Nissan снова готовит двойную премьеру: свежие Pathfinder и Frontier представят в феврале

Японская марка поделилась тизерами двух новинок, предназначенных для США. Имена моделей на момент публикации новости не были названы, но и так понятно, что именно покажут уже через пару недель.

В декабре прошлого года американское подразделение Nissan синхронно представило рестайлинговые паркетник Kicks и рамный внедорожник Armada, а их дебют предварял совместный тизер. И вот для Штатов анонсированы еще две новинки, их тоже раскроют в один день – 4 февраля (по местному времени, в России это будет 5-е). Правда, общее изображение со специальной страницы сайта Ниссана уже убрали, там грядущие премьеры засвечены по отдельности. Однако издание Motor1 все уже успело сохранить картинку, на которой машины запечатлены рядом. Модели пока никак не подписаны, впрочем, мы уже знаем, что это сменившие поколение кроссовер Pathfinder и пикап Frontier.

Силуэт нового Nissan Pathfinder

Напомним, кросс Nissan уходящей, четвертой, генерации в строю с 2012-го, более-менее серьезный рестайлинг он пережил в 2016-м. Новый Pathfinder рамным, как «третья» модель, тоже не будет: считается, что SUV и вовсе сохранил нынешнюю платформу D, ну разве что ее доработали. Судя по тизеру, кроссовер получил головную оптику в стиле свежего вездехода Armada, еще ждем более массивную хромированную V-образную вставку на радиаторной решетке. Ну и благодаря предыдущим шпионским фото мы знаем, что салон оформили по мотивам нового Nissan Rogue (американский брат X-Trail) – кроссу тоже досталась мультимедийная система с крупным экраном, который возвышается над передней панелью. Еще модель наверняка обзавелась виртуальной «приборкой».



По неофициальным данным, Nissan Pathfinder-2022 предложат с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 с изменяемой степенью сжатия (такой мотор есть, например, у кроссов Infiniti QX50 и QX55, мощность – 272 л.с.), при этом для модели могли сохранить и нынешний «атмосферник» V6 3.5 (на «четвертом» SUV он выдает 288 л.с.). Кроме того, новому Pathfinder прочат подзаряжаемую гибридную версию (уходящий кросс бывает в виде «обычного» гибрида, но Штаты такой вариант покинул из-за низкого спроса), а на смену вариатору якобы придет девятиступенчатый «автомат».

Силуэт и часть решетки нового Nissan Frontier 1 / 2 Силуэт и часть решетки нового Nissan Frontier 2 / 2

Пикап Nissan Frontier со сменой поколений еще больше отдалится от глобальной Navara. Если кто забыл, то в Штатах до сих пор продают грузовик второй генерации (то есть Навару образца 2004 года), его же вроде бы взяли за основу для нового Frontier, хотя внешне модель, конечно, изменится кардинально. В прошлом году американский пикап получил новый бензиновый мотор V6 3.8 (314 л.с.) и 9АКП – скорее всего, эта же пара будет и у грузовика следующей генерации.



Между тем нынешние Nissan Pathfinder и Frontier в Штатах теряют покупателей: в 2020-м кроссовер там разошелся тиражом в 48 579 экземпляров, что на 26% меньше, чем в 2019-м, а продажи пикапа и вовсе рухнули на 49% до 36 845 единиц. Для сравнения, Toyota Highlander, например, в прошлом году обрел в США более 212 000 владельцев (-11%), а выбор на пикапе Toyota Tacoma остановили 238 806 клиентов (-4%).

Прежние Nissan Pathfinder и Frontier 1 / 5 Прежние Nissan Pathfinder и Frontier 2 / 5 Прежние Nissan Pathfinder и Frontier 3 / 5 Прежние Nissan Pathfinder и Frontier 4 / 5 Прежние Nissan Pathfinder и Frontier 5 / 5

Что же касается российского рынка, то из нашей страну Pathfinder и Navara ушли уже давно. Местный офис Nissan планов относительно будущей продуктовой линейки не комментирует, впрочем, вряд ли эти модели к нам вернутся.

