfinder и Frontier
2 / 5
Прежние Nissan Pathfinder и Frontier
3 / 5
Прежние Nissan Pathfinder и Frontier
4 / 5
Прежние Nissan Pathfinder и Frontier
5 / 5

Что же касается российского рынка, то из нашей страну Pathfinder и Navara ушли уже давно. Местный офис Nissan планов относительно будущей продуктовой линейки не комментирует, впрочем, вряд ли эти модели к нам вернутся.

пикап кроссовер авторынок новинки Nissan Nissan Pathfinder Nissan Frontier

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / АВТОВАЗ Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год? После того как менеджмент альянса Renault-Nissan озвучил планы по переформатированию российского бренда Lada, отечественный автогигант в одночасье утратил статус первоочередного российского... 433 2 0 20.01.2021
Статьи / Авто недели По любви – дорого, по расчету – трудно: стоит ли покупать BMW 6 series II E63 за миллион рублей Вопрос поиска интересного купе – палка о двух концах. На одном – задний привод, мощность и драйв, а на другом – стоимость покупки и содержания. Соответственно, и решается этот вопрос по-разн... 1825 3 0 19.01.2021
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Honda CR-V четвертого поколения У вас большая семья, родня в деревне и планы на следующий отпуск, и вы подыскиваете вместительный и надежный кроссовер с приличным уровнем комфорта и плавным ходом? А «Сервант» смотрели? Да... 8175 0 2 19.01.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 177832 10 103 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 73472 2 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Военная техника Три моста, 12 колёс: тест-драйв ГАЗ-ААА 1937 года Я не думал, что когда-нибудь получится покататься на ГАЗ-ААА. На ГАЗ-А ездил, на ГАЗ-АА – тоже, но вот на ГАЗ-ААА… Это всегда казалось несбыточной мечтой и лежало на полке подсознания рядом... 59402 8 63 18.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings